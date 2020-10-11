فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

المشاركات
التعليقات
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى
من قبل:

استغلّ لويس هاميلتون انتصاره في جائزة إيفل الكبرى بالتزامن مع انسحاب زميله وأقرب منافسيه على اللقب فالتيري بوتاس ليرفع أفضليّته إلى 69 نقطة مع بقاء 6 جولات على نهاية الموسم.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany
1 United Kingdom لويس هاميلتون 230 12/4 25/1 26/1 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 26/1 15/3 25/1
2 Finland فالتيري بوتاس 161 25/1 18/2 15/3 - 15/3 16/3 18/2 10/5 18/2 26/1 -
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 147 - 15/3 18/2 19/2 25/1 18/2 15/3 - - 18/2 19/2
4 Australia دانيال ريكاردو 78 - 4/8 4/8 12/4 - - 13/4 8/6 12/4 10/5 15/3
5 Mexico سيرجيو بيريز 68 8/6 8/6 6/7 - - 10/5 1/10 1/10 10/5 12/4 12/4
6 United Kingdom لاندو نوريس 65 16/3 10/5 - 10/5 2/9 1/10 6/7 12/4 8/6 - -
7 Thailand ألكسندر ألبون 64 - 12/4 10/5 4/8 10/5 4/8 8/6 - 15/3 1/10 -
8 Monaco شارل لوكلير 63 18/2 - - 15/3 12/4 - - - 4/8 8/6 6/7
9 Canada لانس سترول 57 - 6/7 12/4 2/9 8/6 12/4 2/9 15/3 - - -
10 France بيير غاسلي 53 6/7 - - 6/7 - 2/9 4/8 25/1 - 2/9 8/6
11 Spain كارلوس ساينز الإبن 51 10/5 3/9 2/9 - - 8/6 - 18/2 - - 10/5
12 France إستيبان أوكون 36 4/8 - - 8/6 4/8 - 10/5 4/8 - 6/7 -
13 Germany سيباستيان فيتيل 17 1/10 - 8/6 1/10 - 6/7 - - 1/10 - -
14 Russian Federation دانييل كفيات 14 - 1/10 - - 1/10 - - 2/9 6/7 4/8 -
15 Germany نيكو هلكنبرغ 10 - - - - 6/7 - - - - - 4/8
16 Italy أنطونيو جيوفينازي 3 2/9 - - - - - - - - - 1/10
17 Finland كيمي رايكونن 2 - - - - - - - - 2/9 - -
18 France رومان غروجان 2 - - - - - - - - - - 2/9
19 Denmark كيفن ماغنوسن 1 - - 1/10 - - - - - - - -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - -
21 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany
1 Germany مرسيدس 391 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41 25
2 Austria ريد بُل ريسينغ 211 - 27 28 23 35 22 23 - 15 19 19
3 Canada ريسينغ بوينت 120 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12 16
4 United Kingdom مكلارين 116 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - 10
5 France فريق رينو اف1 114 4 4 4 20 4 - 23 12 12 16 15
6 Italy فيراري 80 19 - 8 16 12 6 - - 5 8 6
7 Italy ألفا تاوري 67 6 1 - 6 1 2 4 27 6 6 8
8 Italy ألفا روميو 5 2 - - - - - - - 2 - 1
9 United States فريق هاس اف1 3 - - 1 - - - - - - - 2
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - - -
ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ

المقال السابق

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا

وولف: منصب مدير فريق مرسيدس "بدأ يؤثر عليّ"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: منصب مدير فريق مرسيدس "بدأ يؤثر عليّ"

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022

أحدث الأخبار

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

2
فورمولا 1

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020

25د
3
فورمولا 1

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

48د
4
فورمولا 1

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ

22د
5
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

10د

أحدث الأخبار

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020
فورمولا 1

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق
فورمولا 1

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا
فورمولا 1

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا

أحدث ملفات الفيديو

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ 07:02
فورمولا 1

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.