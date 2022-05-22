ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إسبانيا الكبرى 2022 انتزع ماكس فيرشتابن صدارة الترتيب العام مستفيدًا من انسحابه غريمه شارل لوكلير من سباق جائزة إسبانيا الكبرى، بينما عزّزت ريد بُل صدارتها لبطولة الصانعين مستفيدة من ثنائيّتها الجديدة.