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تحليل: هل يجب على بيريز القلق من طرده كما فعلت ريد بُل مع غاسلي؟

هل سيواجه بيريز نفس المصير الذي تعرض له بيير غاسلي في 2019 مع ريد بُل؟

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سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وبيير غاسلي، ألفا تاوري

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وبيير غاسلي، ألفا تاوري

الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات

موتورسبورت.كوم "برايم"

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تم الإعلان مؤخراً عن الإبقاء على خدمات بيريز مع ريد بُل لما بعد العطلة الصيفية من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

وجاء ذلك رغم تأدية المكسيكي الضعيفة حيث لكنه نجح في الاحتفاظ بمقعده.

ورغم أن بيريز يمتلك عقداً جديداً مع ريد بُل، لكن العلامة النمساوية تمتلك القدرة على إنهائه وذلك بفضل وجود بندّ فكّ ارتباط يسمح بذلك في حال وصل العطلة الصيفية بفارق أكثر من 100 نقطة خلف زميله، وهذا ما حصل حيث أكمل بيريز القسم الأول للموسم متأخراً بـ 146 نقطة.

والتخلي عن خدمات بيريز قد يكلف ريد بُل 3.8 مليون جنيه استرليني، لكن هذا المبلغ هو نصف ما قد تخسره العلامة النمساوية في حال فازت مكلارين باللقب، خاصة بعد أن تسببت تأديته الضعيفة بتقلص الفارق بين الفريقين إلى 42 نقطة فقط.

ولم يسجل بيريز سوى 28 نقطة منذ مركزه الرابع في ميامي. بالمقارنة، جمع فيرستابن 33 نقطة من مجرد فوزه بسباقي الصين القصير والرئيسي.

وكان من المفاجئ أن تُبقي ريد بُل على بيريز بعد كل هذا، خاصة وأنها تمتلك سمعة قاسية وقليلة الصبر، فيما يتعلق بالسائقين الذين لا يقدمون المستوى المطلوب.

وقدم كريستيان هورنر مدير الفريق الدعم إلى بيريز عبر التأكيد على ثقته بأن المكسيكي سيعود بقوة مباشرة بعد العطلة الصيفية، خاصة مع وجود جائزة أذربيجان الكبرى في النصف الثاني للموسم، حيث فاز فيها مرتين من أصل 6 انتصارات له.

وفي 2016، قامت ريد بُل بالتخلي عن دانييل كفيات بعد 4 سباقات فقط، وجلبت فيرستابن من تورو روسو. وبعد 3 سنوات، واجه غاسلي نفس المصير، واستفاد أليكسندر ألبون من ذلك.

وبقي غاسلي حتى العطلة الصيفية، حيث كان حينها يتأخر بـ 118 نقطة خلف فيرستابن. ورغم أنه فارق أقل من ذلك الذي يفصل بيريز وفيرستابن، لكن من الجدير ذكره أن سيارة ريد بُل حينها لم تكن قوية.

وجمع بيريز 32.1 بالمئة من نقاط الفريق هذا الموسم، مقارنة مع 25.8 بالمئة جمعها غاسلي في 2019.

لكن يبدو حينها أن الفرنسي حصل على ضمانات بأنه سيكمل الموسم مع ريد بُل.

وصرّح هورنر بداية شهر يوليو 2019 أنه "لا نية" باتخاذ أية تغييرات مفاجئة في تشكيلة السائقين، وأن ريد بُل تسعى "للعمل" مع غاسلي لتحسين مستواه.

حيث قال: "ليست لدينا أية نية في استبدال بيير".

وأكمل: "إنه سائقنا، وسنعمل معه، وسنحاول استخراج أفضل أداء لديه".

بينما كان تصريح هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات واضحاً أكثر: "لن نجري أية تغييرات هذا الموسم".

وأردف: "سننهي الموسم بالتشكيلة الحالية".

لكنهم تخلوا عن غاسلي بعد سباق واحد. ومثل هذه التصريحات تقلق بيريز بالتأكيد، لأنها دليل على السرعة  الكبيرة التي تتغير بها الأمور في الفورمولا واحد وخاصة مع ريد بُل.

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لم تكن وتيرة بيريز قوية في سبا حيث تراجع من صف الانطلاق الأول حتى السابع (بعد شطب نتيجة جورج راسل الفائز).

لكن هناك عوامل خارجية ساعدته:

فقد قدّم فيرستابن الدعم له خلال المؤتمر الصحفي عبر الإشارة إلى ضرورة التركيز في مشاكل السيارة وليس تأدية زميله، ومثل هذه التعليقات أثّرت على طريقة تفكير الفريق.

بالمقابل، يبدو أن ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للبطولة قد مارست بعض الضغط على ريد بُل، خوفاً من "انحدار هائل" في الإيرادات قبل جائزة المكسيك الكبرى.

وسواء أكان ذلك سيساعد بيريز أم لا بعد العطلة الصيفية، لكن يبدو أن صاحب الـ 34 عاماً يمتلك صلاتٍ قوية في أمريكا اللاتينية قد تساعده في إيجاد مقعد آخر حين تدعي الضرورة.

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