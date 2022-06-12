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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة أذربيجان الكبرى 2022
عزّز ماكس فيرشتابن صدارته للترتيب العام لبطولة السائقين بفوزه في باكو، بينما تقدّم زميله سيرجيو بيريز إلى مركز الوصافة مستغلًا انسحاب شارل لوكلير.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|150
|-
|25/1
|-
|34
|26/1
|25/1
|15/3
|25/1
|2
|سيرجيو بيريز
|129
|-
|12/4
|18/2
|24
|12/4
|19/2
|25/1
|19/2
|3
|شارل لوكلير
|116
|26/1
|19/2
|26/1
|15
|18/2
|-
|12/4
|-
|4
|جورج راسل
|99
|12/4
|10/5
|15/3
|12
|10/5
|15/3
|10/5
|15/3
|5
|كارلوس ساينز الإبن
|83
|18/2
|15/3
|-
|5
|15/3
|12/4
|18/2
|-
|6
|لويس هاميلتون
|62
|15/3
|1/10
|12/4
|-
|8/6
|10/5
|4/8
|12/4
|7
|لاندو نوريس
|50
|-
|6/7
|10/5
|19
|-
|4/8
|9/6
|2/9
|8
|فالتيري بوتاس
|40
|8/6
|-
|4/8
|12
|6/7
|8/6
|2/9
|-
|9
|إستيبان أوكون
|31
|6/7
|8/6
|6/7
|-
|4/8
|6/7
|-
|1/10
|10
|بيير غاسلي
|16
|-
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|10/5
|11
|فرناندو ألونسو
|16
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|6/7
|12
|كيفن ماغنوسن
|15
|10/5
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|13
|دانيال ريكاردو
|15
|-
|-
|8/6
|3
|-
|-
|-
|4/8
|14
|سيباستيان فيتيل
|13
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|1/10
|8/6
|15
|يوكي تسونودا
|11
|4/8
|-
|-
|6
|-
|1/10
|-
|-
|16
|ألكسندر ألبون
|3
|-
|-
|1/10
|-
|2/9
|-
|-
|-
|17
|لانس سترول
|2
|-
|-
|-
|1
|1/10
|-
|-
|-
|18
|غوانيو جو
|1
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكو هلكنبرغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|279
|-
|37
|18
|58
|38
|44
|40
|44
|2
|فيراري
|199
|44
|34
|26
|20
|33
|12
|30
|-
|3
|مرسيدس
|161
|27
|11
|27
|12
|18
|25
|14
|27
|4
|مكلارين
|65
|-
|6
|18
|22
|-
|4
|9
|6
|5
|ألبين
|47
|8
|8
|6
|-
|4
|8
|6
|7
|6
|ألفا روميو
|41
|9
|-
|4
|12
|6
|8
|2
|-
|7
|ألفا تاوري
|27
|4
|4
|2
|6
|-
|1
|-
|10
|8
|فريق هاس اف1
|15
|10
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|9
|أستون مارتن رايسينغ
|15
|-
|-
|-
|5
|1
|-
|1
|8
|10
|ويليامز
|3
|-
|-
|1
|-
|2
|-
|-
|-
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