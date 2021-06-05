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تراجع نوريس 3 مراكز على شبكة انطلاق سباق باكو

من قبل:
, رئيس التحرير

حصل سائق مكلارين لاندو نوريس على عقوبة تراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله لسباق جائزة أذربيجان الكبرى بسبب عدم احترامه للأعلام الحمراء التي رُفعت خلال التجارب التأهيلية في باكو.

تراجع نوريس 3 مراكز على شبكة انطلاق سباق باكو

رُفعت الأعلام الحمراء خلال القسم الأوّل من التصفيات بعد الحادث الذي تعرّض له أنطونيو جيوفينازي على المنعطف الـ 15، ولكن نوريس وعوضًا عن الدخول إلى منطقة الصيانة مع اقترابه من نهاية لفته، قرّر البقاء على الحلبة وقطع خطّ النهاية.

وبالتالي سيتراجع سائق مكلارين من المركز السادس إلى التاسع على شبكة الانطلاق.

وجاء في بيان المراقبين "تواجد نوريس على خطّ البداية/النهاية الطويل عندما تمّ التلويح بالأعلام الحمراء. لقد اعترف السائق بنفسه بأنه رفع رجله عن دواسة الوقود وقام بالفرملة وكان ملتزمًا وقادرًا على الدخول إلى منطقة الصيانة".

وأضاف البيان "في تلك اللّحظة لم يكن متأكّدًا ممّا يجب فعله وسأل فريقه عبر الراديو. وعلى الرغم من أنه طُلب منه الدخول، ولكن الأوان قد فات وقام نوريس بقطع خطّ النهاية مرّة أخرى. يرى المراقبون أنه في حال عدم احترام الأعلام الحمراء فإنّ العقوبة ستكون التراجع 5 مراكز للوراء، ولكن بما أنّ نوريس كان لديه وقتٍ ضئيل لاتخاذ القرار بالنظر إلى موقعه على الحلبة فإنه قرّر إرجاعه استثنائيًا 3 مراكز على شبكة الانطلاق".

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الكاتب خضر الراوي

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