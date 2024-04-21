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فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى
إحصائيات

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الصين الكبرى

عزّز ماكس فيرستابن أفضليّته في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1 على إثر فوزه الرابع من أصل خمسة سباقات في بداية موسم 2024، في الوقت الذي ابتعدت فيه ريد بُل بشكلٍ أكبر في بطولة الصانعين.

تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وبول موناغان، رئيس قسم الهندسة بفريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China
1 Netherlands م. فيرستابن 110 26/1 25/1 - 26/1 33
2 Mexico س. بيريز 85 18/2 18/2 10/5 18/2 21
3 Monaco ش. لوكلير 76 12/4 16/3 19/2 12/4 17
4 Spain ك. ساينز الإبن 69 15/3 - 25/1 15/3 14
5 United Kingdom ل. نوريس 58 8/6 4/8 15/3 10/5 21
6 Australia أ. بياستري 38 4/8 12/4 12/4 4/8 6
7 United Kingdom ج. راسل 33 10/5 8/6 - 6/7 9
8 Spain ف. ألونسو 31 2/9 10/5 4/8 8/6 7
9 United Kingdom ل. هاميلتون 19 6/7 2/9 - 2/9 9
10 Canada ل. سترول 9 1/10 - 8/6 - -
11 Japan ي. تسونودا 7 - - 6/7 1/10 -
12 United Kingdom أ. بيرمان 6 - 6/7 - - -
13 Germany ن. هلكنبرغ 4 - 1/10 2/9 - 1
14 Denmark ك. ماغنوسن 1 - - 1/10 - -
15 Thailand أ. ألبون   - - - - -
16 France إ. أوكون   - - - - -
17 China غ. جو   - - - - -
18 Australia د. ريكاردو   - - - - -
19 France ب. غاسلي   - - - - -
20 Finland ف. بوتاس   - - - - -
21 United States ل. سارجانت   - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China
1 Austria ريد بُل ريسينغ 195 44 43 10 44 54
2 Italy فيراري 151 27 22 44 27 31
3 United Kingdom مكلارين 96 12 16 27 14 27
4 Germany مرسيدس 52 16 10 - 8 18
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 40 3 10 12 8 7
6 Italy ألفا تاوري 7 - - 6 1 -
7 United States فريق هاس اف1 5 - 1 3 - 1
8 United Kingdom ويليامز   - - - - -
9 France ألبين   - - - - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - -

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