انطلق جورج راسل من قطب الانطلاق الأول على حلبة ريد بُل رينغ، وتصدّر 57 لفة من أصل 71 لفة ليحقق انتصاره السابع في سباقات الجائزة الكبرى.

كما شكّل هذا الفوز أول انتصار له منذ افتتاح الموسم في جائزة أستراليا الكبرى.

وبفضل هذا الإنجاز، قلّص سائق مرسيدس فارق النقاط بينه وبين زميله كيمي أنتونيللي إلى 40 نقطة.

ومع ذلك، ووفقًا لراسل، فإن المشاكل الأساسية المتعلقة بأسلوب القيادة ومدى توافق السيارة معه لم تُحلّ بالكامل حتى الآن.

طوال عطلة نهاية الأسبوع، بدا أن أنتونيللي كان السائق الأسرع، لكن راسل قلب الموازين في التجارب التأهيلية.

ومع ذلك، تراجع أنتونيللي بسبب انطلاقته غير المستقرة، وعلى وجه الخصوص بعد خروجه عن حدود الحلبة ثلاث مرات عند المنعطف الأول في اللفة الثانية.

وكشف راسل أنه لا يستطيع تقديم تفسير واضح لهذا التذبذب الكبير في الأداء.

حيث قال: "أنا واثق جدًا من نفسي، وأعلم أنني قادر على القيام بذلك. لكنني لست واثقًا بالقدر نفسه من قدرتي على جمع كل شيء معًا، لأنني مررت بفترة مليئة بالتقلبات".

وأكمل: "حتى في عطلة نهاية الأسبوع هذه، كنت في بعض الأوقات متأخرًا بفارق 0.6 ثانية عن كيمي، ثم أصبحت في القسم الثالث من التجارب التأهيلية متقدمًا عليه بفارق 0.2 ثانية".

وتابع: "لا أستطيع حقًا تقديم إجابة قاطعة عن ذلك. لكن في اللحظات التي تمكنت فيها من تسجيل لفات قطب الانطلاق الأول، كانت السيارة والإطارات أقرب إلى ما كانتا عليه في العام الماضي".

وأردف: "في تلك الأوقات تمكنت من تقديم أداء ثابت طوال عطلة نهاية الأسبوع بأكملها".

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واسترسل: "كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة بالنسبة لي. كانت هناك سباقات سار فيها كل شيء بشكل خاطئ، وكانت هناك مستويات أداء صعبة".

بالمقابل، أشار راسل إلى قوة زميله الناشئ، الذي يتصدر الترتيب العام للبطولة في عامه الثاني فقط.

حيث قال: "لديّ أيضًا زميل مذهل يقدم مستويات قوية للغاية في كل عطلة نهاية أسبوع".

وأكمل: "لهذا السبب دخلت سباقي كندا وبرشلونة وأنا في وضع صعب، وكان عليّ أن أبذل الكثير من المقاومة حتى أتمكن من العودة".

واختتم: "إن آخر مرتين حققت فيهما قطب الانطلاق الأول، وخصوصًا الفوز على حلبة لم أكن أعتقد أنها تناسبني، هما أمران يدعوان حقًا إلى الفخر".