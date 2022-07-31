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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة المجر الكبرى 2022

واصل ماكس فيرشتابن تعزيز صدارته المريحة للغاية لبطولة السائقين بعد فوزه ونتيجة غريمه شارل لوكلير الضعيفة في المجر، في حين اقتربت مرسيدس أكثر من فيراري بالنسبة للمركز الثاني في بطولة الصانعين.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة المجر الكبرى 2022

بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 258 - 25/1 - 34 26/1 25/1 15/3 25/1 25/1 6/7 27 25/1 25/1
2 Monaco شارل لوكلير 178 26/1 19/2 26/1 15 18/2 - 12/4 - 10/5 12/4 32 - 8/6
3 Mexico سيرجيو بيريز 173 - 12/4 18/2 24 12/4 19/2 25/1 19/2 - 18/2 4 12/4 10/5
4 United Kingdom جورج راسل 158 12/4 10/5 15/3 12 10/5 15/3 10/5 15/3 12/4 - 17 15/3 15/3
5 Spain كارلوس ساينز الإبن 156 18/2 15/3 - 5 15/3 12/4 18/2 - 19/2 25/1 6 11/5 12/4
6 United Kingdom لويس هاميلتون 146 15/3 1/10 12/4 - 8/6 10/5 4/8 12/4 15/3 16/3 16 18/2 19/2
7 United Kingdom لاندو نوريس 76 - 6/7 10/5 19 - 4/8 9/6 2/9 - 8/6 6 6/7 6/7
8 France إستيبان أوكون 58 6/7 8/6 6/7 - 4/8 6/7 - 1/10 8/6 - 13 4/8 2/9
9 Finland فالتيري بوتاس 46 8/6 - 4/8 12 6/7 8/6 2/9 - 6/7 - - - -
10 Spain فرناندو ألونسو 41 2/9 - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 10/5 1 8/6 4/8
11 Denmark كيفن ماغنوسن 22 10/5 2/9 - 3 - - - - - 1/10 6 - -
12 Australia دانيال ريكاردو 19 - - 8/6 3 - - - 4/8 - - 2 2/9 -
13 France بيير غاسلي 16 - 4/8 2/9 - - - - 10/5 - - - - -
14 Germany سيباستيان فيتيل 16 - - - 4 - - 1/10 8/6 - 2/9 - - 1/10
15 Germany ميك شوماخر 12 - - - - - - - - - 4/8 8 - -
16 Japan يوكي تسونودا 11 4/8 - - 6 - 1/10 - - - - - - -
17 China غوانيو جو 5 1/10 - - - - - - - 4/8 - - - -
18 Canada لانس سترول 4 - - - 1 1/10 - - - 1/10 - - 1/10 -
19 Thailand ألكسندر ألبون 3 - - 1/10 - 2/9 - - - - - - - -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - -
21 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - - - - - - - - -

بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary
1 Austria ريد بُل ريسينغ 431 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35
2 Italy فيراري 334 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20
3 Germany مرسيدس 304 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34
4 France ألبين 99 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6
5 United Kingdom مكلارين 95 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6
6 Switzerland ألفا روميو 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - -
7 United States فريق هاس اف1 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - -
8 Italy ألفا تاوري 27 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - -
9 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 20 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1
10 United Kingdom ويليامز 3 - - 1 - 2 - - - - - - - -
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