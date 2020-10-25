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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020

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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020
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بات لويس هاميلتون على أعتاب الظفر بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد اتتصاره الأخير الـ 92 القياسيّ في الفورمولا واحد خلال جائزة البرتغال الكبرى.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy Turkey Bahrain Bahrain United Arab Emirates
1 United Kingdom لويس هاميلتون 256 12/4 25/1 26/1 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 26/1 15/3 25/1 26/1 - - - - -
2 Finland فالتيري بوتاس 179 25/1 18/2 15/3 - 15/3 16/3 18/2 10/5 18/2 26/1 - 18/2 - - - - -
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 162 - 15/3 18/2 19/2 25/1 18/2 15/3 - - 18/2 19/2 15/3 - - - - -
4 Australia دانيال ريكاردو 80 - 4/8 4/8 12/4 - - 13/4 8/6 12/4 10/5 15/3 2/9 - - - - -
5 Monaco شارل لوكلير 75 18/2 - - 15/3 12/4 - - - 4/8 8/6 6/7 12/4 - - - - -
6 Mexico سيرجيو بيريز 74 8/6 8/6 6/7 - - 10/5 1/10 1/10 10/5 12/4 12/4 6/7 - - - - -
7 United Kingdom لاندو نوريس 65 16/3 10/5 - 10/5 2/9 1/10 6/7 12/4 8/6 - - - - - - - -
8 Thailand ألكسندر ألبون 64 - 12/4 10/5 4/8 10/5 4/8 8/6 - 15/3 1/10 - - - - - - -
9 France بيير غاسلي 63 6/7 - - 6/7 - 2/9 4/8 25/1 - 2/9 8/6 10/5 - - - - -
10 Spain كارلوس ساينز الإبن 59 10/5 3/9 2/9 - - 8/6 - 18/2 - - 10/5 8/6 - - - - -
11 Canada لانس سترول 57 - 6/7 12/4 2/9 8/6 12/4 2/9 15/3 - - - - - - - - -
12 France إستيبان أوكون 40 4/8 - - 8/6 4/8 - 10/5 4/8 - 6/7 - 4/8 - - - - -
13 Germany سيباستيان فيتيل 18 1/10 - 8/6 1/10 - 6/7 - - 1/10 - - 1/10 - - - - -
14 Russian Federation دانييل كفيات 14 - 1/10 - - 1/10 - - 2/9 6/7 4/8 - - - - - - -
15 Germany نيكو هلكنبرغ 10 - - - - 6/7 - - - - - 4/8 - - - - - -
16 Italy أنطونيو جيوفينازي 3 2/9 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - -
17 Finland كيمي رايكونن 2 - - - - - - - - 2/9 - - - - - - - -
18 France رومان غروجان 2 - - - - - - - - - - 2/9 - - - - - -
19 Denmark كيفن ماغنوسن 1 - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy Turkey Bahrain Bahrain United Arab Emirates
1 Germany مرسيدس 435 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41 25 44 - - - - -
2 Austria ريد بُل ريسينغ 226 - 27 28 23 35 22 23 - 15 19 19 15 - - - - -
3 Canada ريسينغ بوينت 126 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12 16 6 - - - - -
4 United Kingdom مكلارين 124 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - 10 8 - - - - -
5 France فريق رينو اف1 120 4 4 4 20 4 - 23 12 12 16 15 6 - - - - -
6 Italy فيراري 93 19 - 8 16 12 6 - - 5 8 6 13 - - - - -
7 Italy ألفا تاوري 77 6 1 - 6 1 2 4 27 6 6 8 10 - - - - -
8 Italy ألفا روميو 5 2 - - - - - - - 2 - 1 - - - - - -
9 United States فريق هاس اف1 3 - - 1 - - - - - - - 2 - - - - - -
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - - - - - - - - -
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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