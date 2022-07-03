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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2022

عرف سباق سيلفرستون الجنوني تقلّبات عديدة، لكنّ الغلبة كانت لكارلوس ساينز الإبن في طريقه لتحقيق فوزه الأوّل في البطولة، في الوقت الذي تراجع فيه المتنافسان على البطولة ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2022

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 181 - 25/1 - 34 26/1 25/1 15/3 25/1 25/1 6/7
2 Mexico سيرجيو بيريز 147 - 12/4 18/2 24 12/4 19/2 25/1 19/2 - 18/2
3 Monaco شارل لوكلير 138 26/1 19/2 26/1 15 18/2 - 12/4 - 10/5 12/4
4 Spain كارلوس ساينز الإبن 127 18/2 15/3 - 5 15/3 12/4 18/2 - 19/2 25/1
5 United Kingdom جورج راسل 111 12/4 10/5 15/3 12 10/5 15/3 10/5 15/3 12/4 -
6 United Kingdom لويس هاميلتون 93 15/3 1/10 12/4 - 8/6 10/5 4/8 12/4 15/3 16/3
7 United Kingdom لاندو نوريس 58 - 6/7 10/5 19 - 4/8 9/6 2/9 - 8/6
8 Finland فالتيري بوتاس 46 8/6 - 4/8 12 6/7 8/6 2/9 - 6/7 -
9 France إستيبان أوكون 39 6/7 8/6 6/7 - 4/8 6/7 - 1/10 8/6 -
10 Spain فرناندو ألونسو 28 2/9 - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 10/5
11 Denmark كيفن ماغنوسن 16 10/5 2/9 - 3 - - - - - 1/10
12 France بيير غاسلي 16 - 4/8 2/9 - - - - 10/5 - -
13 Australia دانيال ريكاردو 15 - - 8/6 3 - - - 4/8 - -
14 Germany سيباستيان فيتيل 15 - - - 4 - - 1/10 8/6 - 2/9
15 Japan يوكي تسونودا 11 4/8 - - 6 - 1/10 - - - -
16 China غوانيو جو 5 1/10 - - - - - - - 4/8 -
17 Germany ميك شوماخر 4 - - - - - - - - - 4/8
18 Thailand ألكسندر ألبون 3 - - 1/10 - 2/9 - - - - -
19 Canada لانس سترول 3 - - - 1 1/10 - - - 1/10 -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - -
21 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom
1 Austria ريد بُل ريسينغ 328 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24
2 Italy فيراري 265 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37
3 Germany مرسيدس 204 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16
4 United Kingdom مكلارين 73 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8
5 France ألبين 67 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10
6 Switzerland ألفا روميو 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 -
7 Italy ألفا تاوري 27 4 4 2 6 - 1 - 10 - -
8 United States فريق هاس اف1 20 10 2 - 3 - - - - - 5
9 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 18 - - - 5 1 - 1 8 1 2
10 United Kingdom ويليامز 3 - - 1 - 2 - - - - -
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