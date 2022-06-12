ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة أذربيجان الكبرى 2022 عزّز ماكس فيرشتابن صدارته للترتيب العام لبطولة السائقين بفوزه في باكو، بينما تقدّم زميله سيرجيو بيريز إلى مركز الوصافة مستغلًا انسحاب شارل لوكلير.