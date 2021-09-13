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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى

لم تطرأ الكثير من التغييرات على بطولة السائقين على إثر الحادث الجديد الذي أطاح بالمتنافسين على لقب هذا الموسم لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن خارج سباق إيطاليا، لكنّ مكلارين استغلّت ثنائيّتها المدهشة في عقر دار فيراري لتبتعد كثيرًا في مركزها الثالث في بطولة الصانعين.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 226.5 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1 25/1 26/1 3/1 - 2/9 12.5/1 25/1 2/2 -
2 United Kingdom لويس هاميلتون 221.5 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2 19/2 12/4 2/2 25/1 18/2 7.5/3 19/2 - -
3 Finland فالتيري بوتاس 141 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4 15/3 18/2 1/3 15/3 - - 15/3 3/1 15/3
4 United Kingdom لاندو نوريس 132 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5 10/5 15/3 - 12/4 - - 1/10 - 18/2
5 Mexico سيرجيو بيريز 118 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3 12/4 8/6 - - - - 4/8 - 10/5
6 Monaco شارل لوكلير 104 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - 6/7 4/8 - 18/2 - 2/8 10/5 - 12/4
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 97.5 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - 8/6 10/5 - 8/6 15/3 0.5/10 6/7 - 8/6
8 Australia دانيال ريكاردو 83 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6 - 6/7 - 10/5 - 6/4 - 1/3 26/1
9 France بيير غاسلي 66 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7 - 2/9 - - 11/5 4/6 12/4 - -
10 Spain فرناندو ألونسو 50 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8 2/9 1/10 - 6/7 12/4 - 8/6 - 4/8
11 France إستيبان أوكون 45 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - - - - 2/9 25/1 3/7 2/9 - 1/10
12 Germany سيباستيان فيتيل 35 - - - - 10/5 18/2 2/9 - - - - - 5/5 - - -
13 Canada لانس سترول 24 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10 4/8 - - 4/8 - - - - 6/7
14 Japan يوكي تسونودا 18 2/9 - - - - 6/7 - 1/10 - - 1/10 8/6 - - - -
15 United Kingdom جورج راسل 15 - - - - - - - - - - - 4/8 9/2 - - 2/9
16 Canada نيكولاس لاتيفي 7 - - - - - - - - - - - 6/7 1/9 - - -
17 Finland كيمي رايكونن 2 - - - - - 1/10 - - - - - 1/10 - - - -
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - - - - - - - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Poland روبرت كوبتسا   - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy
1 Germany مرسيدس 363 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 8 34 3 15
2 Austria ريد بُل ريسينغ 345 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 13 29 2 10
3 United Kingdom مكلارين 215 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1 1 44
4 Italy فيراري 202 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 3 16 - 20
5 France ألبين 95 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10 - 5
6 Italy ألفا تاوري 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12 - -
7 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 59 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - 6
8 United Kingdom ويليامز 22 - - - - - - - - - - - 10 10 - - 2
9 Italy ألفا روميو 3 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - - - - - -
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