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تراجع حلبة سيلفرستون خمس سنوات للوراء على صعيد الأعمال بسبب فيروس "كورونا"

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تراجع حلبة سيلفرستون خمس سنوات للوراء على صعيد الأعمال بسبب فيروس "كورونا"
28-07-2020

وصف ستيوارت برينغل مدير حلبة سيلفرستون تأثير الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة فيروس "كورونا" على موطن جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، بأنه "عودة لخمس سنوات إلى الوراء".

تمّ إقفال الحلبة لمدة 12 أسبوعاً بسبب قوانين الحكومة البريطانية فيما يتعلق بإجراءات الحد من تفشي مرض "كوفيد-19".

حصل ذلك بالتزامن مع خروج الحلبة من فترة الهدوء النسبية خلال الشتاء وبدايات الربيع، ما أدى إلى إلغاء فعاليات كبيرة من بينها الجولة الافتتاحية لموسم 2020-2021 من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" وجائزة بريطانيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

وتمّ تعديل موعد جائزة بريطانيا الكبرى في الفورمولا واحد والتي تصادف الذكرى الـ 70 للبطولة، بعد نقاشات مع الفورمولا واحد، وستقام الجولة من دون جمهور، ما يعني عدم توافر العوائد المادية من بيع التذاكر، بالرغم من أن سيلفرستون لن تدفع تكاليف الاستضافة الاعتيادية، وستتكلف البطولة بجميع نفقات إقامة السباقَين.

علاوة على ذلك، فإن سير الوباء دفع بالحلبة إلى تعديل نموذج أعمالها الذي كان يعتمد بشكل كبير على العوائد من الفعاليات الصيفية.

حيث قال برينغل في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الوضع كان معرضاً للتغيير بشكل مفاجئ".

وأكمل: "لقد اعتمدنا على نموذج واحد للأعمال ولفترة طويلة من الزمن، لكن الوضع تغير كلياً وبشكل مفاجئ. لقد عدنا خمس سنوات إلى الوراء في مجال الأعمال".

وأردف: "لكننا ما زلنا موجودين على الساحة. الوضع العام أثّر على الجميع ولم يكن بسبب خطأ اقترفناه".

وتابع: "البنك الممول يتفهم ذلك، وكذلك الحال مع نادي السيارات البريطاني ’بي آر دي سي’".

واسترسل: "لكن، نحن نعي موقعنا. ما زلنا متواجدين على الساحة. وحالنا أفضل بكثير من قطّاعات أخرى عانت كثيراً. إنها أوقات صعبة على الجميع".

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بالمقابل، أشار برينغل إلى أن الجائحة وصلت "أبكر بعامين بالنسبة لنا فيما يتعلق بخططنا لتنويع نموذج أعمالنا"، وأن قوانين العزل والحجر "دمرت تماماً" النموذج التقليدي الذي ما زالت سيلفرستون تعتمد عليه.

فقال: "هناك عدد قليل من الأشهر التي تُدر العوائد. ألا وهي أشهر الصيف".

وأكمل: "نموذج الأعمال التقليدي لحلبة سيلفرستون هذا، دُمر تماماً. لذا، سنعتمد تغييرات مالية أكبر في 2020".

وكانت حلبة سيلفرستون قد قدمت لحاملي تذاكر 2020 خيار استرجاع الأموال أو نقل حجوزاتهم إلى جولة 2021.

حيث قال برينغل: "يسرّني توجيه الشكر للمتابعين والجمهور الذي دعمونا ونقلوا حجوزاتهم إلى الموسم التالي".

وأكمل: "ذلك عامل مؤثر جداً بالنسبة لنا، ويعني أننا لن نضطر لإعادة الأموال في الفترة التي لا تُدر فيها الحلبة أية عوائد".

واختتم: "من المفيد للغاية بالنسبة لنا ألا نخفض الميزانية أكثر من ذلك".

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