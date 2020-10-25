ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020
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بات لويس هاميلتون على أعتاب الظفر بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد اتتصاره الأخير الـ 92 القياسيّ في الفورمولا واحد خلال جائزة البرتغال الكبرى.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|لويس هاميلتون
|256
|12/4
|25/1
|26/1
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|26/1
|15/3
|25/1
|26/1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|فالتيري بوتاس
|179
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|15/3
|16/3
|18/2
|10/5
|18/2
|26/1
|-
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ماكس فيرشتابن
|162
|-
|15/3
|18/2
|19/2
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|-
|18/2
|19/2
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|دانيال ريكاردو
|80
|-
|4/8
|4/8
|12/4
|-
|-
|13/4
|8/6
|12/4
|10/5
|15/3
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|شارل لوكلير
|75
|18/2
|-
|-
|15/3
|12/4
|-
|-
|-
|4/8
|8/6
|6/7
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|سيرجيو بيريز
|74
|8/6
|8/6
|6/7
|-
|-
|10/5
|1/10
|1/10
|10/5
|12/4
|12/4
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|لاندو نوريس
|65
|16/3
|10/5
|-
|10/5
|2/9
|1/10
|6/7
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألكسندر ألبون
|64
|-
|12/4
|10/5
|4/8
|10/5
|4/8
|8/6
|-
|15/3
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|بيير غاسلي
|63
|6/7
|-
|-
|6/7
|-
|2/9
|4/8
|25/1
|-
|2/9
|8/6
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|كارلوس ساينز الإبن
|59
|10/5
|3/9
|2/9
|-
|-
|8/6
|-
|18/2
|-
|-
|10/5
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|لانس سترول
|57
|-
|6/7
|12/4
|2/9
|8/6
|12/4
|2/9
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|إستيبان أوكون
|40
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|-
|10/5
|4/8
|-
|6/7
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|سيباستيان فيتيل
|18
|1/10
|-
|8/6
|1/10
|-
|6/7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|دانييل كفيات
|14
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|نيكو هلكنبرغ
|10
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|أنطونيو جيوفينازي
|3
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|كيمي رايكونن
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|رومان غروجان
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|كيفن ماغنوسن
|1
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|435
|37
|43
|41
|25
|34
|41
|43
|17
|44
|41
|25
|44
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ريد بُل ريسينغ
|226
|-
|27
|28
|23
|35
|22
|23
|-
|15
|19
|19
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ريسينغ بوينت
|126
|8
|14
|18
|2
|14
|22
|3
|16
|10
|12
|16
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|مكلارين
|124
|26
|13
|2
|10
|2
|9
|6
|30
|8
|-
|10
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|فريق رينو اف1
|120
|4
|4
|4
|20
|4
|-
|23
|12
|12
|16
|15
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|فيراري
|93
|19
|-
|8
|16
|12
|6
|-
|-
|5
|8
|6
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|ألفا تاوري
|77
|6
|1
|-
|6
|1
|2
|4
|27
|6
|6
|8
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألفا روميو
|5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|فريق هاس اف1
|3
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة البرتغال الكبرى
|الكاتب
|مروان الوافي
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