فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى النتائج
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة أستراليا الكبرى 2022
وسّع شارل لوكلير صدارته للترتيب العام منتشيًا بانتصاره المتزامن مع انسحاب غريمه ماكس فيرشتابن من سباق جائزة أستراليا الكبرى.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|شارل لوكلير
|71
|26/1
|19/2
|26/1
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|2
|جورج راسل
|37
|12/4
|10/5
|15/3
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|3
|كارلوس ساينز الإبن
|33
|18/2
|15/3
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|4
|سيرجيو بيريز
|30
|-
|12/4
|18/2
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|5
|لويس هاميلتون
|28
|15/3
|1/10
|12/4
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|6
|ماكس فيرشتابن
|25
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|25/1
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|7
|إستيبان أوكون
|20
|6/7
|8/6
|6/7
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|8
|لاندو نوريس
|16
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|6/7
|10/5
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|9
|كيفن ماغنوسن
|12
|10/5
|2/9
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|10
|فالتيري بوتاس
|12
|8/6
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|4/8
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|11
|دانيال ريكاردو
|8
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|8/6
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|12
|بيير غاسلي
|6
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|4/8
|2/9
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|13
|يوكي تسونودا
|4
|4/8
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|14
|فرناندو ألونسو
|2
|2/9
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|15
|غوانيو جو
|1
|1/10
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|16
|ألكسندر ألبون
|1
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|1/10
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|17
|ميك شوماخر
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|18
|لانس سترول
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|19
|نيكو هلكنبرغ
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|20
|نيكولاس لاتيفي
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ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|فيراري
|104
|44
|34
|26
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|2
|مرسيدس
|65
|27
|11
|27
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|3
|ريد بُل ريسينغ
|55
|-
|37
|18
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|4
|مكلارين
|24
|-
|6
|18
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|5
|ألبين
|22
|8
|8
|6
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|6
|ألفا روميو
|13
|9
|-
|4
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|7
|فريق هاس اف1
|12
|10
|2
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|-
|8
|ألفا تاوري
|10
|4
|4
|2
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|9
|ويليامز
|1
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|1
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|-
|10
|أستون مارتن رايسينغ
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|-
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|-
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