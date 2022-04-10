ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة أستراليا الكبرى 2022 وسّع شارل لوكلير صدارته للترتيب العام منتشيًا بانتصاره المتزامن مع انسحاب غريمه ماكس فيرشتابن من سباق جائزة أستراليا الكبرى.