تحليل: هل تواجه فيراري مشكلة في قوة محركها خلال التصفيات؟

وصلت فيراري إلى سباق إميليا-رومانيا، الأول من أحدِ سباقين اثنين على أرضها، مع حزمة تحديثات شاملة حظيت باهتمام كبير. ومع ذلك، بعد أداء جيد في التجارب الحرة يوم الجمعة، تراجعت في التصفيات والسباق خلف ريد بُل ومكلارين.

وصرّح فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري بأنه: "إذا كنا في المركزين الأول والثاني في التصفيات، فسنحتل المركزين الأول والثاني في السباق".

كما أشار لوكلير إلى أن: "وتيرة السباق كانت قوية – لكننا افتقرنا إلى الأداء في التصفيات".

وبعد الاكتفاء بالمركز الرابع في التصفيات خلف ماكس فيرستابن وثنائي مكلارين، أوسكار بياستري ولاندو نوريس، أشار لوكلير إلى مشكلة خلال التصفيات مقارنة بمنافسيه، متحدثاً عن مشكلة في إعداد الإطارات للتصفيات.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

فيما بعد، كشف لوكلير أن السبب الرئيسي وراء تراجع أداء فيراري في عطلة نهاية الأسبوع كان إعدادات تفريغ الطاقة الكهربائية في حلبة تكافئ السرعة القصوى بشكل كبير. وأشار إلى أنه و"لسبب ما، كانت لدينا استراتيجية طاقة مختلفة قليلاً مقارنة بـ مكلارين وريد بُل".

وأظهر تحليل بيانات نظام تحديد المواقع الخاص بالسيارات أن لوكلير كان أبطأ بنحو 4 أميال في الساعة مقارنة بـ فيرستابن مع بداية لفة التصفيات الأسرع، وأبطأ بنحو 6.2 أميال في الساعة في السرعة القصوى. ومع ذلك، يجب استبعاد تأثير الفجوة الهوائية أو عامل السحب الذي حصل عليه فيرستابن من نيكو هلكنبرغ.

مقارنة مع مكلارين، كان لوكلير أبطأ بنحو 2.5 ميل في الساعة في بداية اللفة وبنحو 2 ميل في الساعة في السرعة القصوى، مع الأخذ في الاعتبار أداء أوسكار بياستري.

شارل لوكلير، كارلوس ساينز، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وتظهر البيانات بشكل عام وجود فرق طفيف في سرعة بداية اللفة بين سيارات ريد بُل وفيراري، إلى جانب تسجيل ريد بُل سرعة قصوى أعلى. هذا يؤكد ضرورة إجراء تغييرات على توزيع الطاقة الكهربائية لتحسين الأداء في التصفيات، خاصة في الحلبات التي تكافئ السرعة القصوى.

لكن في السباق القادم على حلبة موناكو، حيث لا تمثل قوة المحرك العامل الأساسي للنجاح، قد تكون هذه المشكلة أقل تأثيراً على أداء فيراري!