تحليل: هل نجحت صيغة السباقات القصيرة الجديدة في الفورمولا واحد؟

ظهرت انتقادات لصيغة الجولات التي تضم سباقات قصيرة في الفورمولا واحد في موسمي 2022 و 2023.

حيث تم تشبيهها بأنها بمثابة عرض تصوّري لسباق الجائزة الكبرى الرئيسي، حيث يعمل السباق القصير عملياً كتمثيل للقسم الأول من السباق الرئيسي الأطول ليوم الأحد.

وكان هذا ما أشار إليه كارلوس ساينز العام الماضي، عندما سئل عما إذا كان يجب أن تكون فورمولا واحد أكثر تساهلاً مع تجاربها لسباقات السبت.

"السبت يكشف كثيراً عما سيحدث يوم الأحد، وهو عملياً الجزء الأول من سباق الأحد".

وأكمل: "هذا لا يساعد. أعتقد أن العرض هو السباق الرئيسي، هو سباق الجائزة الكبرى. لذلك حين تصل الأمور إلى هذه النقطة، فمن الأفضل تجربة أمر آخر يوم السبت".

وسابقاً حين كانت الفرق مقيدة بنفس الإعدادات التي تعتمدها عند بدء التصفيات لسباق الجائزة الكبرى - التي كانت تعقد يوم الجمعة بعد التجارب الحرة - كانت مستويات الأداء متساوية للفرق بين السباقَين القصير والرئيسي.

وكانت الاختلافات تحصل من خلال مواقع الانطلاق المختلفة ولكن، تحت ظروف مماثلة (في السباقين).

لكن وبعد عودة التصفيات إلى موقعها المعتاد في ما بعد ظهيرة يوم السبت، تم السماح بتغيير الإعدادات بعد السباق القصير في موسم 2024.

وهذا يوفر حوالي ثلاث ساعات للعمل على الإعدادات بشكل مختلف للسباق الرئيسي. مما يسمح بتعديلات ذات درجات متفاوتة اعتماداً على البيانات التي يجمعها كل سائق. على الأقل، هذا يضفي المزيد من المتغيرات على السباق الرئيسي.

كان القلق في السباق يتمحور - وبالمقارنة مع الصيغة السابقة - حول قدرة الفرق على تكرار الإعدادات الخاصة بها؛ في النظام القديم، كانت هناك تجارب حرة واحدة فقط ما يعني أن هناك العديد من الأسئلة التي لم تجد إجابة، بالتالي فإن الفرق الأكثر تقدماً قد تتراجع ما يمنح ميزة للفرق ذات الترتيب الأدنى، التي ربما تستطيع أن تفاجئ الجميع بنتائج قوية.

بدلاً من ذلك، فإن الصيغة السابقة مع وجود خط الحظائر المغلق ومنع تغيير الإعدادات، سمح للفرق ذات الموارد الجيدة، الحصول على إعدادات صحيحة منذ البداية؛ بينما كانت الفرق الأصغر حجماً، نظرياً، قادرة على أن تجد الإعدادات المثالية عن طريق الصدفة وتستفيد منها - لكن ذلك أقل احتمالاً بكثير بالمقارنة مع أولئك الذين لديهم أدوات محاكاة أكثر دقة.

لكن ومع الصيغة الحالية وإمكانية تعديل الإعدادات وفصلها بين السباقَين، قدمت مكلارين على سبيل المثال سباقاً أسهل بكثير يوم الأحد في الصين، ما منح فريق ووكينغ الفرصة للفصل بين سيارتي ريد بُل وهذا ما حصل بالفعل!