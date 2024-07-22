تحليل: هل يُعدّ شرح مكلارين لأوامر فريقها منطقيًا؟

في حين أنّ مكلارين حقّقت ثنائيّة مُسيطرة في جائزة المجر الكبرى، فإنّ ذلك لم يأتِ من دون أحداثٍ مثيرة للجدل بسبب أوامر الفريق.

إذ جاء قرار إجراء وقفة سيارة لاندو نوريس أوّلًا في سلسلة التوقّفات الثانية ليمنح البريطاني أفضليّة مكسب التوقّف الأبكر وبالتالي انتزاع الصدارة من زميله أوسكار بياستري، وهو ما كان يعني أنّه عندما توّقف زميله بعد ذلك بلفّتين فقد عاد خلفه.

وتبعت ذلك محادثات مستمرّة بين نوريس والفريق بعد أن طلب منه مبادلة المركزين وبدا البريطاني رافضًا لذلك في البداية.

وفي حين أنّ نوريس اختار في النهاية الابتعاد عن طريق زميله والسماح له بتجاوزه قبل لفّتين على النهاية، فلا يخفى على أحدٍ أنّ مكلارين جعلت ممّا كانت لتكون فترة ما بعد ظهر مذهلة معقّدة أكثر من اللازم.

إذ كما قال نوريس لاحقًا: "أشعر بأنّنا صعّبنا الأمور على أنفسنا أكثر من اللازم".

وأضاف: "كان يجب إجراء توقّف أوسكار أوّلًا وكانت الأمور لتكون أكثر بساطة، لكنّهم منحوني الصدارة وأرجعتها".

من جانبه قال بياستري: "أنا متأكّدٌ من أنّنا سنتباحث في ذلك كفريق. المعلومات التي كانت لديّ حينها أنّ لاندو كان سيتوقّف أبكر لتغطية لويس هاميلتون، وأنّني سأبقى لفترة أطول لتغطية ماكس فيرستابن، لأنّني علمت أنّه سيتوقّف في مرحلة متأخّرة، وأعتقد بأنّنا كنّا على الجانب الآمن".

وأكمل: "بالطبع منح ذلك لاندو أفضليّة التوقّف الأبكر من أجل التجاوز، وربّما جعل ذلك الأمور أكثر تعقيدًا ممّا كانت يجب أن تكون عليه. لكن أجل، أنا متأكّدٌ من أنّنا سنتباحث في ذلك".

وجاءت إشارة نوريس إلى تأثير السيارات الأخرى كشرحٍ من قبل أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين واعتبار ذلك سبب ما حدث، وأنّه لم تكن هناك مخاوف في الإدارة العليا للفريق من تواجد السيارتين في الترتيب الخاطئ في حال ساعد ذلك على ضمان الثنائيّة.

وجاءت أوامر الفريق نتيجة قرار إجراء وقفة صيانة نوريس أوّلًا في اللفّة الـ 45، أي عندما كان متأخّرًا بثانيتين عن بياستري بعد اقترابه منه بشكلٍ تدريجي في الفترة الثانية.

وكان فريق مكلارين يعي أفضليّة هاميلتون صاحب المركز الثالث على إطاراته الجديدة، وذلك بعد أن توقّف في اللفّة الـ 40.

وبعد أن عاد على بُعد 29.36 ثانية عن نوريس في لفّته السريعة الأولى، بدأ هاميلتون بتقليص الفارق سريعًا. إذ نزل إلى 25.5 ثانية في اللفّة التي سبقت توقّف نوريس.

وفي ظلّ وجود خسارة 20 ثانية في وقفة الصيانة، فلم يكن هناك هامشٌ كبيرٌ لدى نوريس للتوقّف وضمان العودة أمام سائق مرسيدس لو تمّ تأخير توقّفه، وذلك في ظلّ اتّضاح صعوبة التجاوز أكثر من المتوقّع.

كما كانت مكلارين تواجه بعض القلق على صعيد تآكل الإطارات، لذا لم ترد إجراء توقّف أيٍ من سائقيها بشكلٍ مبكّرٍ جدًا في حال وجدت نفسها بإطارات مهترئة في النهاية.

وكان ذلك عاملًا أساسيًا بالنسبة لبياستري بالنظر إلى أنّ فيرستابن كان على الاستراتيجيّة المغايرة وكان متأخّرًا بتسع ثوانٍ فقط في تلك المرحلة. وفي حال أجرى توقّفه متأخّرًا للانتقال إلى إطارات جديدة فمن شأن ذلك منحه وتيرة قويّة في مواجهة بياستري الذي من الممكن أن يُعاني على إطارات مهترئة.

وقال ستيلا في هذا الصدد: "أردنا تأخير وقفة الصيانة قدر المستطاع. والعامل الثاني هو أنّه من الممكن أن تُواجه وقفة صيانة بطيئة. لذا تحتاج لأن تكون في الجانب الآمن من منظور وقفات الصيانة. في حال كان الفارق هامشيًا فإنّ ذلك يزيد من الضغط على طاقم وقفة الصيانة. لا أريد أن تقع كامل المسؤوليّة على الطاقم في سباقٍ مثل هذا اليوم".

لذا فرض ما يفعله فيرستابن وهاميلتون ذلك الوضع على مكلارين على صعيد اختيار أيّ السيارتين تتوقّف قبل الأخرى، لذا كان إجراء توقّف بياستري أوّلًا ليتسبّب في بعض المخاطر غير المتوقّعة.

ومع اقتراب فيرستابن، فإنّ إجراء توقّف بياستري أوّلًا كان ليمنح ريد بُل زمام المبادرة، وهو ما يفتح الباب أمام خطر تراجع نوريس خلف هاميلتون.

كانت كلّ البيانات منطقيّة، إذ أنّه وضعٌ كان بوسع مكلارين تفادي فوضى أوامر الفريق بسهولة، لكنّ ذلك كان ليتركها أمام خطر التفريط في الفوز.

ويرى ستيلا، الذي عبّر عن عدم قلقه إزاء ما بدا عليه الوضع من الخارج، أنّ كلّ ما يهمّ هو حماية الثنائيّة في النهاية، وهو ما كان ممكنًا من خلال عمل السائقين معًا.

لكنّه لم يتغافل كذلك عن حقيقة أنّ هناك بعض الدروس التي يُمكن أخذها من كيفيّة سير الأمور.

إذ قال الإيطالي: "سيكون من الغرور أن نأخذ هذه النتيجة الإيجابيّة للغاية وأن لا ننظر إلى الفرص الممكنة للقيام بعملٍ أفضل".

وأردف: "لكنّني أودّ التفكير بعناية أكثر. مثلما قلت سابقًا، كانت هناك بعض المخاطر المحتملة التي أردنا تفاديها اليوم. لأنّه لا يجب أن نتسبّب في أيّ نقطة في تراجع سيارة خلف هاميلتون وفيراري".

ومهما كان الوضع غير مريحٍ من الخارج في بعض المراحل من سباق الأحد من جانب طاقم الفريق في المراحل الأخيرة وهو ما تجلى عبر المحادثات اللاسلكيّة بينه وبين نوريس، فإنّ ذلك كان كابوسًا أخفّ بكثيرٍ بالنسبة لمكلارين ممّا كان ليكون عليه لو تمّ إجراء وقفتي الصيانة بترتيب مختلف ومنح الفوز لطرفٍ آخر.