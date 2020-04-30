فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تراجع الآمال بإقامة جائزة المجر الكبرى بعد القيود الحكوميّة الأخيرة

المشاركات
التعليقات
تراجع الآمال بإقامة جائزة المجر الكبرى بعد القيود الحكوميّة الأخيرة
30-04-2020

بات من غير المرجّح أن تُقام جائزة المجر الكبرى المُجدولة في 2 أغسطس/آب المقبل بعد تمديد البلاد لقوانين حظر التجمّعات العامة.

في حين أنّ بعض القيود المفروضة على المحلّات، والمطاعم والمدارس قد تمّ تخفيفها تدريجيًا، إلّا أنّ حظر التجمّعات التي تشهد توافد أكثر من 500 شخصٍ قد تمّ تمديده حتّى 15 أغسطس وهو ما أدّى إلى إلغاء عدّة مهرجانات موسيقيّة ضخمة في البلاد.

وكانت الفورمولا واحد تأمل الحفاظ على جولة المجر لتكون الوجهة الثالثة في روزنامة 2020 إثر النمسا وبريطانيا. لكن حتّى مع إقامة الحدث من دون حضور جمهور فإنّ الأطقم وحدها ستتجاوز حاجز الـ 500 شخص.

وبحديثه في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع قبل هذا الإعلان، قال زولت غيولاي منظّم السباق أنّ الحلبة منفتحة على كلّ الخيارات، وأنّ الحكومة تقف بالكامل وراء الحدث.

وقال غيولاي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن على تواصل يومي مع مالكي الحقوق التجاريّة".

وأضاف: "تعي ليبرتي أنّنا منفتحون على جميع الحلول، ونحن جاهزون لتنظيم سباق. طريقة إقامة السباق تخرج عن سيطرتنا، وتعتمد على وضع البلاد".

وأكمل: "نحن ننتظر تخفيف القيود وكيف ومتى تعود الحياة إلى طبيعتها. أكّدنا التزامنا الكامل ببدء موسم الفورمولا واحد رفقة النمسا وبريطانيا".

وأردف: "تحدّثنا حول خيار إقامة السباق من دون جمهور، لكنّ البروتوكول لا يزال بصدد تجهيزه للنمسا. لو تمّ تجهيزه فسنمتثل له بالتأكيد".

ثمّ تابع: "بالطبع يعتمد الكثير على القوانين التي تفرضها الحكومة. لكنّني متأكّدٌ من أنّ الحكومة وحلبة هنغارورينغ مهتمّتان للغاية بتنظيم جائزة المجر الكبرى".

وعندما سُئل إن كان قد تمّ التطرّق إلى موعدٍ بديل في الروزنامة، أجاب: "كلّا لم يتمّ طرح موعدٍ آخر في الوقت الحاضر".

وقال غيولاي أنّ السباق يُمك أن يُقام بحضور الجمهور أو من دونه بناءً على الظروف.

وقال: "هناك خياران، الأوّل تنظيم السباق من دون جمهور بشكلٍ مشابهٍ للنمسا وهو ما يعني خسارة كبيرة للمروّج بالتأكيد".

وأضاف: "الثاني هو تنظيم السباق بحضور الجمهور. كسرنا الرقم القياسي للحضور الجماهيري العام الماضي، وبناءً على مبيعات التذاكر حتّى الأن فإنّنا نتوقّع رقمًا مماثلًا لسباق العام الماضي. بالطبع تمّ إيقاف عمليّة بيع التذاكر منذ انطلاق تفشّي الفيروس، وعلينا التأقلم مع الوضع الجديد".

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
نظرة أولى على أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حلبة زاندفورت

المقال السابق

نظرة أولى على أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حلبة زاندفورت
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نظرة أولى على أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حلبة زاندفورت

2
فورمولا 1

تحليل تقني: لماذا انقسمت توجّهات فرق الفورمولا واحد في تصميم أنظمة التعليق الأماميّة

أحدث ملفات الفيديو

أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 - حلبة زاندفورت 01:50
فورمولا 1

أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 - حلبة زاندفورت

مصانع الفورمولا واحد 04:12
فورمولا 1

مصانع الفورمولا واحد

قناة 01:30
فورمولا 1

قناة "أف-دكت" لسيارة مرسيدس دبليو03

سائقو الفورمولا واحد في المنزل 04:06
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد في المنزل

قناة 01:41
فورمولا 1

قناة "أف-داكت" لفريق مكلارين

أحدث الأخبار

تراجع الآمال بإقامة جائزة المجر الكبرى بعد القيود الحكوميّة الأخيرة
F1

تراجع الآمال بإقامة جائزة المجر الكبرى بعد القيود الحكوميّة الأخيرة

نظرة أولى على أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حلبة زاندفورت
F1

نظرة أولى على أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حلبة زاندفورت

تحليل تقني: لماذا انقسمت توجّهات فرق الفورمولا واحد في تصميم أنظمة التعليق الأماميّة
F1

تحليل تقني: لماذا انقسمت توجّهات فرق الفورمولا واحد في تصميم أنظمة التعليق الأماميّة

أوكون: لا مكان للانسحابات في موسم 2020 المختصر
F1

أوكون: لا مكان للانسحابات في موسم 2020 المختصر

هوكنهايم تخوض محادثات لاستضافة سباق فورمولا واحد في 2020
F1

هوكنهايم تخوض محادثات لاستضافة سباق فورمولا واحد في 2020

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.