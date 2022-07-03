ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2022 عرف سباق سيلفرستون الجنوني تقلّبات عديدة، لكنّ الغلبة كانت لكارلوس ساينز الإبن في طريقه لتحقيق فوزه الأوّل في البطولة، في الوقت الذي تراجع فيه المتنافسان على البطولة ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير.