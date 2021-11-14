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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرازيل الكبرى 2021

قلّص البريطاني لويس هاميلتون الفارق مع غريمه ماكس فيرشتابن في صدارة بطولة السائقين، في الوقت الذي ابتعدت فيه مرسيدس عن ريد بُل في منافسات الصانعين.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرازيل الكبرى 2021

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Turkey United States Mexico Brazil
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 332.5 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1 25/1 26/1 3 2/9 12.5/1 25/1 2 18/2 18/2 25/1 25/1 20
2 United Kingdom لويس هاميلتون 318.5 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2 19/2 12/4 27 18/2 7.5/3 19/2 - 25/1 10/5 19/2 18/2 25
3 Finland فالتيري بوتاس 203 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4 15/3 18/2 16 - - 15/3 18 10/5 26/1 8/6 - 18
4 Mexico سيرجيو بيريز 178 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3 12/4 8/6 - - - 4/8 10 2/9 15/3 15/3 15/3 13
5 United Kingdom لاندو نوريس 151 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5 10/5 15/3 12 - - 1/10 18 7/7 6/7 4/8 1/10 1
6 Monaco شارل لوكلير 148 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - 6/7 4/8 18 - 2/8 10/5 12 - 12/4 12/4 10/5 10
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 139.5 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - 8/6 10/5 8 15/3 0.5/10 6/7 8 15/3 4/8 6/7 8/6 9
8 Australia دانيال ريكاردو 105 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6 - 6/7 10 - 6/4 - 27 12/4 - 10/5 - -
9 France بيير غاسلي 92 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7 - 2/9 - 11/5 4/6 12/4 - - 8/6 - 12/4 6
10 Spain فرناندو ألونسو 62 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8 2/9 1/10 6 12/4 - 8/6 4 8/6 - - 2/9 2
11 France إستيبان أوكون 50 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - - - 2 25/1 3/7 2/9 1 - 1/10 - - 4
12 Germany سيباستيان فيتيل 42 - - - - 10/5 18/2 2/9 - - - - 5/5 - - - - 1/10 6/7 -
13 Canada لانس سترول 26 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10 4/8 - 4 - - - 6 - 2/9 - - -
14 Japan يوكي تسونودا 20 2/9 - - - - 6/7 - 1/10 - 1 8/6 - - - - - 2/9 - -
15 United Kingdom جورج راسل 16 - - - - - - - - - - 4/8 9/2 - 2 1/10 - - - -
16 Finland كيمي رايكونن 10 - - - - - 1/10 - - - - 1/10 - - - 4/8 - - 4/8 -
17 Canada نيكولاس لاتيفي 7 - - - - - - - - - - 6/7 1/9 - - - - - - -
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Poland روبرت كوبتسا   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Turkey United States Mexico Brazil
1 Germany مرسيدس 521.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43
2 Austria ريد بُل ريسينغ 510.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33
3 Italy فيراري 287.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19
4 United Kingdom مكلارين 256 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 1
5 France ألبين 112 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 6
6 Italy ألفا تاوري 112 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 6
7 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 68 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 -
8 United Kingdom ويليامز 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - -
9 Italy ألفا روميو 11 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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