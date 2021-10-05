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تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن

يتصدر لويس هاميلتون ترتيب بطولة السائقين حتى الآن، وبفارق نقطتين أمام ماكس فيرشتابن. لكن نظرة تحليلية على إحصائيات هذا الموسم تكشف أسباب قلق بطل العالم سبع مرات!

تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن

لقد نجح فيرشتابن بتصدر 469 لفة من أصل 876 حتى الآن، بنسبة تصل إلى 53.5 بالمئة.

أما بطل العالم الحالي فقد تصدر 133 لفة فقط بنسبة 15.2 بالمئة. وهذه الأرقام لا بدّ أنها تُقلق البريطاني وفريقه.

لكن تبدو الأرقام أحياناً ومن الخارج متناقضة، إذ مع بقاء سبعة سباقات حتى نهاية الموسم، فإن هاميلتون يتصدر الترتيب العام بفارق نقطتين أمام غريمه الهولندي.

وبنظرة سطحية، قد يُخيّل للمتابع أن كل شيء يسير كما تريده مرسيدس وسائقها منذ بداية الموسم، لكن الحقيقة المُبطّنة أن فيرشتابن يمتلك الحظّ الأوفر للظفر بلقب موسم 2021 في الفورمولا واحد.

لتأكيد هذا الادعاء، هناك إحصائيات أخرى يمكن عبرها توقع الجانب الذي سترجح إليه كفّة الميزان.

لقد حقق فيرشتابن سبعة انتصارات مقابل خمسة باسم لويس، الذي أحرز المركزين الثاني والثالث مرات أكثر من غريمه. 

لكن الأمر المفاجئ حقاً هو عدد لفات تصدّر فيرشتابن الكبير حتى الآن.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

ماكس متصدّر وحيد

من أصل اللفات الـ 876 التي تم إكمالها حتى الآن، منذ انطفاء أضواء انطلاقة سباق البحرين حتى العلم المرقط لسباق سوتشي، تصدر فيرشتابن 469 منها بنسبة 53.5 بالمئة، أي أكثر من النصف!

ويحتل هاميلتون المركز الثاني وفقاً لهذا التصنيف، لكن مع تصدر 113 لفة فقط، أي 15.2 بالمئة. هذه الأرقام تكشف قوة الأداء الخالص على المسار، وهي ناتجة كذلك عن الأداء القوي في التصفيات، مع ثمانية أقطاب انطلاق أولى يمتلكها فيرشتابن مقابل ثلاثة فقط للبريطاني.

مرسيدس بدورها، لا تبدو في أفضل حالاتها إحصائياً كذلك، نظراً لأن عدد لفات تصدّر ريد بُل يصل إلى 503 لفة، مقارنة مع 160 فقط للسهام الفضية، وهذا تراجع كبير للغاية مقارنة بنسبة تصدر الفريق للفات موسم 2020 والتي بلغت 82.9 بالمئة.

وباستثناء جولتين (البرتغال وإسبانيا)، فإن هاميلتون ينافس خصماً أسرع بكثير منذ أول سباق في 2021، وضمن هذا السياق، فإن التوقعات تميل لصالح فيرشتابن بما تبقى من سباقات حتى نهاية الموسم.

إضافة إلى ذلك، لا بدّ من التكلم عن مسألة وحدات الطاقة، إذ يستعمل فيرشتابن بالفعل وحدة الطاقة الرابعة له بعكس هاميلتون الذي ما زال على ثلاث وحداتٍ فقط (في حال اضطر لاستعمال وحدة رابعة حتى نهاية الموسم، فسيتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق).

وهذا بدوره عاملٌ كبيرٌ سيلعب لمصلحة سائق ريد بُل.

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

هاميلتون يأمل بحصول مفاجآت

إذاً، ما الذي يأمل هاميلتون حصوله لترجيح كفته مجدداً ضمن معركة اللقب؟ لا شكّ أنه يأمل بحصول مشكلة ما مع فيرشتابن، تُعقّد من آماله.

انطلاقة جائزة المجر الكبرى أثبتت مجدداً أن الخطر موجود على الدوام، خاصة مع ذلك المنعطف الأول، لكن فيما عدا الظروف غير المتوقعة، فإن ماكس حتى الآن، امتلك وتيرة قوية واثقة وثابتة.

وفيما عدا حادثة مونزا (التي كانت نتيجة طريقة قيادة فيرشتابن، وكذلك أسلوب هاميلتون العدائي غير المعتاد)، فإن فيرشتابن أظهر نضجاً واضحاً في ابتعاده عن الأخطاء التي أثّرت عليه في بداية مسيرته.

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حتى من الناحية التقنية، عانت مرسيدس عدة مشاكل كبيرة. بينما لم تتعرض وحدة طاقة هوندا في سيارة فيرشتابن للفشل إلا بسبب حادثة سيلفرستون العنيفة، ما عدا ذلك فإن الهولندي لم يتعرض لأية مشاكل.

لكن وبالرغم من أنّ الصورة الأكبر لموسم 2021 باتت واضحة، إلا أنّنا بتنا على دراية تامة بإمكانية انقلاب كل شيء رأساً على عقب في أية لحظة.

وفقاً لمدير فريق ريد بُل، كريستيان هورنر، فإن لقب بطولة السائقين سيُحسم في سباق أبوظبي الختامي. وبالنظر إلى جهود الفريق الهائلة التي يبذلها منذ بداية الحقبة الهجينة حتى الآن، فإن فرصته الحقيقية للظفر أخيراً بلقب طال انتظاره، تبدو أقرب من أي وقت مضى!

ترتيب السائقين بحسب عدد لفات الصدارة:

المركز

السائق

اللفات

1

ماكس فيرشتابن

469

2

لويس هاميلتون

133

3

إستيبان أوكون

65

4

شارل لوكلير

51

5

دانيال ريكاردو

48

6

سيرجيو بيريز

34

7

لاندو نوريس

31

8

فالتيري بوتاس

27

9

كارلوس ساينز

12

10

سيباستيان فيتيل

4

11

فرناندو ألونسو

2

ترتيب المصنّعين بحسب لفات الصدارة:

المركز

الفريق

اللفات

1

ريد بُل

503

2

مرسيدس

160

3

مكلارين

79

4

ألبين

67

5

فيراري

63

6

أستون مارتن

4

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