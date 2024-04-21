ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الصين الكبرى
عزّز ماكس فيرستابن أفضليّته في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1 على إثر فوزه الرابع من أصل خمسة سباقات في بداية موسم 2024، في الوقت الذي ابتعدت فيه ريد بُل بشكلٍ أكبر في بطولة الصانعين.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|110
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|2
|س. بيريز
|85
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|3
|ش. لوكلير
|76
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|4
|ك. ساينز الإبن
|69
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|5
|ل. نوريس
|58
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|6
|أ. بياستري
|38
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|7
|ج. راسل
|33
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|8
|ف. ألونسو
|31
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|9
|ل. هاميلتون
|19
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|10
|ل. سترول
|9
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|11
|ي. تسونودا
|7
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|12
|أ. بيرمان
|6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|13
|ن. هلكنبرغ
|4
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|14
|ك. ماغنوسن
|1
|-
|-
|1/10
|-
|-
|15
|أ. ألبون
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|إ. أوكون
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|د. ريكاردو
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ب. غاسلي
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|195
|44
|43
|10
|44
|54
|2
|فيراري
|151
|27
|22
|44
|27
|31
|3
|مكلارين
|96
|12
|16
|27
|14
|27
|4
|مرسيدس
|52
|16
|10
|-
|8
|18
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|40
|3
|10
|12
|8
|7
|6
|ألفا تاوري
|7
|-
|-
|6
|1
|-
|7
|فريق هاس اف1
|5
|-
|1
|3
|-
|1
|8
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|ألبين
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
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