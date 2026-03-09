ترجمة وإعداد: خلدون يونس

جاءت هذه الشكوك بعد ظهور لقطات تُظهر سيارة راسل وهي تتحرك قليلاً إلى الأمام قبل انطفاء الأضواء الحمراء التي تعطي إشارة الانطلاق.

لكن مراجعة اللوائح الرياضية الخاصة ببطولة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، توضح أن الوضع أكثر تعقيداً مما بدا عليه في اللقطات المتداولة.

ماذا حدث فعلياً عند الانطلاقة؟

عندما بدأت سلسلة الأضواء الحمراء التي تشير إلى بداية السباق بالعمل، تحركت سيارة راسل قليلاً إلى الأمام أثناء وقوفه في قطب الانطلاق الأول على الشبكة.

وتظهر اللقطات من الكاميرا المثبتة داخل السيارة أن العجلات الأمامية تحركت بالفعل للحظة قصيرة.

لكن قبل اللحظة الحاسمة - عندما انطفأت الأضواء الحمراء الخمسة معاً معلنة بداية السباق - كانت سيارة مرسيدس قد عادت للتوقف الكامل، لينطلق راسل بعدها من وضعية الثبات.

ماذا تقول لوائح الفورمولا 1؟

تحدد اللوائح الرياضية لموسم 2026 تعريف الانطلاقة المبكرة في المادة بي5.11.1، والتي تنص على أنه خلال أي انطلاق ثابت يجب أن تكون جميع السيارات:

"متوقفة تماماً في مكانها المحدد على شبكة الانطلاق خلال الفترة التي تلي إضاءة الضوء الأحمر وحتى لحظة إعطاء إشارة الانطلاق عبر انطفاء جميع الأضواء الحمراء".

كما تنص اللوائح أيضاً على ما يلي:

"يجب أن تكون السيارة متموضعة في مكانها المحدد على شبكة الانطلاق بحيث يتمكن جهاز الإرسال المثبت فيها من تحديد اللحظة التي تتحرك فيها السيارة لأول مرة بعد إشارة الانطلاق".

وتضيف اللوائح:

"يجب أن تكون السيارة في موقعها المحدد بحيث لا يخرج أي جزء من منطقة تلامس الإطارين الأماميين مع الأرض، خارج الخطوط المحددة (الأمامية والجانبية) في لحظة إشارة الانطلاق".

وتوضح اللوائح كذلك العقوبات المحتملة في حال حدوث مخالفة:

"بناءً على التقدير الحصري للمراقبين، يمكن فرض عقوبة خمس ثوانٍ أو عشر ثوانٍ أو عقوبة المرور عبر خط الصيانة أو عقوبة التوقف والانطلاق على أي سائق يُحكم بأنه خالف هذه المادة".

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

كيف تم تقييم حالة راسل؟

وفقاً لنص اللوائح، فإن الحركة القصيرة التي قام بها راسل قبل الانطلاق لا تُعد انطلاقة مبكرة.

والسبب أن السيارة كانت متوقفة بالكامل مرة أخرى قبل لحظة انطفاء الأضواء الحمراء التي تعطي الإشارة الرسمية للانطلاق.

كما لا توجد أي دلائل على أن الإطارات الأمامية تجاوزت حدود صندوق الانطلاق المحدد على شبكة البداية.

ومن المهم الإشارة إلى أن امتداد الجناح الأمامي خارج حدود الصندوق لا يُعد مخالفة وفقاً للوائح.

وبناءً على ذلك، فإن الاستنتاج الأقرب هو أن انطلاقة جورج راسل كانت قانونية تماماً.

التحقيقات المرتبطة بانطلاقة السباق

التحقيقات الوحيدة التي فتحها المراقبون والمتعلقة بمرحلة الانطلاق لم تكن مرتبطة براسل، بل شملت سائقين آخرين.

تلقى فرانكو كولابينتو عقوبة التوقف والانطلاق بعد أن لمس أحد أفراد فريقه السيارة عقب إشارة الخمس عشرة ثانية قبل الانطلاق.

أما سائق أودي نيكو هلكنبرغ فلم يصل إلى شبكة الانطلاق بقوة سيارته الذاتية. ولو بدأ السباق من مكانه لكان قد ارتكب مخالفة للوائح.

لكن فريقه قام بدفع السيارة إلى ممر الصيانة قبل بداية السباق، وبما أن هلكنبرغ لم يبدأ السباق من شبكة الانطلاق، فلم تُسجل أي مخالفة بحقه.

