ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة المجر الكبرى 2022

تحليل السباق: لماذا اتّبعت فيراري استراتيجيّتها الصادمة التي ساعدت فيرشتابن على الفوز في المجر

بعد تصفيات ماكس فيرشتابن الصعبة التي تركته في المركز العاشر على شبكة انطلاق سباق جائزة المجر الكبرى، لم يتوقّع الكثيرون أن يُحقّق الهولندي فوزه الثامن في موسم 2022. لكنّ ذلك ما حدث بالضبط في الوقت الذي حوّلت فيه فيراري مركزيها الثاني والثالث إلى رابع وسادس عبر استراتيجيّة صادمة كلّفت شارل لوكلير المزيد في المعركة على اللقب.