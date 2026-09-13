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ترتيب انطلاق سباق جائزة إسبانيا الكبرى لموسم 2026

حقق لاندو نوريس (مكلارين) قطب الانطلاق الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2026. إليكم ترتيب الانطلاق المؤقت، بانتظار اعتماده النهائي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

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2

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

 1

 

 

 Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 3

 

 

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

 5

 

 

 Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Liam Lawson
(Red Bull)

 7

 

 

 Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

 9

 

 

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 11

 

 

 Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 13

 

 

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

 15

 

 

 Yuki Tsunoda
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

 17

 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)




 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 

 Carlos Sainz (P) +3
(Williams)

 19

 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)




 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll (P)
(Aston Martin)

 21

 

 

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

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