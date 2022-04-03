تحليل: هل يُسابق فيرشتابن لوكلير على نحوٍ مختلفٍ عن هاميلتون؟

"إنّه تسابق محتدم، لكنّه عادل. ويجب أن يكون كلّ سباقٍ هكذا".

كانت تلك كلمات لوكلير بعد هزيمته في جائزة السعوديّة الكبرى نهاية الأسبوع الماضي. جاء ذلك بعد أن كان على بُعد 5 لفّات من تحقيق فوزه الثاني على التوالي للمرّة الأولى بعد انتصارَيه السابقَين في بلجيكا وإيطاليا موسم 2019، وذلك بعد مروره بألم ضعف طاقة محرّك فيراري في العامين الماضيين.

لكنّ ما برز من خلال كلمات أصيل موناكو هو استمتاعه بالمعركة مع فيرشتابن، الذي كسب سمعة عدم التراجع والضغط بقوّة في طريقه ليُصبح بطلًا لموسم 2021.

السرعة المدهشة، والشراسة تجاه منافسيه وموظّفي الفرق المنافسة خارج المسار، والتجاوزات على الحافة، كلّ تلك نقاطٌ تُلخّص فيرشتابن. ذلك هو بطل الموسم الماضي الذي جابه هاميلتون بهكذا عدائيّة وحدّة وشراسة، وهو ما أدّى إلى نشوب بعض التكتيكات لتفادي فشل السعي وراء اللقب.

وعرف السباقان الافتتاحيّان لموسم 2022 حتّى الآن معارك متقاربة بين سائقَي الصدارة من فريقَين مختلفين. لكن لم يحدث أيّ احتكاكٍ بينهما هذه المرّة.

ربّما كان ضرر الجناح الأمامي الخفيف على سيارة هاميلتون بعد حشره على الحفف من قبل فيرشتابن في سباق إيمولا العام الماضي مسألة بسيطة بمقارنة ذلك مع ما حدث بينهما في سيلفرستون ومونزا لاحقًا، لكنّ معارك فيرشتابن ولوكلير كانت خالية من أيّ احتكاكٍ بينهما حتّى الآن في 2022.

المتنافسان مختلفان هذه المرّة، لكنّ السؤال الذي برز نهاية الأسبوع الماضي في جدّة بعد سباق الأحد هو هل يُسابق فيرشتابن لوكلير على نحوٍ مختلفٍ عمّا فعله مع هاميلتون العام الماضي؟ ويُمكن القول بأنّ الإجابة هي أنّ الهولندي ليس أقلّ شراسة هذه المرّة.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

يُمكن أن يرى البعض في غياب أيّ احتكاكٍ بين سائقَي ريد بُل وفيراري حتّى الآن هذا الموسم حجّة معارضة لذلك. إذ في هذه المرحلة من العام الماضي فقد وقع أوّل احتكاكٍ بين فيرشتابن وهاميلتون في إيمولا، وجاء ذلك بعد جدالٍ كبير بين ريد بُل ومرسيدس مع "فيا" حيال حدود المسار في جولة البحرين الافتتاحيّة لموسم 2021.

كما أنّ فيرشتابن لم يعتمد أيًا من شراسته المعتادة في المنعطف الأوّل. كما أنّه لم يُقدم على حركات دفاعيّة مفرطة العدائيّة، على الخطّ الداخليّ عند مهاجمته، مثلما حدث في البرازيل العام الماضي ومجدّدًا في جدّة.

وحصل فيرشتابن على فرصة لاتّباع هذا الدرب، وذلك بعد أن تواجد لوكلير على الخطّ الخارجي ضمن معركتهما المثيرة في البحرين.

من الممكن أنّ فيرشتابن يُفكّر على نحوٍ مختلفٍ للغاية هذه المرّة. تحدث تغييرات عندما يُصبح سائقٌ بطلًا، لكن مهما جادل فيرشتابن بأنّه لم ولن يتغيّر، فإنّ الظروف في 2022 و2021 مختلفة.

أوّلًا نافست ريد بُل مرسيدس في العام الماضي، لكنّها تُنافس فيراري هذه المرّة. تبدو سيارة "آر.بي18" متمتّعة بالأفضليّة على صعيد السرعة ووتيرة السباق عندما تُتقن ريد بُل كلّ شيء، كما يملك الفريق سجلًا مدهشًا على صعيد تطوير سياراته لتُصبح أسرع.

ويُمكن لفيراري الإشارة إلى المكاسب التي حقّقتها منذ 2019، لكن يُمكن القول بأنّها تُواجه صعوبة للتمتّع بالأفضليّة على الصعيد الانسيابيّ ضمن معركة على اللقب. لكنّ الحصان الجامح أفضل بكثير في 2022 على صعيد عمليّاته من خلال عمله الدؤوب في العامين الماضيين، ويحتاج فقط لإظهار ما هو قادرٌ على فعله على صعيد التطوير الانسيابيّ هذه المرّة.

وإلى أن يحدث ذلك فبوسع فيرشتابن التركيز على أفضليّة سيارته الحاليّة وجمع ذلك مع إرث ريد بُل التطويري. يزرع ذلك الثقة فيه حيال عدم حاجته للتغلّب على لوكلير في كلّ منعطف على عكس ما حدث مع هاميلتون في 2021.

شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز الإبن، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

لكن يُمكن معارضة هذه النظرة من خلال معرفة أنّ السائقين الذين يسيرون على درب تحقيق عدّة ألقاب لا يميلون للمجازفة بالتواكل. لكنّ فيرشتابن واثقٌ جدًا من قدراته وقدرات ريد بُل، حتّى مع أخذ انسحابه في البحرين بالحسبان، فإنّه ملتزمٌ مع الفريق حتّى 2029.

ولم يسبق له اختبار هزيمة متقاربة ضمن المعركة على لقب الفورمولا واحد مثل هزيمة هاميلتون أمام نيكو روزبرغ في 2016. ويبدو أنّ تلك الهزيمة دفعت البريطاني نحو رحلة لمجاراة مقاربة آيرتون سينا المخيفة بالتوازي مع حسابات دقيقة مثل مقاربة ألان بروست لتفادي ترك أيّة نقاطٍ ممكنة لصالح غريمه في حال مواجهته لحظٍ عاثرٍ مثلما حدث معه في ماليزيا قبل ستّة أعوام.

تُشير الحجّة المعارضة إلى أنّ فيرشتابن واصل الإقدام على ذات هجماته العدائيّة مثل السابق مع سائق فيراري في البحرين. أقدم بطل العالم على ثلاث انغماسات في المنعطف الأوّل، وكلٌ منها كان بمسافة أبكر في كلّ مرّة. كانت كلّها مثيرة وجريئة، وعوّلت على عدم انعطاف غريمه في اتّجاهه.

فضلًا عن ذلك فإنّ المعركة على الفوز بسباق نهاية الأسبوع الماضي تمحور حول تكتيكات نظام "دي آر اس"، حيث تمتعا بفارقٍ كافٍ أمام كارلوس ساينز الإبن صاحب المركز الثالث لدرجة أنّه كان بوسعهما تعطيل بعضهما في مرحلة ما في المنعطف الأخير في محاولة للتمتّع بأفضليّة نظام "دي آر اس" على الخطّ المستقيم الرئيسي.

كما كان فيرشتابن يعي تمتّعته بالسيارة الأسرع في نهاية الخطوط المستقيمة في جدّة، وكذلك في البحرين نتيجة التصميم منخفض الجرّ. في الأثناء واصلت سيارة فيراري الخاصة بلوكلير تقديم تسارعٍ افضل لكن بسرعة قصوى أقلّ، ولم يحتج فيرشتابن للهجوم من مسافة متأخّرة في جدّة. تضمّنت الحلبة ثلاث مناطق "دي آر اس" لذا تمتّعت فيراري بالأفضليّة في المقطع الأوّل، بينما صبّ المقطعان التاليان لصالح فيرشتابن.

وعند تقييم المعركة حتّى الآن بين فيرشتابن ولوكلير ومقارنتها بمعركة العام الماضي بين الهولندي وفيرشتابن، فالحقيقة أنّ فيرشتابن يتسابق بذلك الحدّة، لكن من المرجّح أنّه تعلّم الدروس من العام الماضي، وأبرزها من دفاعه بشكلٍ مماثلٍ لما فعل في إنترلاغوس.

كما أنّه يبدو أنّ المعارك المتقاربة حتّى الآن في 2022 تجري على نحوٍ مختلف نتيجة تصميم السيارات الجديدة. يُمكن للسائق الذي في الخلف اتّباع السيارة الأخرى التي أمامه على مقربة أكثر من دون خسارة الارتكازيّة.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

لكنّ تأثير عامل السحب أقلّ هذا العام، والسيارات أثقل على الإطارات المختلفة. لذا فإنّ توازن الإقدام على تجاوزٍ مختلف، ولا يزال السائقون بصدد اكتشاف أفضل طريقة للإيفاء بهذه التحديات.

فضلًا عن ذلك فإنّ لوكلير يقود بمستوى بطل في 2022. هزيمته أمام فيرشتابن في النمسا قبل ثلاثة أعوامٍ تعني حاجته لمجاراة عدائيّة غريمه في المعارك، لكنّه اتّبع مقاربةً مشابهة لهاميلتون حتّى الآن على صعيد تفادي الحوادث واتّباع تكتيكات ذكيّة. سمح له ذلك بالفوز في البحرين، وكاد أن ينجح ذلك في جدّة.

في جميع الأحوال لن يعترف فيرشتابن بتغيير مقاربته حتّى لو حدث ذلك بالفعل. ليس ذلك درب الرياضيين، لا يمنحون منافسيهم أيّ حافز. لكن مهما كان موقف فيرشتابن الحالي، إلى جانب أداء لوكلير الباهر، فإنّ بداية الحقبة الجديدة للفورمولا واحد تزداد بريقًا.

ماتيا بينوتو،مدير فريق فيراري تصوير: فيراري