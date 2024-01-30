تحليل: ما وراء صمت فيراري حول مستقبل ساينز في الفورمولا واحد

كان ساينز واضحاً جداً بشأن عدم رغبته الدخول إلى موسم 2024 دون توضيح مستقبله في الفورمولا واحد بعد نهاية 2023.

وضمن حديث حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" شهر يونيو الماضي حول هذا قال ساينز: "لن أكذب، لا يعجبني التوجه إلى الموسم الأخير من عقدي دون معرفة حقيقة موقعي في العام التالي".

وأضاف: "لقد مررت بمثل هذا الوضع مع ريد بُل ورينو، وأعلم أنه ليس وضعاً مثالياً لي كرياضي وسائق. هذا ليس الأمر الصحيح، وهذا هو السبب في تحديد هذا الشتاء كموعد لمحاولة فهم مستقبلي".

ولم تتعارض هذه الوجهة مع رأي فيراري. حتى أن مدير الفريق فريدريك فاسور أكد خلال غداء عيد الميلاد السنوي في مارانيللو أن ترتيب عقدي السائقين قبل استئناف السباقات كان هدفاً واضحاً: "لقد اجتمعنا وبدأنا في المناقشات، ولكننا متأخرون قليلاً عن الخطة الأصلية. لا أعتبرها مشكلة على الإطلاق، سنتخذ قرارنا قريباً".

وعلى الرغم من أن هناك خمسة أسابيع قبل انقضاء المهلة المؤقتة لكل من ساينز وفيراري، فإن قرار الفريق بالإعلان عن لوكلير وحده دون الانتظار والكشف عن عقدَي السائقين في وقت واحد، أثار بعض الشكوك حول اكتمال الصفقة بشكل نهائي كما كان متوقعاً.

ومن المتوقع أن ساينز يسعى لتمديد عقده لمدة عامين، ليشمل نهاية موسم 2026، ولكن يبدو أن الاتفاق لا يزال بعيداً نسبياً.

وفي حين أن المحادثات جارية بالفعل، لكن سرت أقاويل في الكواليس مفادها أن أليكسندر ألبون قد يكون بديلاً جدياً، حيث يُعتقد أن سائق ويليامز سينتهي عقده مع نهاية هذا الموسم.

ومن الطبيعي أن التحليلات ستكثُر بشكل كبير، خاصة مع إعلان فيراري عن تجديد عقد لوكلير وحده، ولكنهم مع ذلك من النادر أن يعلنوا عن عقدي كلا السائقَين في نفس الوقت.

وما زال هناك وقت كافٍ أمام فيراري، بعد حسم وضع لوكلير، لإنهاء صفقة ساينز وتأمين استقرار السائقين لفترة تمتد لعامين قادمين على الأقل.

الثنائي لوكلير وساينز

تصوير: فيراري شارل لوكلير، كارلوس ساينز، فيراري

من وجهة نظر فيراري، فلا يبدو أن هناك أسباباً تدعو للشك بقدرة ساينز على البقاء ضمن صفوف الفريق.

فقد كان أداؤه خلال المواسم الثلاثة التي أمضاها في مارانيللو ممتازة، ونجح بتشكيل توازنٍ مثالي مع لوكلير ليشكلا إحدى أفضل الثنائيات حيث ساعدا في دفع الفريق للأمام.

ويمتلك لوكلير موهبة طبيعية تسمح له بالتألق خلال التصفيات وضمن خضمّ المعارك، في حين يعتبر ساينز محترفاً ماهراً مع معرفة تقنية وإمكانيات فنية – وهي صفات مفيدة جداً للمهندسين.

ويبدو كذلك أن السائقين متماثلان تماماً، والفروقات بينهما ضئيلة في نهاية المطاف ولكنها تتكامل بشكل يعزّز قوة الفريق.

ومع ذلك، فإن الواقع يشير أن المفاوضات بين فيراري وممثلي ساينز تأخذ وقتاً أطول من المتوقع. والصمت حول التقدم لم يزِدْ إلا من التكهنات حول ما يحدث حقاً.

لكن من الواضح أن ساينز بات في وضع أقوى الآن للتفاوض على شروط أفضل مما كان عليه الحال في المرة السابقة.

في 21 أبريل 2022، تم الإعلان عن تجديد عقد الإسباني لموسمي 2023 و2024 في وقت كان لوكلير قد فاز بسباقين وحل ثانياً خلال السباقات الثلاثة الأولى، في حين كان ساينز قد حقق المركز الثاني في البحرين والمركز الثالث في السعودية.

بعد مرور عامين، من المرجح جداً أن كارلوس بات يتطلع إلى شروط أفضل، ليس فقط على الصعيد المالي ولكن أيضاً فيما يتعلق بعناصر العقد الأخرى مثل المدة.

ومن شبه المؤكد أن فيراري تجنبت الإعلان عن مدة عقدها الجديد مع لوكلير، حيث يعتبر هذا الأمر معلومة حساسة قد تكشف استراتيجية السكوديريا على المدى الطويل.

وإذا كانت العقد، كما يتوقع، لثلاثة مواسم حتى نهاية 2027 (مع خيار لموسمين تاليين)، فإن ذلك يُؤكد مرة أخرى رؤية مارانيللو لـ لوكلير كسائق أساسي للمستقبل.

في مثل هذا السيناريو، ليس من السهل على ساينز تقبّل دوره. لا يوجد قرار واضح بوجود سائق رقم واحد ورقم اثنين ضمن صفوف فيراري، ولكن هناك أولويات أخرى – مثل الشركاء التجاريين وتركيز وسائل الإعلام – حيث يفضّل أن تتمحور الفرق على أساس سائق واحد.

ومع ذلك، فإن الفوز بالسباق هو الأمر الأهم لأصحاب القرار في الفريق. وكان ذلك واضحاً في سباق جائزة سنغافورة الكبرى الموسم الماضي حيث التفّ الفريق بأكمله حول ساينز الذي فاز حينها.

في النهاية، تدرك فيراري أن ساينز يمثل الخيار الأفضل للفترة ما بين 2025 و2026، وكارلوس يعلم جيداً أيضاً أن البقاء لمدة موسمين إضافيين ضمن صفوف الحصان الجامح هو الخيار الأفضل لمستقبله المهني.

ولكن مع تواصل المحادثات، فقد يتطلب إتمام الصفقة تقديم تنازلات من كلا الطرفين.

هل يمثّل ألبون خياراً بديلاً؟

تصوير: صور موتورسبورت كارلوس ساينز، شارل لوكلير، فيراري وأليكسندر ألبون، ويليامز

في حال تحقق السيناريو الذي قد تصل فيه المفاوضات بين الفريق والسائق إلى طريق مسدود، فإن من المهم فهم الخيارات البديلة المتاحة ضمن سوق السائقين.

أولاً، يعني عقد لاندو نوريس الجديد، التزامه طويل الأمد مع مكلارين بالتالي فإنه بات خارج المعادلة لفترة طويلة.

بالتالي إذا كانت فيراري تريد سائقاً آخر يتحلى بروح الفريق لموسم 2025 وما بعده، ويمتلك معرفة فنية جيدة وفهماً لطريقة عمل الفرق الكبيرة، فإن ألبون هو مرشح واضح.

العام الماضي، سرت تكهنات في إيطاليا أشارت إلى أنه كان يُعتبر الخيار المفضل على المدى الطويل – لكن تم نفي ذلك حينها من قبل فاسور حين قال بأنه من السابق لأوانه التفكير في مفاوضات السائقين.

ومن المفترض أن يكون التايلاندي حراً من التزاماته عام 2025، ورغم أنه يحب عمله مع ويليامز، إلا أن جاذبية الانضمام إلى فريق أسطوري مثل فيراري ستكون أمراً من الصعب رفضه.

وضمن الحديث عن ذلك، أكد ألبون أنه لا يريد الإسراع بخوض مفاوضات عقده مع ويليامز لأنه يريد رؤية الخيارات المتاحة.

حيث قال: "أعتقد أن لدي الثقة في نفسي لأبقي على ذهنية مفتوحة".

وأكمل: "أريد أن أمنح نفسي الفرصة لأتمكن من المنافسة على الانتصارات ومنصات التتويج. بالتالي، هل يمكننا أن نجعل [ويليامز] الفريق المنشود؟".

لكن وحتى لو اتجهت فيراري لضمّ سائق بديل، فإن ذلك وبالتأكيد لا يعني نهاية مسيرة ساينز في الفورمولا واحد.

إذ لطالما تم ربط اسمه مع آودي، كما أثنى مؤخراً على الشركة الألمانية بعد فوز والده معها في رالي داكار الأسطوري، كما أن فريقاً مثل أستون مارتن قد يكون خياراً جيداً.

ولكن من الواضح أن مواصلة التعاون المشترك، يقدم لكل من ساينز وفيراري مزيداً من الضمانات أكثر من الانفصال.