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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة أستراليا الكبرى 2022

وسّع شارل لوكلير صدارته للترتيب العام منتشيًا بانتصاره المتزامن مع انسحاب غريمه ماكس فيرشتابن من سباق جائزة أستراليا الكبرى.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة أستراليا الكبرى 2022

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Singapore Japan United States Mexico Brazil United Arab Emirates Spain Bahrain
1 Monaco شارل لوكلير 71 26/1 19/2 26/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 United Kingdom جورج راسل 37 12/4 10/5 15/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Spain كارلوس ساينز الإبن 33 18/2 15/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Mexico سيرجيو بيريز 30 - 12/4 18/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 United Kingdom لويس هاميلتون 28 15/3 1/10 12/4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Netherlands ماكس فيرشتابن 25 - 25/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 France إستيبان أوكون 20 6/7 8/6 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 United Kingdom لاندو نوريس 16 - 6/7 10/5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Denmark كيفن ماغنوسن 12 10/5 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Finland فالتيري بوتاس 12 8/6 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Australia دانيال ريكاردو 8 - - 8/6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 France بيير غاسلي 6 - 4/8 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Japan يوكي تسونودا 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Spain فرناندو ألونسو 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 China غوانيو جو 1 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 Thailand ألكسندر ألبون 1 - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Canada لانس سترول   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - -                      

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Singapore Japan United States Mexico Brazil United Arab Emirates Spain Bahrain
1 Italy فيراري 104 44 34 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Germany مرسيدس 65 27 11 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Austria ريد بُل ريسينغ 55 - 37 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 United Kingdom مكلارين 24 - 6 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 France ألبين 22 8 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Switzerland ألفا روميو 13 9 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 United States فريق هاس اف1 12 10 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Italy ألفا تاوري 10 4 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 United Kingdom ويليامز 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - - - - - - - - - -                  
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