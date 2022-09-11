ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2022

تحليل السباق: لماذا كان فيرشتابن ليتغلّب على لوكلير من دون مساعدة سيارة الأمان

في حين أنّ جدلًا أحاط بطريقة نهاية جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد خلف سيارة الأمان، فإنّ النظر عميقًا في تفاصيل الوضع تؤكّد أنّ سائق ريد بُل كان أبرز المرشّحين لتقديم عرضٍ مثيرٍ في مونزا بصرف النظر عن طريقة نهاية السباق.