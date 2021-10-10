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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة تركيا الكبرى 2021

استعاد الهولندي ماكس فيرشتابن صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد مستفيدًا من مركزه الثاني في سباق تركيا واقتصار غريمه لويس هاميلتون على المركز الخامس.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة تركيا الكبرى 2021

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Turkey
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 262.5 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1 25/1 26/1 3 2/9 12.5/1 25/1 2 18/2 18/2
2 United Kingdom لويس هاميلتون 256.5 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2 19/2 12/4 27 18/2 7.5/3 19/2 - 25/1 10/5
3 Finland فالتيري بوتاس 177 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4 15/3 18/2 16 - - 15/3 18 10/5 26/1
4 United Kingdom لاندو نوريس 145 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5 10/5 15/3 12 - - 1/10 18 7/7 6/7
5 Mexico سيرجيو بيريز 135 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3 12/4 8/6 - - - 4/8 10 2/9 15/3
6 Spain كارلوس ساينز الإبن 116.5 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - 8/6 10/5 8 15/3 0.5/10 6/7 8 15/3 4/8
7 Monaco شارل لوكلير 116 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - 6/7 4/8 18 - 2/8 10/5 12 - 12/4
8 Australia دانيال ريكاردو 95 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6 - 6/7 10 - 6/4 - 27 12/4 -
9 France بيير غاسلي 74 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7 - 2/9 - 11/5 4/6 12/4 - - 8/6
10 Spain فرناندو ألونسو 58 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8 2/9 1/10 6 12/4 - 8/6 4 8/6 -
11 France إستيبان أوكون 46 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - - - 2 25/1 3/7 2/9 1 - 1/10
12 Germany سيباستيان فيتيل 35 - - - - 10/5 18/2 2/9 - - - - 5/5 - - - -
13 Canada لانس سترول 26 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10 4/8 - 4 - - - 6 - 2/9
14 Japan يوكي تسونودا 18 2/9 - - - - 6/7 - 1/10 - 1 8/6 - - - - -
15 United Kingdom جورج راسل 16 - - - - - - - - - - 4/8 9/2 - 2 1/10 -
16 Canada نيكولاس لاتيفي 7 - - - - - - - - - - 6/7 1/9 - - - -
17 Finland كيمي رايكونن 6 - - - - - 1/10 - - - - 1/10 - - - 4/8 -
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - - - - - - - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Poland روبرت كوبتسا   - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Turkey
1 Germany مرسيدس 433.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36
2 Austria ريد بُل ريسينغ 397.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33
3 United Kingdom مكلارين 240 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6
4 Italy فيراري 232.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16
5 France ألبين 104 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1
6 Italy ألفا تاوري 92 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8
7 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 61 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2
8 United Kingdom ويليامز 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 -
9 Italy ألفا روميو 7 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - - - - - -
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