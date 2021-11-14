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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرازيل الكبرى 2021
قلّص البريطاني لويس هاميلتون الفارق مع غريمه ماكس فيرشتابن في صدارة بطولة السائقين، في الوقت الذي ابتعدت فيه مرسيدس عن ريد بُل في منافسات الصانعين.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|332.5
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|25/1
|26/1
|3
|2/9
|12.5/1
|25/1
|2
|18/2
|18/2
|25/1
|25/1
|20
|2
|لويس هاميلتون
|318.5
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|19/2
|12/4
|27
|18/2
|7.5/3
|19/2
|-
|25/1
|10/5
|19/2
|18/2
|25
|3
|فالتيري بوتاس
|203
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|15/3
|18/2
|16
|-
|-
|15/3
|18
|10/5
|26/1
|8/6
|-
|18
|4
|سيرجيو بيريز
|178
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|4/8
|10
|2/9
|15/3
|15/3
|15/3
|13
|5
|لاندو نوريس
|151
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|10/5
|15/3
|12
|-
|-
|1/10
|18
|7/7
|6/7
|4/8
|1/10
|1
|6
|شارل لوكلير
|148
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|6/7
|4/8
|18
|-
|2/8
|10/5
|12
|-
|12/4
|12/4
|10/5
|10
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|139.5
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8/6
|10/5
|8
|15/3
|0.5/10
|6/7
|8
|15/3
|4/8
|6/7
|8/6
|9
|8
|دانيال ريكاردو
|105
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|-
|6/7
|10
|-
|6/4
|-
|27
|12/4
|-
|10/5
|-
|-
|9
|بيير غاسلي
|92
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|-
|2/9
|-
|11/5
|4/6
|12/4
|-
|-
|8/6
|-
|12/4
|6
|10
|فرناندو ألونسو
|62
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|2/9
|1/10
|6
|12/4
|-
|8/6
|4
|8/6
|-
|-
|2/9
|2
|11
|إستيبان أوكون
|50
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2
|25/1
|3/7
|2/9
|1
|-
|1/10
|-
|-
|4
|12
|سيباستيان فيتيل
|42
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|5/5
|-
|-
|-
|-
|1/10
|6/7
|-
|13
|لانس سترول
|26
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|4/8
|-
|4
|-
|-
|-
|6
|-
|2/9
|-
|-
|-
|14
|يوكي تسونودا
|20
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1/10
|-
|1
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|15
|جورج راسل
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|9/2
|-
|2
|1/10
|-
|-
|-
|-
|16
|كيمي رايكونن
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|17
|نيكولاس لاتيفي
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|1/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|روبرت كوبتسا
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|521.5
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|34
|30
|43
|18
|7.5
|34
|18
|35
|36
|27
|18
|43
|2
|ريد بُل ريسينغ
|510.5
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|37
|34
|3
|2
|12.5
|29
|12
|20
|33
|40
|40
|33
|3
|فيراري
|287.5
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|14
|14
|26
|15
|2.5
|16
|20
|15
|16
|18
|18
|19
|4
|مكلارين
|256
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|10
|21
|22
|-
|6
|1
|45
|19
|6
|14
|1
|1
|5
|ألبين
|112
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|2
|1
|8
|37
|3
|10
|5
|8
|1
|-
|2
|6
|6
|ألفا تاوري
|112
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|1
|2
|1
|19
|4
|12
|-
|-
|8
|2
|12
|6
|7
|أستون مارتن رايسينغ
|68
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|4
|-
|4
|-
|5
|-
|6
|-
|2
|1
|6
|-
|8
|ويليامز
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|10
|-
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|9
|ألفا روميو
|11
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|4
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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