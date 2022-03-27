ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة السعوديّة الكبرى حافظ شارل لوكلير وفريقه فيراري على صدارتهما لبطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّ ماكس فيرشتابن قلّص الفارق مع أصيل موناكو مستفيدًا من فوزه في جدّة.