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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2022
عرف سباق سيلفرستون الجنوني تقلّبات عديدة، لكنّ الغلبة كانت لكارلوس ساينز الإبن في طريقه لتحقيق فوزه الأوّل في البطولة، في الوقت الذي تراجع فيه المتنافسان على البطولة ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|181
|-
|25/1
|-
|34
|26/1
|25/1
|15/3
|25/1
|25/1
|6/7
|2
|سيرجيو بيريز
|147
|-
|12/4
|18/2
|24
|12/4
|19/2
|25/1
|19/2
|-
|18/2
|3
|شارل لوكلير
|138
|26/1
|19/2
|26/1
|15
|18/2
|-
|12/4
|-
|10/5
|12/4
|4
|كارلوس ساينز الإبن
|127
|18/2
|15/3
|-
|5
|15/3
|12/4
|18/2
|-
|19/2
|25/1
|5
|جورج راسل
|111
|12/4
|10/5
|15/3
|12
|10/5
|15/3
|10/5
|15/3
|12/4
|-
|6
|لويس هاميلتون
|93
|15/3
|1/10
|12/4
|-
|8/6
|10/5
|4/8
|12/4
|15/3
|16/3
|7
|لاندو نوريس
|58
|-
|6/7
|10/5
|19
|-
|4/8
|9/6
|2/9
|-
|8/6
|8
|فالتيري بوتاس
|46
|8/6
|-
|4/8
|12
|6/7
|8/6
|2/9
|-
|6/7
|-
|9
|إستيبان أوكون
|39
|6/7
|8/6
|6/7
|-
|4/8
|6/7
|-
|1/10
|8/6
|-
|10
|فرناندو ألونسو
|28
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|6/7
|2/9
|10/5
|11
|كيفن ماغنوسن
|16
|10/5
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|12
|بيير غاسلي
|16
|-
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|10/5
|-
|-
|13
|دانيال ريكاردو
|15
|-
|-
|8/6
|3
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|14
|سيباستيان فيتيل
|15
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|1/10
|8/6
|-
|2/9
|15
|يوكي تسونودا
|11
|4/8
|-
|-
|6
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|16
|غوانيو جو
|5
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|17
|ميك شوماخر
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|18
|ألكسندر ألبون
|3
|-
|-
|1/10
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|لانس سترول
|3
|-
|-
|-
|1
|1/10
|-
|-
|-
|1/10
|-
|20
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكو هلكنبرغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|328
|-
|37
|18
|58
|38
|44
|40
|44
|25
|24
|2
|فيراري
|265
|44
|34
|26
|20
|33
|12
|30
|-
|29
|37
|3
|مرسيدس
|204
|27
|11
|27
|12
|18
|25
|14
|27
|27
|16
|4
|مكلارين
|73
|-
|6
|18
|22
|-
|4
|9
|6
|-
|8
|5
|ألبين
|67
|8
|8
|6
|-
|4
|8
|6
|7
|10
|10
|6
|ألفا روميو
|51
|9
|-
|4
|12
|6
|8
|2
|-
|10
|-
|7
|ألفا تاوري
|27
|4
|4
|2
|6
|-
|1
|-
|10
|-
|-
|8
|فريق هاس اف1
|20
|10
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|9
|أستون مارتن رايسينغ
|18
|-
|-
|-
|5
|1
|-
|1
|8
|1
|2
|10
|ويليامز
|3
|-
|-
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
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