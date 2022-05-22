فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى النتائج
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إسبانيا الكبرى 2022
انتزع ماكس فيرشتابن صدارة الترتيب العام مستفيدًا من انسحابه غريمه شارل لوكلير من سباق جائزة إسبانيا الكبرى، بينما عزّزت ريد بُل صدارتها لبطولة الصانعين مستفيدة من ثنائيّتها الجديدة.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|110
|-
|25/1
|-
|34
|26/1
|25/1
|2
|شارل لوكلير
|104
|26/1
|19/2
|26/1
|15
|18/2
|-
|3
|سيرجيو بيريز
|85
|-
|12/4
|18/2
|24
|12/4
|19/2
|4
|جورج راسل
|74
|12/4
|10/5
|15/3
|12
|10/5
|15/3
|5
|كارلوس ساينز الإبن
|65
|18/2
|15/3
|-
|5
|15/3
|12/4
|6
|لويس هاميلتون
|46
|15/3
|1/10
|12/4
|-
|8/6
|10/5
|7
|لاندو نوريس
|39
|-
|6/7
|10/5
|19
|-
|4/8
|8
|فالتيري بوتاس
|38
|8/6
|-
|4/8
|12
|6/7
|8/6
|9
|إستيبان أوكون
|30
|6/7
|8/6
|6/7
|-
|4/8
|6/7
|10
|كيفن ماغنوسن
|15
|10/5
|2/9
|-
|3
|-
|-
|11
|دانيال ريكاردو
|11
|-
|-
|8/6
|3
|-
|-
|12
|يوكي تسونودا
|11
|4/8
|-
|-
|6
|-
|1/10
|13
|بيير غاسلي
|6
|-
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|14
|سيباستيان فيتيل
|4
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|15
|فرناندو ألونسو
|4
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2/9
|16
|ألكسندر ألبون
|3
|-
|-
|1/10
|-
|2/9
|-
|17
|لانس سترول
|2
|-
|-
|-
|1
|1/10
|-
|18
|غوانيو جو
|1
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكو هلكنبرغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|195
|-
|37
|18
|58
|38
|44
|2
|فيراري
|169
|44
|34
|26
|20
|33
|12
|3
|مرسيدس
|120
|27
|11
|27
|12
|18
|25
|4
|مكلارين
|50
|-
|6
|18
|22
|-
|4
|5
|ألفا روميو
|39
|9
|-
|4
|12
|6
|8
|6
|ألبين
|34
|8
|8
|6
|-
|4
|8
|7
|ألفا تاوري
|17
|4
|4
|2
|6
|-
|1
|8
|فريق هاس اف1
|15
|10
|2
|-
|3
|-
|-
|9
|أستون مارتن رايسينغ
|6
|-
|-
|-
|5
|1
|-
|10
|ويليامز
|3
|-
|-
|1
|-
|2
|-
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