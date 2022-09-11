ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2022
وضع ماكس فيرشتابن يدًا على كأس بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2022 بعد انتصاره في مونزا من خلال أداءٍ رائع من ريد بُل.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|335
|-
|25/1
|-
|34
|26/1
|25/1
|15/3
|25/1
|25/1
|6/7
|27
|25/1
|25/1
|26/1
|26/1
|25/1
|2
|شارل لوكلير
|219
|26/1
|19/2
|26/1
|15
|18/2
|-
|12/4
|-
|10/5
|12/4
|32
|-
|8/6
|8/6
|15/3
|18/2
|3
|سيرجيو بيريز
|210
|-
|12/4
|18/2
|24
|12/4
|19/2
|25/1
|19/2
|-
|18/2
|4
|12/4
|10/5
|18/2
|10/5
|9/6
|4
|جورج راسل
|203
|12/4
|10/5
|15/3
|12
|10/5
|15/3
|10/5
|15/3
|12/4
|-
|17
|15/3
|15/3
|12/4
|18/2
|15/3
|5
|كارلوس ساينز الإبن
|187
|18/2
|15/3
|-
|5
|15/3
|12/4
|18/2
|-
|19/2
|25/1
|6
|11/5
|12/4
|15/3
|4/8
|12/4
|6
|لويس هاميلتون
|168
|15/3
|1/10
|12/4
|-
|8/6
|10/5
|4/8
|12/4
|15/3
|16/3
|16
|18/2
|19/2
|-
|12/4
|10/5
|7
|لاندو نوريس
|88
|-
|6/7
|10/5
|19
|-
|4/8
|9/6
|2/9
|-
|8/6
|6
|6/7
|6/7
|-
|6/7
|6/7
|8
|إستيبان أوكون
|66
|6/7
|8/6
|6/7
|-
|4/8
|6/7
|-
|1/10
|8/6
|-
|13
|4/8
|2/9
|6/7
|2/9
|-
|9
|فرناندو ألونسو
|59
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|6/7
|2/9
|10/5
|1
|8/6
|4/8
|10/5
|8/6
|-
|10
|فالتيري بوتاس
|46
|8/6
|-
|4/8
|12
|6/7
|8/6
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|كيفن ماغنوسن
|22
|10/5
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|بيير غاسلي
|22
|-
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|4/8
|13
|سيباستيان فيتيل
|20
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|1/10
|8/6
|-
|2/9
|-
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|14
|دانيال ريكاردو
|19
|-
|-
|8/6
|3
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|15
|ميك شوماخر
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|يوكي تسونودا
|11
|4/8
|-
|-
|6
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|غوانيو جو
|6
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|18
|لانس سترول
|5
|-
|-
|-
|1
|1/10
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|19
|ألكسندر ألبون
|4
|-
|-
|1/10
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|20
|نيك دي فريز
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|21
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|نيكو هلكنبرغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|545
|-
|37
|18
|58
|38
|44
|40
|44
|25
|24
|31
|37
|35
|44
|36
|34
|2
|فيراري
|406
|44
|34
|26
|20
|33
|12
|30
|-
|29
|37
|38
|11
|20
|23
|19
|30
|3
|مرسيدس
|371
|27
|11
|27
|12
|18
|25
|14
|27
|27
|16
|33
|33
|34
|12
|30
|25
|4
|ألبين
|125
|8
|8
|6
|-
|4
|8
|6
|7
|10
|10
|14
|12
|6
|16
|10
|-
|5
|مكلارين
|107
|-
|6
|18
|22
|-
|4
|9
|6
|-
|8
|8
|8
|6
|-
|6
|6
|6
|ألفا روميو
|52
|9
|-
|4
|12
|6
|8
|2
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|7
|فريق هاس اف1
|34
|10
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألفا تاوري
|33
|4
|4
|2
|6
|-
|1
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|4
|9
|أستون مارتن رايسينغ
|25
|-
|-
|-
|5
|1
|-
|1
|8
|1
|2
|-
|1
|1
|4
|1
|-
|10
|ويليامز
|6
|-
|-
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|2
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