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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إسبانيا الكبرى 2022

انتزع ماكس فيرشتابن صدارة الترتيب العام مستفيدًا من انسحابه غريمه شارل لوكلير من سباق جائزة إسبانيا الكبرى، بينما عزّزت ريد بُل صدارتها لبطولة الصانعين مستفيدة من ثنائيّتها الجديدة.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إسبانيا الكبرى 2022

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 110 - 25/1 - 34 26/1 25/1
2 Monaco شارل لوكلير 104 26/1 19/2 26/1 15 18/2 -
3 Mexico سيرجيو بيريز 85 - 12/4 18/2 24 12/4 19/2
4 United Kingdom جورج راسل 74 12/4 10/5 15/3 12 10/5 15/3
5 Spain كارلوس ساينز الإبن 65 18/2 15/3 - 5 15/3 12/4
6 United Kingdom لويس هاميلتون 46 15/3 1/10 12/4 - 8/6 10/5
7 United Kingdom لاندو نوريس 39 - 6/7 10/5 19 - 4/8
8 Finland فالتيري بوتاس 38 8/6 - 4/8 12 6/7 8/6
9 France إستيبان أوكون 30 6/7 8/6 6/7 - 4/8 6/7
10 Denmark كيفن ماغنوسن 15 10/5 2/9 - 3 - -
11 Australia دانيال ريكاردو 11 - - 8/6 3 - -
12 Japan يوكي تسونودا 11 4/8 - - 6 - 1/10
13 France بيير غاسلي 6 - 4/8 2/9 - - -
14 Germany سيباستيان فيتيل 4 - - - 4 - -
15 Spain فرناندو ألونسو 4 2/9 - - - - 2/9
16 Thailand ألكسندر ألبون 3 - - 1/10 - 2/9 -
17 Canada لانس سترول 2 - - - 1 1/10 -
18 China غوانيو جو 1 1/10 - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - -
20 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - -
21 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain
1 Austria ريد بُل ريسينغ 195 - 37 18 58 38 44
2 Italy فيراري 169 44 34 26 20 33 12
3 Germany مرسيدس 120 27 11 27 12 18 25
4 United Kingdom مكلارين 50 - 6 18 22 - 4
5 Switzerland ألفا روميو 39 9 - 4 12 6 8
6 France ألبين 34 8 8 6 - 4 8
7 Italy ألفا تاوري 17 4 4 2 6 - 1
8 United States فريق هاس اف1 15 10 2 - 3 - -
9 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 6 - - - 5 1 -
10 United Kingdom ويليامز 3 - - 1 - 2 -
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