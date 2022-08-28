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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2022

اقترب ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل خطوة إضافيّة من لقبي السائقين والصانعين بعد أدائهما الباهر في بلجيكا بالتزامن مع تعثّرٍ جديد لفيراري التي كانت عاجزة عن الرد.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2022

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 284 - 25/1 - 34 26/1 25/1 15/3 25/1 25/1 6/7 27 25/1 25/1 26/1
2 Mexico سيرجيو بيريز 191 - 12/4 18/2 24 12/4 19/2 25/1 19/2 - 18/2 4 12/4 10/5 18/2
3 Monaco شارل لوكلير 188 26/1 19/2 26/1 15 18/2 - 12/4 - 10/5 12/4 32 - 8/6 10/6
4 Spain كارلوس ساينز الإبن 171 18/2 15/3 - 5 15/3 12/4 18/2 - 19/2 25/1 6 11/5 12/4 15/3
5 United Kingdom جورج راسل 170 12/4 10/5 15/3 12 10/5 15/3 10/5 15/3 12/4 - 17 15/3 15/3 12/4
6 United Kingdom لويس هاميلتون 146 15/3 1/10 12/4 - 8/6 10/5 4/8 12/4 15/3 16/3 16 18/2 19/2 -
7 United Kingdom لاندو نوريس 76 - 6/7 10/5 19 - 4/8 9/6 2/9 - 8/6 6 6/7 6/7 -
8 France إستيبان أوكون 64 6/7 8/6 6/7 - 4/8 6/7 - 1/10 8/6 - 13 4/8 2/9 6/7
9 Spain فرناندو ألونسو 49 2/9 - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 10/5 1 8/6 4/8 8/5
10 Finland فالتيري بوتاس 46 8/6 - 4/8 12 6/7 8/6 2/9 - 6/7 - - - - -
11 Denmark كيفن ماغنوسن 22 10/5 2/9 - 3 - - - - - 1/10 6 - - -
12 Germany سيباستيان فيتيل 20 - - - 4 - - 1/10 8/6 - 2/9 - - 1/10 4/8
13 Australia دانيال ريكاردو 19 - - 8/6 3 - - - 4/8 - - 2 2/9 - -
14 France بيير غاسلي 18 - 4/8 2/9 - - - - 10/5 - - - - - 2/9
15 Germany ميك شوماخر 12 - - - - - - - - - 4/8 8 - - -
16 Japan يوكي تسونودا 11 4/8 - - 6 - 1/10 - - - - - - - -
17 China غوانيو جو 5 1/10 - - - - - - - 4/8 - - - - -
18 Thailand ألكسندر ألبون 4 - - 1/10 - 2/9 - - - - - - - - 1/10
19 Canada لانس سترول 4 - - - 1 1/10 - - - 1/10 - - 1/10 - -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - -
21 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium
1 Austria ريد بُل ريسينغ 475 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44
2 Italy فيراري 359 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 25
3 Germany مرسيدس 316 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12
4 France ألبين 113 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 14
5 United Kingdom مكلارين 95 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 -
6 Switzerland ألفا روميو 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - -
7 United States فريق هاس اف1 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - -
8 Italy ألفا تاوري 29 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2
9 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 24 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4
10 United Kingdom ويليامز 4 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1
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فيراري: عطل في نظام الاستشعار تسبّب في عقوبة إسراع لوكلير في خطّ الحظائر

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