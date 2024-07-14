تحليل: هل لاوسون هو البديل الأفضل ليحل مكان بيريز في ريد بُل؟

بعد شهر واحد فقط من تجديد عقد سيرجيو بيريز لموسمين مع ريد بُل، بدأ الغموض يحيط من جديد بمستقبله في الفورمولا 1.

تضع بنود الأداء بيريز تحت الضغط وتعرضه لخطر خسارة مقعده في المستقبل القريب، وذلك مع شبكة انطلاق تصبح تنافسية أكثر وأكثر.

وسجل المكسيكي 11 نقطة فقط في الجوائز الأربع منذ تجديد عقده، برصيد أقل من نيكو هلكنبرغ سائق هاس أو لا نس سترول سائق أستون مارتن، وبفارق كبير للغاية خلف زميله ماكس فيرستابن برصيد 86 نقطة. وما يزيد الوضع سوءًا هو أنه لم يتمكن بعد في هذا الموسم من التفوق على زميله في التصفيات.

وبينما كان بمقدور ريد بُل سابقًا تحمّل تكلفة تأخّر بيريز خلف فيرستابن، إلا أن الوضع تغيّر الآن مع اقتراب مكلارين ومرسيدس في ترتيب الصانعين، حيث يرى فريق ميلتون كينز الآن أنه لا يمكن الاستمرار مع هذا الأداء من سائقه وأنه يتم إعادة تقييم مقعده مع العلامة النمساوية.

في المقابل، وفي تهديد صريح لمقعد المكسيكي، ستختبر ريد بُل ليام لاوسون على متن سيارة هذا الموسم ضمن يوم تصوير ترويجي في سيلفرستون.

وبالرغم من أنه سيتعين على الفريق استخدام إطارات استعراضية، لكن لاوسون سيتمكن من قيادة سيارة آر.بي20 لما يصل إلى 200 كلم، وهو ما يعادل 33 لفة على حلبة سيلفرستون.

وهذا سيمنح بدوره الفرصة للفريق كي يقيّم قدرته، كما فعل مع دانيال ريكاردو ضمن ظروف مفضلة أكثر قبل عام من الآن، وحينها كانت تلك تجارب لبيريللي، وعليه لم تكن مسافة التجارب محدودة وتركيبات الإطارات كانت متماشية مع تلك المستخدمة في نهاية أسبوع الجوائز الكبرى.

ريكاردو وتسونودا ليس بمقدورهما صنع التأثير الكافي

إستيبان أوكون، ألبين ويوكي تسونودا، آر بي الصورة من قبل: صور موتورسبورت

قد يبدو مفاجئًا أن يعتبر لاوسون مرشحًا جديرًا بمقعد ريد بُل بعدما لم تمنحه العلامة النمساوية مقعدًا مع آربي هذا الموسم، في ظل احتفاظ ريكاردو ويوكي تسونودا بمقعديهما.

لكن ريد بُل كانت تأمُل أن يُظهر أحدهما الأداء الكافي ويتفوق بشكل كبير على الآخر، وذلك لم يحدث إلى الآن – بالرُغم من تمتع تسونودا بالأفضلية مع تسجيله 20 نقطة مقارنة بـ 11 لريكاردو (ولكن مع 13 نقطة فقط مقابل 11 منذ حصول الأسترالي على هيكل جديد في الصين) كما يتقدم عليه بنتيجة 10 – 5 في التصفيات.

وعليه توجّه ريد بُل اهتمامها نحو لاوسون. حيث تمتع النيوزيلندي صاحب الـ 22 عامًا بنجاح كبير على كافة المستويات، مع إنجازاته المبكرة بحلوله وصيفًا في الفورمولا 4 البريطانية، وسلسلة تويوتا رايسينغ وكذلك في اليورو فورمولا المفتوحة ضمن مجموعة سائقين تضمنت يوكي تسونودا.

فيما تقدم لاوسون ليحلّ خامسًا في الفورمولا 3، بفارق 21 نقطة فقط خلف البطل أوسكار بياستري، ومن ثم تفوق بفارق طفيف أمام لوغان سارجينت نحو المركز الثالث في الفورمولا 2 موسم 2022، بينما خسر لقبي دي تي ام وسوبر فورمولا بفارق صغير كذلك في 2021 و2023 تواليًا، ما يُظهر تنوّع مهاراته ليكون أحد الأعمدة الرئيسية داخل أي فريق.

مع ذلك، فإن العامل الأهم الذي جعل قدرات لاوسون واضحة كوضوح الشمس هو سلسلة الجولات الخمس التي خاضها بديلًا عن ريكاردو المصاب ضمن صفوف ألفا تاوري بدءًا من جائزة هولندا الكبرى 2023.

حيث لم يخفت أداء الناشئ بجوار زميله تسونودا في التصفيات، كما قدّم سباقًا مثيرًا للإعجاب في سنغافورة، حيث صعد إلى القسم الثالث للتصفيات وسجل أفضل نتيجة للفريق حتى تلك المرحلة من الموسم بحلوله تاسعًا.

ليام لاوسون، ألفا تاوري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ومنذ ذلك الحين، يحاول لاوسون التريّث والتركيز على دوره كسائق احتياطي لريد بُل وآربي – الدور الذي يتطلب عملًا مكثفًا على الإعدادات ضمن جهاز المحاكاة، على غرار كثير من السائقين الشباب الذين شغلوا ذلك الدور مع الفريق قبل الصعود إلى الفورمولا 1.

الابتعاد عن السباقات من أي نوع لا يعد أمرًا سهلًا على الإطلاق على أي سائق، لكن الضغط يتزايد الآن على ريكاردو، حيث أنه من الممكن أن يتم تعويض الأسترالي بلاوسون في وقت مبكر للغاية، ربما خلال العطلة الصيفية.

بعد ذلك، قد يتم تقييم لاوسون مع النظر في تسريع صعوده إلى الفريق الأساسي في 2025. أو ربما تختاره ريد بُل مباشرة لتعويض بيريز في وقت أبكر من ذلك حتى، وهو ما لا يمكن استبعاده في هذه المرحلة.

وما إذا يعد لاوسون أفضل مرشّح لمقعد ريد بُل، فسيظهر ذلك لاحقًا، لكن المؤكد هو أن العلامة النمساوية لن تترك أية فرصة عندما يتعلق الأمر بتقييم قدراته.