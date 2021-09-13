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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى
لم تطرأ الكثير من التغييرات على بطولة السائقين على إثر الحادث الجديد الذي أطاح بالمتنافسين على لقب هذا الموسم لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن خارج سباق إيطاليا، لكنّ مكلارين استغلّت ثنائيّتها المدهشة في عقر دار فيراري لتبتعد كثيرًا في مركزها الثالث في بطولة الصانعين.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|226.5
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|25/1
|26/1
|3/1
|-
|2/9
|12.5/1
|25/1
|2/2
|-
|2
|لويس هاميلتون
|221.5
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|19/2
|12/4
|2/2
|25/1
|18/2
|7.5/3
|19/2
|-
|-
|3
|فالتيري بوتاس
|141
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|15/3
|18/2
|1/3
|15/3
|-
|-
|15/3
|3/1
|15/3
|4
|لاندو نوريس
|132
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|10/5
|15/3
|-
|12/4
|-
|-
|1/10
|-
|18/2
|5
|سيرجيو بيريز
|118
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|10/5
|6
|شارل لوكلير
|104
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|6/7
|4/8
|-
|18/2
|-
|2/8
|10/5
|-
|12/4
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|97.5
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8/6
|10/5
|-
|8/6
|15/3
|0.5/10
|6/7
|-
|8/6
|8
|دانيال ريكاردو
|83
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|-
|6/7
|-
|10/5
|-
|6/4
|-
|1/3
|26/1
|9
|بيير غاسلي
|66
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|-
|2/9
|-
|-
|11/5
|4/6
|12/4
|-
|-
|10
|فرناندو ألونسو
|50
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|2/9
|1/10
|-
|6/7
|12/4
|-
|8/6
|-
|4/8
|11
|إستيبان أوكون
|45
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|25/1
|3/7
|2/9
|-
|1/10
|12
|سيباستيان فيتيل
|35
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|5/5
|-
|-
|-
|13
|لانس سترول
|24
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|6/7
|14
|يوكي تسونودا
|18
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|8/6
|-
|-
|-
|-
|15
|جورج راسل
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|9/2
|-
|-
|2/9
|16
|نيكولاس لاتيفي
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|1/9
|-
|-
|-
|17
|كيمي رايكونن
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|روبرت كوبتسا
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|363
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|34
|30
|3
|40
|18
|8
|34
|3
|15
|2
|ريد بُل ريسينغ
|345
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|37
|34
|3
|-
|2
|13
|29
|2
|10
|3
|مكلارين
|215
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|10
|21
|-
|22
|-
|6
|1
|1
|44
|4
|فيراري
|202
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|14
|14
|-
|26
|15
|3
|16
|-
|20
|5
|ألبين
|95
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|2
|1
|-
|8
|37
|3
|10
|-
|5
|6
|ألفا تاوري
|84
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|1
|2
|-
|1
|19
|4
|12
|-
|-
|7
|أستون مارتن رايسينغ
|59
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|4
|-
|-
|4
|-
|5
|-
|-
|6
|8
|ويليامز
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|10
|-
|-
|2
|9
|ألفا روميو
|3
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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