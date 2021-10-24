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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

عزّز ماكس فيرشتابن صدارته لترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد مستفيدًا من انتصاره الثمين أمام غريمه لويس هاميلتون بعد معركتهما المثيرة في أوستن.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Turkey United States
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 287.5 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1 25/1 26/1 3 2/9 12.5/1 25/1 2 18/2 18/2 25/1
2 United Kingdom لويس هاميلتون 275.5 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2 19/2 12/4 27 18/2 7.5/3 19/2 - 25/1 10/5 19/2
3 Finland فالتيري بوتاس 185 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4 15/3 18/2 16 - - 15/3 18 10/5 26/1 8/6
4 Mexico سيرجيو بيريز 150 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3 12/4 8/6 - - - 4/8 10 2/9 15/3 15/3
5 United Kingdom لاندو نوريس 149 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5 10/5 15/3 12 - - 1/10 18 7/7 6/7 4/8
6 Monaco شارل لوكلير 128 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - 6/7 4/8 18 - 2/8 10/5 12 - 12/4 12/4
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 122.5 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - 8/6 10/5 8 15/3 0.5/10 6/7 8 15/3 4/8 6/7
8 Australia دانيال ريكاردو 105 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6 - 6/7 10 - 6/4 - 27 12/4 - 10/5
9 France بيير غاسلي 74 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7 - 2/9 - 11/5 4/6 12/4 - - 8/6 -
10 Spain فرناندو ألونسو 58 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8 2/9 1/10 6 12/4 - 8/6 4 8/6 - -
11 France إستيبان أوكون 46 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - - - 2 25/1 3/7 2/9 1 - 1/10 -
12 Germany سيباستيان فيتيل 36 - - - - 10/5 18/2 2/9 - - - - 5/5 - - - - 1/10
13 Canada لانس سترول 26 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10 4/8 - 4 - - - 6 - 2/9 -
14 Japan يوكي تسونودا 20 2/9 - - - - 6/7 - 1/10 - 1 8/6 - - - - - 2/9
15 United Kingdom جورج راسل 16 - - - - - - - - - - 4/8 9/2 - 2 1/10 - -
16 Canada نيكولاس لاتيفي 7 - - - - - - - - - - 6/7 1/9 - - - - -
17 Finland كيمي رايكونن 6 - - - - - 1/10 - - - - 1/10 - - - 4/8 - -
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Poland روبرت كوبتسا   - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Turkey United States
1 Germany مرسيدس 460.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27
2 Austria ريد بُل ريسينغ 437.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40
3 United Kingdom مكلارين 254 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14
4 Italy فيراري 250.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18
5 France ألبين 104 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 -
6 Italy ألفا تاوري 94 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2
7 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 62 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1
8 United Kingdom ويليامز 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - -
9 Italy ألفا روميو 7 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - - - - - - -
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