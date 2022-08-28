ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2022

لوكلير غير محبط من فيراري رغم النتيجة العكسية لمحاولة تسجيل أسرع لفة في سبا

قال شارل لوكلير أنه لا يشعر بأي إحباط من مسؤولي الاستراتيجية في فيراري على إثر قرار استدعائه للتوقف في مرحلة متأخرة من سباق بلجيكا، بالرُغم من إتيان ذلك بنتيجة عكسية في آخر لفتين.