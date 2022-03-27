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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة السعوديّة الكبرى

حافظ شارل لوكلير وفريقه فيراري على صدارتهما لبطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّ ماكس فيرشتابن قلّص الفارق مع أصيل موناكو مستفيدًا من فوزه في جدّة.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة السعوديّة الكبرى

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Singapore Japan United States Mexico Brazil United Arab Emirates Spain Bahrain
1 Monaco شارل لوكلير 45 26/1 19/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Spain كارلوس ساينز الإبن 33 18/2 15/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 25 - 25/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 United Kingdom جورج راسل 22 12/4 10/5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 United Kingdom لويس هاميلتون 16 15/3 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 France إستيبان أوكون 14 6/7 8/6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Mexico سيرجيو بيريز 12 - 12/4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Denmark كيفن ماغنوسن 12 10/5 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Finland فالتيري بوتاس 8 8/6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United Kingdom لاندو نوريس 6 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Japan يوكي تسونودا 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 France بيير غاسلي 4 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Spain فرناندو ألونسو 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 China غوانيو جو 1 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 Canada لانس سترول   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Thailand ألكسندر ألبون   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Australia دانيال ريكاردو   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - -                            

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Singapore Japan United States Mexico Brazil United Arab Emirates Spain Bahrain
1 Italy فيراري 78 44 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Germany مرسيدس 38 27 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Austria ريد بُل ريسينغ 37 - 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 France ألبين 16 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 United States فريق هاس اف1 12 10 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Switzerland ألفا روميو 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Italy ألفا تاوري 8 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 United Kingdom مكلارين 6 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
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