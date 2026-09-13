ترتيب انطلاق سباق جائزة إسبانيا الكبرى لموسم 2026
حقق لاندو نوريس (مكلارين) قطب الانطلاق الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2026. إليكم ترتيب الانطلاق المؤقت، بانتظار اعتماده النهائي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
- Lance Stroll (Aston Martin) est envoyé en fond de grille en raison du remplacement de plusieurs éléments moteur.
- Carlos Sainz (Williams) est pénalisé de trois places pour avoir gêné Valtteri Bottas en Q1.
|
2
|
Kimi Antonelli
|1
|
Lando Norris
|
4
|
Lewis Hamilton
|3
|
Max Verstappen
|
6
|
George Russell
|5
|
Charles Leclerc
|
8
|
Liam Lawson
|7
|
Oscar Piastri
|
10
|
Arvid Lindblad
|9
|
Franco Colapinto
|
12
|
Gabriel Bortoleto
|11
|
Nico Hülkenberg
|
14
|
Pierre Gasly
|13
|
Esteban Ocon
|
16
|
Alexander Albon
|15
|
Yuki Tsunoda
|
18
|
Sergio Pérez
|17
|
Fernando Alonso
|
20
|
Carlos Sainz (P) +3
|19
|
Valtteri Bottas
|
22
|
Lance Stroll (P)
|21
|
Oliver Bearman
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