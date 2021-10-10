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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة تركيا الكبرى 2021
استعاد الهولندي ماكس فيرشتابن صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد مستفيدًا من مركزه الثاني في سباق تركيا واقتصار غريمه لويس هاميلتون على المركز الخامس.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|262.5
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|25/1
|26/1
|3
|2/9
|12.5/1
|25/1
|2
|18/2
|18/2
|2
|لويس هاميلتون
|256.5
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|19/2
|12/4
|27
|18/2
|7.5/3
|19/2
|-
|25/1
|10/5
|3
|فالتيري بوتاس
|177
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|15/3
|18/2
|16
|-
|-
|15/3
|18
|10/5
|26/1
|4
|لاندو نوريس
|145
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|10/5
|15/3
|12
|-
|-
|1/10
|18
|7/7
|6/7
|5
|سيرجيو بيريز
|135
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|4/8
|10
|2/9
|15/3
|6
|كارلوس ساينز الإبن
|116.5
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8/6
|10/5
|8
|15/3
|0.5/10
|6/7
|8
|15/3
|4/8
|7
|شارل لوكلير
|116
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|6/7
|4/8
|18
|-
|2/8
|10/5
|12
|-
|12/4
|8
|دانيال ريكاردو
|95
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|-
|6/7
|10
|-
|6/4
|-
|27
|12/4
|-
|9
|بيير غاسلي
|74
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|-
|2/9
|-
|11/5
|4/6
|12/4
|-
|-
|8/6
|10
|فرناندو ألونسو
|58
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|2/9
|1/10
|6
|12/4
|-
|8/6
|4
|8/6
|-
|11
|إستيبان أوكون
|46
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2
|25/1
|3/7
|2/9
|1
|-
|1/10
|12
|سيباستيان فيتيل
|35
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|5/5
|-
|-
|-
|-
|13
|لانس سترول
|26
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|4/8
|-
|4
|-
|-
|-
|6
|-
|2/9
|14
|يوكي تسونودا
|18
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1/10
|-
|1
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|جورج راسل
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|9/2
|-
|2
|1/10
|-
|16
|نيكولاس لاتيفي
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|1/9
|-
|-
|-
|-
|17
|كيمي رايكونن
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|4/8
|-
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|روبرت كوبتسا
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|433.5
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|34
|30
|43
|18
|7.5
|34
|18
|35
|36
|2
|ريد بُل ريسينغ
|397.5
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|37
|34
|3
|2
|12.5
|29
|12
|20
|33
|3
|مكلارين
|240
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|10
|21
|22
|-
|6
|1
|45
|19
|6
|4
|فيراري
|232.5
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|14
|14
|26
|15
|2.5
|16
|20
|15
|16
|5
|ألبين
|104
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|2
|1
|8
|37
|3
|10
|5
|8
|1
|6
|ألفا تاوري
|92
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|1
|2
|1
|19
|4
|12
|-
|-
|8
|7
|أستون مارتن رايسينغ
|61
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|4
|-
|4
|-
|5
|-
|6
|-
|2
|8
|ويليامز
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|10
|-
|2
|1
|-
|9
|ألفا روميو
|7
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|4
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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