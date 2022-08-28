ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2022
اقترب ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل خطوة إضافيّة من لقبي السائقين والصانعين بعد أدائهما الباهر في بلجيكا بالتزامن مع تعثّرٍ جديد لفيراري التي كانت عاجزة عن الرد.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|284
|-
|25/1
|-
|34
|26/1
|25/1
|15/3
|25/1
|25/1
|6/7
|27
|25/1
|25/1
|26/1
|2
|سيرجيو بيريز
|191
|-
|12/4
|18/2
|24
|12/4
|19/2
|25/1
|19/2
|-
|18/2
|4
|12/4
|10/5
|18/2
|3
|شارل لوكلير
|188
|26/1
|19/2
|26/1
|15
|18/2
|-
|12/4
|-
|10/5
|12/4
|32
|-
|8/6
|10/6
|4
|كارلوس ساينز الإبن
|171
|18/2
|15/3
|-
|5
|15/3
|12/4
|18/2
|-
|19/2
|25/1
|6
|11/5
|12/4
|15/3
|5
|جورج راسل
|170
|12/4
|10/5
|15/3
|12
|10/5
|15/3
|10/5
|15/3
|12/4
|-
|17
|15/3
|15/3
|12/4
|6
|لويس هاميلتون
|146
|15/3
|1/10
|12/4
|-
|8/6
|10/5
|4/8
|12/4
|15/3
|16/3
|16
|18/2
|19/2
|-
|7
|لاندو نوريس
|76
|-
|6/7
|10/5
|19
|-
|4/8
|9/6
|2/9
|-
|8/6
|6
|6/7
|6/7
|-
|8
|إستيبان أوكون
|64
|6/7
|8/6
|6/7
|-
|4/8
|6/7
|-
|1/10
|8/6
|-
|13
|4/8
|2/9
|6/7
|9
|فرناندو ألونسو
|49
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|6/7
|2/9
|10/5
|1
|8/6
|4/8
|8/5
|10
|فالتيري بوتاس
|46
|8/6
|-
|4/8
|12
|6/7
|8/6
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|كيفن ماغنوسن
|22
|10/5
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|6
|-
|-
|-
|12
|سيباستيان فيتيل
|20
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|1/10
|8/6
|-
|2/9
|-
|-
|1/10
|4/8
|13
|دانيال ريكاردو
|19
|-
|-
|8/6
|3
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|2
|2/9
|-
|-
|14
|بيير غاسلي
|18
|-
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|15
|ميك شوماخر
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|8
|-
|-
|-
|16
|يوكي تسونودا
|11
|4/8
|-
|-
|6
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|غوانيو جو
|5
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|ألكسندر ألبون
|4
|-
|-
|1/10
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|19
|لانس سترول
|4
|-
|-
|-
|1
|1/10
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|-
|20
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكو هلكنبرغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|475
|-
|37
|18
|58
|38
|44
|40
|44
|25
|24
|31
|37
|35
|44
|2
|فيراري
|359
|44
|34
|26
|20
|33
|12
|30
|-
|29
|37
|38
|11
|20
|25
|3
|مرسيدس
|316
|27
|11
|27
|12
|18
|25
|14
|27
|27
|16
|33
|33
|34
|12
|4
|ألبين
|113
|8
|8
|6
|-
|4
|8
|6
|7
|10
|10
|14
|12
|6
|14
|5
|مكلارين
|95
|-
|6
|18
|22
|-
|4
|9
|6
|-
|8
|8
|8
|6
|-
|6
|ألفا روميو
|51
|9
|-
|4
|12
|6
|8
|2
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|فريق هاس اف1
|34
|10
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|14
|-
|-
|-
|8
|ألفا تاوري
|29
|4
|4
|2
|6
|-
|1
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|9
|أستون مارتن رايسينغ
|24
|-
|-
|-
|5
|1
|-
|1
|8
|1
|2
|-
|1
|1
|4
|10
|ويليامز
|4
|-
|-
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2022
اقترب ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل خطوة إضافيّة من لقبي السائقين والصانعين بعد أدائهما الباهر في بلجيكا بالتزامن مع تعثّرٍ جديد لفيراري التي كانت عاجزة عن الرد.
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