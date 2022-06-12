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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة أذربيجان الكبرى 2022

عزّز ماكس فيرشتابن صدارته للترتيب العام لبطولة السائقين بفوزه في باكو، بينما تقدّم زميله سيرجيو بيريز إلى مركز الوصافة مستغلًا انسحاب شارل لوكلير.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة أذربيجان الكبرى 2022

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 150 - 25/1 - 34 26/1 25/1 15/3 25/1
2 Mexico سيرجيو بيريز 129 - 12/4 18/2 24 12/4 19/2 25/1 19/2
3 Monaco شارل لوكلير 116 26/1 19/2 26/1 15 18/2 - 12/4 -
4 United Kingdom جورج راسل 99 12/4 10/5 15/3 12 10/5 15/3 10/5 15/3
5 Spain كارلوس ساينز الإبن 83 18/2 15/3 - 5 15/3 12/4 18/2 -
6 United Kingdom لويس هاميلتون 62 15/3 1/10 12/4 - 8/6 10/5 4/8 12/4
7 United Kingdom لاندو نوريس 50 - 6/7 10/5 19 - 4/8 9/6 2/9
8 Finland فالتيري بوتاس 40 8/6 - 4/8 12 6/7 8/6 2/9 -
9 France إستيبان أوكون 31 6/7 8/6 6/7 - 4/8 6/7 - 1/10
10 France بيير غاسلي 16 - 4/8 2/9 - - - - 10/5
11 Spain فرناندو ألونسو 16 2/9 - - - - 2/9 6/7 6/7
12 Denmark كيفن ماغنوسن 15 10/5 2/9 - 3 - - - -
13 Australia دانيال ريكاردو 15 - - 8/6 3 - - - 4/8
14 Germany سيباستيان فيتيل 13 - - - 4 - - 1/10 8/6
15 Japan يوكي تسونودا 11 4/8 - - 6 - 1/10 - -
16 Thailand ألكسندر ألبون 3 - - 1/10 - 2/9 - - -
17 Canada لانس سترول 2 - - - 1 1/10 - - -
18 China غوانيو جو 1 1/10 - - - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - -
20 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - - - -
21 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan
1 Austria ريد بُل ريسينغ 279 - 37 18 58 38 44 40 44
2 Italy فيراري 199 44 34 26 20 33 12 30 -
3 Germany مرسيدس 161 27 11 27 12 18 25 14 27
4 United Kingdom مكلارين 65 - 6 18 22 - 4 9 6
5 France ألبين 47 8 8 6 - 4 8 6 7
6 Switzerland ألفا روميو 41 9 - 4 12 6 8 2 -
7 Italy ألفا تاوري 27 4 4 2 6 - 1 - 10
8 United States فريق هاس اف1 15 10 2 - 3 - - - -
9 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 15 - - - 5 1 - 1 8
10 United Kingdom ويليامز 3 - - 1 - 2 - - -
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