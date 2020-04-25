تحليل: هل هناك ضرورة ملحّة لحلّ مشكلة صعوبة التجاوزات في 2021؟

بدأت الجهود تتركز على السعي لإطلاق موسم 2020 المؤجل حتى الآن، خلال فصل الصيف بسباق أوروبي من دون جمهور، لكن الموسم نفسه قد يمتد حتى بداية عام 2021 القادم.

كما أنّ غياب الوضوح حيال موعد عودة السباقات، دفع الفرق للتحرك بهدف حماية مستقبلها، حيث اتخذت عدة إجراءات بهدف ضمان الحد من النفقات.

من بين ذلك، الاحتفاظ بالسيارات الحالية لموسم إضافي، وبالتالي سيتمّ توفير نفقات البحث والتطوير الكبيرة. إضافة إلى تأكيد تأخير اعتماد القوانين التقنية الثورية لموسم 2021 ودفعها إلى موسم 2022.

لكن وبالرغم من ضرورة هذه الإجراءات وأهميتها لبقاء الفرق في البطولة، فإنها لن تكون سليمة العواقب بشكل كامل. فقد تجد الفورمولا واحد نفسها بعيدة عن أية حلول جدية لتحسين التجاوزات في 2021.

ولطالما كانت صعوبة التجاوزات نقطة جدل كبيرة على مرّ المواسم. وبالرغم من أن قوانين 2017 المعدّلة ساعدت على رفع سرعة السيارات لأعلى قيمها في تاريخ البطولة مع مستويات غير مسبوقة من الارتكازية، لكنها بالمقابل تسببت بصعوبات جمّة فيما يتعلق بعملية التجاوز.

إذ يتسبب الهواء المتّسخ من السيارات في المقدمة برفع الفوارق أمام السيارات التي تسعى للتجاوز، وتلك النقطة بالذات كانت محطّ انتقاد السائقين.

في 2019، بذلت عدة جهودٍ للتخفيف من حدة المشكلة عن طريق إدخال بعض التعديلات في قوانين الانسيابية. حيث تمّ تبسيط تصميم الجانح الأمامي، وزيادة عرض وعمق الجانح الخلفي للتقليل من تأثير الهواء المتسخ على السيارات التي تسعى للتجاوز، ونظرياً كان ذلك يسمح للسائقين بمنافسة بعضهم البعض بشكل أكبر.

لكن التأثير العمليّ للتعديلات تلك لم يكن كبيراً بما يكفي. حيث وصفها بات سيموندز المدير التقني بالبطولة بأنها "تغييرات طفيفة"، بينما واصل السائقون شكاويهم فيما يتعلق بصعوبة التجاوزات خلال الموسم.

وبدا أن تلك الصعوبات تزداد حدة مع اقتراب موسم 2020 نظراً لارتفاع أداء السيارات. كما تمّ التوصل لاتفاق بالإبقاء على إطارات بيريللي بمواصفات 2019 خلال موسم 2020.

حيث قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم ستّ مرات: "السيارات تزداد سرعة أكثر فأكثر. لكنني أعتقد أننا على الأغلب سنشهد تجاوزات أقلّ هذا الموسم بسبب ارتفاع مستويات الارتكازية وقوى الجرّ التي ستؤثر على السيارات في الخلف بشكل أكبر".

أما ماكس فيرشتابن فكان أكثر جرأة في الانتقاد، حيث قال: "الوضع أسوأ من الموسم السابق. تحت ظروف معينة ما زال بوسعك التجاوز، في حال كان السائق أمامك على إطارات سيئة مثلاً. لكن وبالنظر إلى السيارات، إنها أسوأ من العام السابق. لذا، سيزيد ذلك من صعوبة الوضع بعض الشيء".

ومهما كان موعد إطلاق الموسم، فإن حقيقة مواصلة السيارات الحالية لموسم إضافي يعني أن مشكلة التجاوزات ستتواصل في 2021، خاصة مع الاقتراب من نهاية الموسم. كما أن التشابه بين سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي20" ومرسيدس 2019 "دبليو10" الفائزة باللقب، يعني أن ذلك التصميم سيتواجد لثلاثة مواسم!

من بين العوامل المساعدة لحل هذه المشكلة: مفاتيح التطوير، ما يعني أن الفرق تناقش طريقة لتنظيم عملية التطوير للموسم المقبل. وذلك قد يمنع تحقيق قفزات واسعة في جميع مناحي السيارة. كما أن ضرورة إيجاد حل لصعوبة التجاوزات قد يمنح مسؤولي البطولة الضوء الأخضر لتقديم أفكار أكثر إبداعاً.

وأبدت ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للفورمولا واحد الرغبة بتغيير الأوضاع الحالية، حيث تدرس عدة سيناريوهات ممكنة بهدف تحقيق التغيير المنشود.

وظهرت عدة حلول تناقلها الباحثون في الشأن الرياضي، من بينها استعمال نظام "وضع الهجوم" شبيه بما يتواجد ضمن بطولة الفورمولا إي الإلكترونية، أو حتى لفات "جوكر"، شبكات انطلاق معكوسة وغير ذلك. لكنّ الفرصة الأنسب لتطبيق مثل تلك الاقتراحات ستكون موسم 2021 بالتأكيد.

في الحقيقة، كان تأخير اعتماد القوانين التقنية لموسم إضافي ومواصلة استعمال السيارات الحالية للموسم المقبل من بين الإجراءات الضرورية لضمان بقاء الفرق في البطولة، لكن ومع الوصول إلى السباق الختامي في 2021 فقد يشعر السائقون بعواقب هذه القرارات.

لكن، طالما أن الفرق العشرة ستبقى في البطولة وستجتاز هذه المحنة بوضع صحّي، فإن قلة التجاوزات على الحلبة ثمنٌ قليل ندفعه لقاء ذلك.