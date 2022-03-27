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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة السعوديّة الكبرى
حافظ شارل لوكلير وفريقه فيراري على صدارتهما لبطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّ ماكس فيرشتابن قلّص الفارق مع أصيل موناكو مستفيدًا من فوزه في جدّة.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|شارل لوكلير
|45
|26/1
|19/2
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|-
|2
|كارلوس ساينز الإبن
|33
|18/2
|15/3
|-
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|-
|3
|ماكس فيرشتابن
|25
|-
|25/1
|-
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|-
|4
|جورج راسل
|22
|12/4
|10/5
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|-
|5
|لويس هاميلتون
|16
|15/3
|1/10
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|6
|إستيبان أوكون
|14
|6/7
|8/6
|-
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|-
|7
|سيرجيو بيريز
|12
|-
|12/4
|-
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|8
|كيفن ماغنوسن
|12
|10/5
|2/9
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|9
|فالتيري بوتاس
|8
|8/6
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|10
|لاندو نوريس
|6
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|6/7
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|11
|يوكي تسونودا
|4
|4/8
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|12
|بيير غاسلي
|4
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|4/8
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|-
|13
|فرناندو ألونسو
|2
|2/9
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|14
|غوانيو جو
|1
|1/10
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|15
|ميك شوماخر
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|16
|لانس سترول
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|17
|نيكو هلكنبرغ
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|-
|18
|ألكسندر ألبون
|-
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|19
|دانيال ريكاردو
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|20
|نيكولاس لاتيفي
|-
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|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|فيراري
|78
|44
|34
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|-
|2
|مرسيدس
|38
|27
|11
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|3
|ريد بُل ريسينغ
|37
|-
|37
|-
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|4
|ألبين
|16
|8
|8
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|-
|-
|-
|5
|فريق هاس اف1
|12
|10
|2
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
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|-
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|-
|-
|6
|ألفا روميو
|9
|9
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|7
|ألفا تاوري
|8
|4
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|8
|مكلارين
|6
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|أستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
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|-
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|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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