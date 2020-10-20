تحليل: هل حلّ جناح ريد بُل الجديد مشاكلها الانسيابيّة؟

في محاولة لتصحيح تلك المشاكل والسيطرة عليها، لم يقتصر الفريق على جلب تحديثات متتابعة، بل أجرى مقارنات مباشرة على السيارتَين في ذات الوقت من أجل تحديد ما سار على نحوٍ خاطئ.

نتيجة لذلك شهد الجناح الأمامي، الذي دائمًا ما بدا أنّه أحد نقاط قوّة ريد بُل، عدّة تغييرات في الكثير من المناسبات هذا الموسم.

لكن ما شُوهد في نوربورغرينغ كان خطوة أكبر بكثير ممّا توقّعه الكثيرون.

قام ميكانيكيو ريد بُل، الذين يكونون حذرين عادةً من أجل عدم كشف الواجهة السفليّة للجناح، بكشف التفاصيل الداخليّة، ليتّضح وجود جيبٍ في الصفيحة الجانبيّة في الأسفل.

الجناح الأمامي لسيارة ريد بُل آر.بي16 تصوير: جورجيو بيولا

وتُعدّ تلك منطقة حساسة بشكلٍ أكبر ضمن الجناح الأمامي. ويعود ذلك بالأساس إلى مجابهة الفرق لتغيّر مستمرّ في مستويات الضغط بسبب تغيّر ارتفاع السيارة من ومدى قرب الجناح من سطح المسار.

فضلًا عن ذلك فإنّ الفرق تسعى لتشكيل هياكل هوائيّة للتعامل مع الاضطرابات الهوائيّة التي يُنتجها الإطار الأمامي والتي تضرّ بأداء الأقسام التالية من السيارة.

وتتعامل الفرق مع هذه الظاهرة بشكلٍ مختلفٍ عن بعضها البعض، لهذا السبب دائمًا ما ترونها تميل إلى تغيير منطقة الصفيحة السفليّة من أجل تعديل شكل وقوّة الدوّامة التي يتمّ تشكيلها، وبالتالي تعديل الاضطرابات الهوائيّة التي يُنتجها الإطار.

ويبدو من خلال هذا الاكتشاف في جناح ريد بُل أنّ الفريق قد تعمّق في التدقيق بالقوانين وحصل على تأويلٍ مختلف، حيث سيكون لهذا الفراغ السلبي تأثيرٌ على توزيع الضغط.

كما يُمكن للمرء أن يتساءل إن كان ذلك جزءًا من نظام أوسع سيُستخدم على الأرجح لتحسين أداء جوانب أخرى من الجناح الأمامي.

لذا من المثير للاهتمام الإشارة إلى أنّه كجزء من تحديثاتها المتواصلة، قدّمت ريد بُل تصميم صفيحة جانبيّة قبل بضعة سباقات بدا أنّه يتضمّن ثقبًا ينفث الهواء عند الحافة العلويّة مثلما تُظهر الصورة أسفله.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة ريد بُل آر.بي16 تصوير: جورجيو بيولا

وفي حال كان ذلك ما يحدث بالفعل، فإنّ التأثير الناتج سيتمحور حول التحكّم في الدوّامة التي تُشكّلها حافة الجناح.

ويُعتبر ذلك من بين الأولويّات الرئيسيّة للفرق منذ تغيير القوانين لموسم 2019، وشاهدنا الفرق تُعدّل تصاميمها بشكلٍ متواصل من أجل ملاءمة ذلك.

الجناح الأمامي لسيارة ريد بُل آر.بي15 تصوير: صور موتورسبورت

وبشكلٍ مماثلٍ للفرق الأخرى، فإنّ ريد بُل أحدثت قطعًا في الزاوية العلويّة الخلفيّة من الصفيحة الجانبيّة العام الماضي من أجل تعديل تأثيرات الدوّامة. ويبدو أنّ فتحة نفخ الهواء تتواجد في تلك المنطقة.

كيف تعاملت الفرق الأخرى مع أجنحتها الأماميّة

مقارنة بين الجناحين الأماميين لسيارة فيراري اس.اف1000 تصوير: جورجيو بيولا

تملك فيراري تصميمين للجناح الأمامي، اعتمادًا على خصائص كلّ حلبة تزورها. إذ أنّ الدوّامة التي يتمّ تشكيلها لها مستوى توزيع مختلف، كما لها تأثيرٌ مختلفٌ على الهياكل الهوائيّ المحيطة.

مقارنة بين الجناح الأمامي لسيارة ريسينغ بوينت آر.بي19

تصوير: جورجيو بيولا

اختبرت ريسينغ بوينت حلولًا مختلفة على مدار موسم 2019 في ظلّ سعيها لاستعادة الأداء، حيث ركّز الفريق جهوده على طول الصفيحة السفليّة.

تفاصيل الجناح الأماميّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35"

تصوير: جورجيو بيولا

في هذه الأثناء كانت مكلارين منشغلة بتبنّي فلسفة انسيابيّة مُعدّلة لموسم 2020، حيث قام الفريق بتغيير القسم الخارجيّ من الجناح في مرحلة مبكّرة من درب التطوير من أجل التعامل مع اضطرابات الهواء الناتجة عن الإطار الأمامي بشكلٍ مختلف.

حواف الجناح الأمامي لسيارة ألفا روميو سي38 في المانيا تصوير: جورجيو بيولا

عملت ألفا روميو بعناية على تصميم الصفيحة السفلية، متبنية تصميمًا مقوّسًا يتضمّن أشرطة على الواجهة السفليّة تمّ تحسينها في عدّة مناسبات.

ومثلما نلاحظ، فإنّ تغييرات القوانين لموسم 2019 صعّبت مهمّة الفرق لاستغلال القسم الخارجيّ من الجناح كأداة توظيب للهواء.

لهذا السبب تمّ التخلّي عن التدرّجات والشفرات الداخليّة التي كانت مثبّتة على السطح الداخلي من الجناح في السابق.

لهذا السبب شاهدنا معسكرات تصميم إن صحّ التعبير، حيث اختارت مرسيدس وريد بُل تصميمًا عالي الحمل، بينما اختارت فيراري، وألفا روميو وألفا روميو تصميمًا منخفض الحمل.

ويأمل التصميمان إنتاج تيارات خارجيّة، بالرغم من اختلاف الطريقة للمساعدة على التعامل مع الاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن الإطار الأماميّ من أجل تحسين الأداء في الأقسام التالية.

في الأثناء، تمّ الحدّ من الملحقات الانسيابيّة على الواجهة السفليّة كذلك، وذلك عبر السماح بشريطَين فقط، ما يعني أنّ منطقة الصفيحة السفليّة أصبحت محلّ تركيزٍ للتطوير.