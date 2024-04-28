تراجع هلكنبرغ في سباق الصين القصير يُظهر أن هاس "لم تتخلص تمامًا" من مشاكل الإطارات

حققت هاس تقدمًا ملحوظًا لناحية المشكلة التي أثّرت على موسمها العام الماضي، والتي نتجت عن عدم استقرار انسيابي جعل السيارة تصل بالإطارات إلى نافذة العمل المثالية في التصفيات، لكنها تستنزفها خلال السباقات.

وبينما عملت على تحضير سيارتها لهذا الموسم خلال التجارب الشتوية، أمضت هاس معظم الوقت في البحرين وهي تكمل برامج على مسافات طويلة في محاولة لتقليل مشكلة الإطارات من خلال تعديلات على التصميم قام بها الفريق في العطلة الشتوية.

وبدا بأن تلك التعديلات قد أتت ثمارها مع تسجيل هلكنبرغ للنقاط في الجولة الثانية من الموسم، قبل تسجيل هاس لنقاط مزدوجة مع الألماني وكيفن ماغنوسن في أستراليا.

لكن وخلال السباق القصير في الصين نهاية الأسبوع الماضي، تقهقر هلكنبرغ من المركز الـ 13 إلى الأخير، ملقيًا باللوم على "وجهة خاطئة في الإعدادات" جعلته يواجه على الفور تآكلًا عنيفًا على الإطارات في أثناء تراجعه.

وبعد أن تمكن هلكنبرغ من حصد المركز العاشر وتسجيل نفطة للفريق في سباق الجائزة الكبرى في اليوم التالي، شرح كوماتسو كيف أن النتائج المتذبذبة لسائقه على مدار نهاية الأسبوع تبرز تحدي التعديلات الطفيفة الذي ما تزال تواجهه هاس لتفادي المعدلات المرتفعة لتآكل الإطارات.

وعند سؤاله إذا ما كان يشعر بأنه تم التخلص تمامًا من مشكلة الإطارات القديمة أم أنه تفاجأ من وضع هلكنبرغ في السباق القصير، قال كوماتسو: "لن أقول بأننا تخلصنا منها تمامًا".

وأضاف: "فقد توقعنا على سبيل المثال بعض الأمور في الصين، لكننا اختبرنا وضعًا مختلفًا".

وتابع: "إذا ما نظرنا إلى نتيجة نيكو في السباق القصير، فلم تكن هكذا بسبب مشكلة الإطارت فحسب، ولكن كذلك بسبب عدة عوامل مجتمعة، والتي قضت على إطارات نيكو".

وأكمل: "لذلك لا يمكنني القول بأننا تخلصنًا تمامًا و100 بالمئة من تلك المشكلة. إذ أرى بأن هذه الحلبة (الصين) ومع درجات الحرارة تلك، ومن ثم تلك التركيبات، قد كشفت عن بعض الجوانب الجديدة".