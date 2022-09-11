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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2022

وضع ماكس فيرشتابن يدًا على كأس بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2022 بعد انتصاره في مونزا من خلال أداءٍ رائع من ريد بُل.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2022

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium Netherlands Italy
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 335 - 25/1 - 34 26/1 25/1 15/3 25/1 25/1 6/7 27 25/1 25/1 26/1 26/1 25/1
2 Monaco شارل لوكلير 219 26/1 19/2 26/1 15 18/2 - 12/4 - 10/5 12/4 32 - 8/6 8/6 15/3 18/2
3 Mexico سيرجيو بيريز 210 - 12/4 18/2 24 12/4 19/2 25/1 19/2 - 18/2 4 12/4 10/5 18/2 10/5 9/6
4 United Kingdom جورج راسل 203 12/4 10/5 15/3 12 10/5 15/3 10/5 15/3 12/4 - 17 15/3 15/3 12/4 18/2 15/3
5 Spain كارلوس ساينز الإبن 187 18/2 15/3 - 5 15/3 12/4 18/2 - 19/2 25/1 6 11/5 12/4 15/3 4/8 12/4
6 United Kingdom لويس هاميلتون 168 15/3 1/10 12/4 - 8/6 10/5 4/8 12/4 15/3 16/3 16 18/2 19/2 - 12/4 10/5
7 United Kingdom لاندو نوريس 88 - 6/7 10/5 19 - 4/8 9/6 2/9 - 8/6 6 6/7 6/7 - 6/7 6/7
8 France إستيبان أوكون 66 6/7 8/6 6/7 - 4/8 6/7 - 1/10 8/6 - 13 4/8 2/9 6/7 2/9 -
9 Spain فرناندو ألونسو 59 2/9 - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 10/5 1 8/6 4/8 10/5 8/6 -
10 Finland فالتيري بوتاس 46 8/6 - 4/8 12 6/7 8/6 2/9 - 6/7 - - - - - - -
11 Denmark كيفن ماغنوسن 22 10/5 2/9 - 3 - - - - - 1/10 6 - - - - -
12 France بيير غاسلي 22 - 4/8 2/9 - - - - 10/5 - - - - - 2/9 - 4/8
13 Germany سيباستيان فيتيل 20 - - - 4 - - 1/10 8/6 - 2/9 - - 1/10 4/8 - -
14 Australia دانيال ريكاردو 19 - - 8/6 3 - - - 4/8 - - 2 2/9 - - - -
15 Germany ميك شوماخر 12 - - - - - - - - - 4/8 8 - - - - -
16 Japan يوكي تسونودا 11 4/8 - - 6 - 1/10 - - - - - - - - - -
17 China غوانيو جو 6 1/10 - - - - - - - 4/8 - - - - - - 1/10
18 Canada لانس سترول 5 - - - 1 1/10 - - - 1/10 - - 1/10 - - 1/10 -
19 Thailand ألكسندر ألبون 4 - - 1/10 - 2/9 - - - - - - - - 1/10 - -
20 Netherlands نيك دي فريز 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2/9
21 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium Netherlands Italy
1 Austria ريد بُل ريسينغ 545 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34
2 Italy فيراري 406 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30
3 Germany مرسيدس 371 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25
4 France ألبين 125 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 -
5 United Kingdom مكلارين 107 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6
6 Switzerland ألفا روميو 52 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1
7 United States فريق هاس اف1 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - -
8 Italy ألفا تاوري 33 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4
9 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 25 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 -
10 United Kingdom ويليامز 6 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2
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