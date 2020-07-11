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فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى / أخبار عاجلة

تراجع لوكلير 3 مراكز على شبكة انطلاق جائزة ستيريا الكبرى

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تراجع لوكلير 3 مراكز على شبكة انطلاق جائزة ستيريا الكبرى
من قبل:
, رئيس التحرير
11-07-2020

سيتراجع سائق فيراري شارل لوكلير 3 مراكز من مكان تأهّله لسباق جائزة ستيريا الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، بعد إعاقته لسائق ألفا تاوري دانييل كفيات خلال التجارب التأهيلية إذ سيبدأ سباقه من المركز الـ 14.

خاض المونغاسكي تجارب تأهيلية مخيّبة للآمال حيث تأهّل في المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق من دون انتقاله إلى القسم الثالث من التصفيات.

وقد أوضح المراقبون بأنّه تمّ إبلاغ لوكلير باقتراب كفيات منه، رافضين دفاعه حيال الرؤية الضعيفة على المسار المبلل.

وجاء في قرار المراقبين: "لقد تمّ إبلاغ صاحب السيارة رقم 16 (لوكلير) من قبل فريقه بعد المنعطف السابع بأنّ السيارة رقم 26 (كفيات) تقترب منه إذ عليه إدارة حركة المرور. وبعد ذلك، قام بالتسارع بالاقتراب من المنعطف التاسع ولكنه أبطأ مرّة أخرى بعدما اكتشف سيارة أخرى أمامه على المنعطف التاسع من أجل عدم الاستعداد للفته التالية".

وأضاف "وعلاوةً على ذلك، ذكر السائق صاحب السيارة رقم 16 بأنه كان يستحيل رؤية أيّ شيء في المرايا الخلفية بسبب سوء الأحوال الجوية. وقد أظهرت بيانات الفيديو وبيانات القياس عن بُعد بأنه تمّ عرقلة السيارة 26 من قبل السيارة 16 على المنعطفين 9 و10".

وبالتالي سينطلق سائق فيراري من المركز 14، بينما سيبدأ زميله سيباستيان فيتيل سباقه من المركز العاشر.

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الكاتب خضر الراوي

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