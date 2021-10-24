السابق / فيرشتابن لم يكن متأكدًا من نجاح الاستراتيجية العدائية لهزيمة هاميلتون نحو الفوز في أوستن التالي / اهتراء إطارات فيرشتابن بالكامل ترك ريد بُل متشكّكة حيال قدرته على الفوزفورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى النتائج
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
عزّز ماكس فيرشتابن صدارته لترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد مستفيدًا من انتصاره الثمين أمام غريمه لويس هاميلتون بعد معركتهما المثيرة في أوستن.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|287.5
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|25/1
|26/1
|3
|2/9
|12.5/1
|25/1
|2
|18/2
|18/2
|25/1
|2
|لويس هاميلتون
|275.5
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|19/2
|12/4
|27
|18/2
|7.5/3
|19/2
|-
|25/1
|10/5
|19/2
|3
|فالتيري بوتاس
|185
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|15/3
|18/2
|16
|-
|-
|15/3
|18
|10/5
|26/1
|8/6
|4
|سيرجيو بيريز
|150
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|4/8
|10
|2/9
|15/3
|15/3
|5
|لاندو نوريس
|149
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|10/5
|15/3
|12
|-
|-
|1/10
|18
|7/7
|6/7
|4/8
|6
|شارل لوكلير
|128
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|6/7
|4/8
|18
|-
|2/8
|10/5
|12
|-
|12/4
|12/4
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|122.5
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8/6
|10/5
|8
|15/3
|0.5/10
|6/7
|8
|15/3
|4/8
|6/7
|8
|دانيال ريكاردو
|105
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|-
|6/7
|10
|-
|6/4
|-
|27
|12/4
|-
|10/5
|9
|بيير غاسلي
|74
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|-
|2/9
|-
|11/5
|4/6
|12/4
|-
|-
|8/6
|-
|10
|فرناندو ألونسو
|58
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|2/9
|1/10
|6
|12/4
|-
|8/6
|4
|8/6
|-
|-
|11
|إستيبان أوكون
|46
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2
|25/1
|3/7
|2/9
|1
|-
|1/10
|-
|12
|سيباستيان فيتيل
|36
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|5/5
|-
|-
|-
|-
|1/10
|13
|لانس سترول
|26
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|4/8
|-
|4
|-
|-
|-
|6
|-
|2/9
|-
|14
|يوكي تسونودا
|20
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1/10
|-
|1
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|15
|جورج راسل
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|9/2
|-
|2
|1/10
|-
|-
|16
|نيكولاس لاتيفي
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|1/9
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|كيمي رايكونن
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|روبرت كوبتسا
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|460.5
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|34
|30
|43
|18
|7.5
|34
|18
|35
|36
|27
|2
|ريد بُل ريسينغ
|437.5
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|37
|34
|3
|2
|12.5
|29
|12
|20
|33
|40
|3
|مكلارين
|254
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|10
|21
|22
|-
|6
|1
|45
|19
|6
|14
|4
|فيراري
|250.5
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|14
|14
|26
|15
|2.5
|16
|20
|15
|16
|18
|5
|ألبين
|104
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|2
|1
|8
|37
|3
|10
|5
|8
|1
|-
|6
|ألفا تاوري
|94
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|1
|2
|1
|19
|4
|12
|-
|-
|8
|2
|7
|أستون مارتن رايسينغ
|62
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|4
|-
|4
|-
|5
|-
|6
|-
|2
|1
|8
|ويليامز
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|10
|-
|2
|1
|-
|-
|9
|ألفا روميو
|7
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
المشاركات
التعليقات
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
المقال السابق
فيرشتابن لم يكن متأكدًا من نجاح الاستراتيجية العدائية لهزيمة هاميلتون نحو الفوز في أوستن
المقال التالي
اهتراء إطارات فيرشتابن بالكامل ترك ريد بُل متشكّكة حيال قدرته على الفوز
تحميل التعليقات
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
المشاركات
التعليقات
الأكثر شعبية اليوم
أحدث الأخبار
تحميل القارئ الصوتي