تراجع الآمال بإقامة جائزة المجر الكبرى بعد القيود الحكوميّة الأخيرة

في حين أنّ بعض القيود المفروضة على المحلّات، والمطاعم والمدارس قد تمّ تخفيفها تدريجيًا، إلّا أنّ حظر التجمّعات التي تشهد توافد أكثر من 500 شخصٍ قد تمّ تمديده حتّى 15 أغسطس وهو ما أدّى إلى إلغاء عدّة مهرجانات موسيقيّة ضخمة في البلاد.

وكانت الفورمولا واحد تأمل الحفاظ على جولة المجر لتكون الوجهة الثالثة في روزنامة 2020 إثر النمسا وبريطانيا. لكن حتّى مع إقامة الحدث من دون حضور جمهور فإنّ الأطقم وحدها ستتجاوز حاجز الـ 500 شخص.

وبحديثه في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع قبل هذا الإعلان، قال زولت غيولاي منظّم السباق أنّ الحلبة منفتحة على كلّ الخيارات، وأنّ الحكومة تقف بالكامل وراء الحدث.

وقال غيولاي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن على تواصل يومي مع مالكي الحقوق التجاريّة".

وأضاف: "تعي ليبرتي أنّنا منفتحون على جميع الحلول، ونحن جاهزون لتنظيم سباق. طريقة إقامة السباق تخرج عن سيطرتنا، وتعتمد على وضع البلاد".

وأكمل: "نحن ننتظر تخفيف القيود وكيف ومتى تعود الحياة إلى طبيعتها. أكّدنا التزامنا الكامل ببدء موسم الفورمولا واحد رفقة النمسا وبريطانيا".

وأردف: "تحدّثنا حول خيار إقامة السباق من دون جمهور، لكنّ البروتوكول لا يزال بصدد تجهيزه للنمسا. لو تمّ تجهيزه فسنمتثل له بالتأكيد".

ثمّ تابع: "بالطبع يعتمد الكثير على القوانين التي تفرضها الحكومة. لكنّني متأكّدٌ من أنّ الحكومة وحلبة هنغارورينغ مهتمّتان للغاية بتنظيم جائزة المجر الكبرى".

وعندما سُئل إن كان قد تمّ التطرّق إلى موعدٍ بديل في الروزنامة، أجاب: "كلّا لم يتمّ طرح موعدٍ آخر في الوقت الحاضر".

وقال غيولاي أنّ السباق يُمك أن يُقام بحضور الجمهور أو من دونه بناءً على الظروف.

وقال: "هناك خياران، الأوّل تنظيم السباق من دون جمهور بشكلٍ مشابهٍ للنمسا وهو ما يعني خسارة كبيرة للمروّج بالتأكيد".

وأضاف: "الثاني هو تنظيم السباق بحضور الجمهور. كسرنا الرقم القياسي للحضور الجماهيري العام الماضي، وبناءً على مبيعات التذاكر حتّى الأن فإنّنا نتوقّع رقمًا مماثلًا لسباق العام الماضي. بالطبع تمّ إيقاف عمليّة بيع التذاكر منذ انطلاق تفشّي الفيروس، وعلينا التأقلم مع الوضع الجديد".

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