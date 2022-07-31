ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة المجر الكبرى 2022
واصل ماكس فيرشتابن تعزيز صدارته المريحة للغاية لبطولة السائقين بعد فوزه ونتيجة غريمه شارل لوكلير الضعيفة في المجر، في حين اقتربت مرسيدس أكثر من فيراري بالنسبة للمركز الثاني في بطولة الصانعين.
بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|258
|-
|25/1
|-
|34
|26/1
|25/1
|15/3
|25/1
|25/1
|6/7
|27
|25/1
|25/1
|2
|شارل لوكلير
|178
|26/1
|19/2
|26/1
|15
|18/2
|-
|12/4
|-
|10/5
|12/4
|32
|-
|8/6
|3
|سيرجيو بيريز
|173
|-
|12/4
|18/2
|24
|12/4
|19/2
|25/1
|19/2
|-
|18/2
|4
|12/4
|10/5
|4
|جورج راسل
|158
|12/4
|10/5
|15/3
|12
|10/5
|15/3
|10/5
|15/3
|12/4
|-
|17
|15/3
|15/3
|5
|كارلوس ساينز الإبن
|156
|18/2
|15/3
|-
|5
|15/3
|12/4
|18/2
|-
|19/2
|25/1
|6
|11/5
|12/4
|6
|لويس هاميلتون
|146
|15/3
|1/10
|12/4
|-
|8/6
|10/5
|4/8
|12/4
|15/3
|16/3
|16
|18/2
|19/2
|7
|لاندو نوريس
|76
|-
|6/7
|10/5
|19
|-
|4/8
|9/6
|2/9
|-
|8/6
|6
|6/7
|6/7
|8
|إستيبان أوكون
|58
|6/7
|8/6
|6/7
|-
|4/8
|6/7
|-
|1/10
|8/6
|-
|13
|4/8
|2/9
|9
|فالتيري بوتاس
|46
|8/6
|-
|4/8
|12
|6/7
|8/6
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|10
|فرناندو ألونسو
|41
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|6/7
|2/9
|10/5
|1
|8/6
|4/8
|11
|كيفن ماغنوسن
|22
|10/5
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|6
|-
|-
|12
|دانيال ريكاردو
|19
|-
|-
|8/6
|3
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|2
|2/9
|-
|13
|بيير غاسلي
|16
|-
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|سيباستيان فيتيل
|16
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|1/10
|8/6
|-
|2/9
|-
|-
|1/10
|15
|ميك شوماخر
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|8
|-
|-
|16
|يوكي تسونودا
|11
|4/8
|-
|-
|6
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|غوانيو جو
|5
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|18
|لانس سترول
|4
|-
|-
|-
|1
|1/10
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|19
|ألكسندر ألبون
|3
|-
|-
|1/10
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكو هلكنبرغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|431
|-
|37
|18
|58
|38
|44
|40
|44
|25
|24
|31
|37
|35
|2
|فيراري
|334
|44
|34
|26
|20
|33
|12
|30
|-
|29
|37
|38
|11
|20
|3
|مرسيدس
|304
|27
|11
|27
|12
|18
|25
|14
|27
|27
|16
|33
|33
|34
|4
|ألبين
|99
|8
|8
|6
|-
|4
|8
|6
|7
|10
|10
|14
|12
|6
|5
|مكلارين
|95
|-
|6
|18
|22
|-
|4
|9
|6
|-
|8
|8
|8
|6
|6
|ألفا روميو
|51
|9
|-
|4
|12
|6
|8
|2
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|7
|فريق هاس اف1
|34
|10
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|14
|-
|-
|8
|ألفا تاوري
|27
|4
|4
|2
|6
|-
|1
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|أستون مارتن رايسينغ
|20
|-
|-
|-
|5
|1
|-
|1
|8
|1
|2
|-
|1
|1
|10
|ويليامز
|3
|-
|-
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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