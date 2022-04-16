تحليل: مقارنة سيارتَي أمان مرسيدس وأستون مارتن في الفورمولا واحد

مثّل اللون الاختلاف الأكبر بالنسبة لأغلب المشجّعين، وذلك عبر اعتماد اللون الأحمر لسيارة مرسيدس، مقابل الأخضر لأستون مارتن، لكنّ القصّة تختلف بالنسبة لسائقي الفورمولا واحد.

إذ تمّ تسليط الضوء على اختلاف أداء السيارتَين خلال جائزة أستراليا الكبرى عندما هاجم السائقون سرعة سيارة أستون مارتن فانتج.

ففي ظلّ إحباطهم حيال عدم سرعتها الكافية للسماح لهم بالإبقاء على حرارة إطاراتهم، وصف ماكس فيرشتابن سيارة الأمان بـ "السلحفاة".

وقال الهولندي غاضبًا: "بالكاد يُوجد بعض التماسك، وسيارة الأمان كانت تسير ببطء شديد، كانت أشبه بالسلحفاة. ذلك لا يُصدّق".

وأدّت تلك التعليقات، بالتوازي مع تعليقات مشابهة من شارل لوكلير وجورج راسل الذي أشار إلى أنّ سيارة أستون مارتن أبطأ بخمس ثوانٍ من نظيرتها من مرسيدس، إلى تقدّم "فيا" بإجابة واضحة.

إذ أوضحت الهيئة الحاكمة أنّ اختلاف أداء السيارتَين لم يكن عاملًا يجب القلق حوله. إذ أنّ الغرض الرئيسي من سيارة الأمان هو المساعدة على تقليل الخطر على المسؤولين على المسار والسائقين في حال وقوع حوادث.

لكن في حين أنّ "فيا" راضية عن أداء سيارة أستون مارتن، من الواضح أنّ إحباط السائقين لن يتبخّر بسهولة، خاصة في السباقات التي يكون فيها توليد الحرارة في الإطارات قبل إعادة الانطلاقة عاملًا مهمًا للغاية.

لذا، ما مدى اختلاف سيارتَي أستون مارتن ومرسيدس على الصعيد التقني؟

سيارة الأمان تصوير: صور موتورسبورت

مرسيدس-آي.ام.جي جي تي بلاك سيريز

اختارت مرسيدس هذا العام توفير سيارتَين جديدتين لسيارة الأمان والسيارة الطبيّة، وهما النسختان الأكثر قوّة على الإطلاق.

إذ أنّ سيارة أمان مرسيدس الجديدة عبارة عن نسخة معدّلة قليلًا عن نسخة الحلبات من نموذج الإنتاج.

وتمّ إدخال التعديلات لأغراض عمليّة – مثل الأضواء الرفافة (حيث تمّ تضمينها في السيارة عوضًا عن اعتماد لوحٍ فوقها لأسباب انسيابيّة) وكاميرات عليها.

لكن على الصعيد التقنيّ فإنّ السيارة ذاتها مثل نموذج الحلبات تقريبًا. إذ تتضمّن محرّك "في8" بسعة 4.0 لتر ذي شاحنٍ توربيني مزدوج، وتمّ تطوير الوزن ومركز الثقل خصيصًا للحلبات عوضًا عن الطرقات.

ويُولّد المحرّك 730 حصانًا، بالتوازي مع اعتماد بعض الهندسات الذكيّة والأدوات الانسيابيّة النشطة لتغيير شكل الفاصل الأمامي والجناح الخلفي لخفض الجرّ على الخطوط المستقيمة ومن ثمّ زيادة الارتكازيّة في المنعطفات.

وتتسارع نسخة الحلبات من السيارة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 325 كلم/س.

وعلى صعيد الارتكازيّة فإنّها تُولّد 249 كلغ على سرعة 200 كلم/س، في حين ترتفع إلى 400 كلغ على سرعة 250 كلم/س.

وبالتأكيد بدا سائقها الرسمي بيرند ميلاندر سعيدًا، حيث اعترف بأنّه لم يُصدّق كم تُمثّل هذه السيارة خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع سابقتها.

وقال في هذا الشأن: "أنا منبهرٌ حقًا بمدى قربها من سيارة سباق. إنّها خطوة كبيرة إلى الأمام بالمقارنة مع سيارة العام الماضي، والتي كانت أصلًا بمستوى عالٍ جدًا".

شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

أستون مارتن "في8" فانتج

تُعدّ سيارة أمان أستون مارتن فانتج نسخة محدّثة تقنيًا من سيارة الطرقات الأصليّة، لكن تمّ إطلاقها الآن كنموذج فورمولا واحد.

تتزوّد السيارة بمحرّك "في8" بسعة 4 لتر مزوّدٍ بشاحن توربيني يُولّد 528 حصانًا، أي أكثر بـ 25 حصانًا من سيارة الطرقات. ويسمح لها ذلك بالتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.5 ثوانٍ.

ومع إضافة الفاصل الأمامي فإنّ سيارة أستون مارتن تُولّد 155.6 كلغ من الارتكازيّة على سرعة 200 كلم/س.

كما تتضمّن تلك النسخة نظام تعليق محدّث، وكذلك نظام التوجيه والمخمّدات، إلى جانب تعديلات أخرى لزيادة الصلابة الهيكليّة الأماميّة.

لكنّ هذه السيارة تتضمّن لوح الأضواء الرفافة فوقها في الموقع التقليدي.

مقارنة الخصائص التقنيّة للسيارتين

الخصائص التقنيّة مرسيدس أستون مارتن المحرّك محرّك "في8" بسعة 4 لتر بشاحن توربيني مزدوج محرّك "في8" بسعة 4 لتر بشاحن توربيني الأحصنة 730 حصانًا 528 حصانًا عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر 685 نيوتن متر التسارع (0-100 كلم/س) 3.2 ثانية 3.5 ثانية السرعة القصوى 325 كلم/س 313 كلم/س الوزن 1520 كلغ 1570 كلغ الارتكازيّة على سرعة 200 كلم/س 249 كلغ 155.6 كلغ