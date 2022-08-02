تحليل: ما هي تداعيات خروج ألونسو من فريق ألبين على سوق السائقين؟

خلال الأسابيع الماضية، عبّر كل من ألونسو وكبراء مسؤولي ألبين عن ثقتهم بأن مسألة العقد ستحل بسرعة. حيث صرح ألونسو يوم الخميس الماضي عن اعتقاده بأن مسألة عقده لا تحتاج أكثر من محادثة بطول عشر دقائق.

وهذا بالفعل كان صحيحاً! إذ ربما لم يكن بحاجة لأكثر من عشر دقائق للقول: "أنا ذاهب يا رفاق!".

الجميع يدرك أن مثل هذا الانتقال هو قضية ضخمة للغاية وتداعياتها ستكون كبيرة على سوق السائقين في الفورمولا واحد.

فقد بات مقعد سيباستيان فيتيل لدى أستون مارتن شاغراً بعد إعلان الألماني نيته الاعتزال نهاية الموسم الجاري، بالتالي من الطبيعي أن يجذب ذلك أسماءً كبيرة.

ألونسو خيارٌ بديهي، خاصة وأنه خاض محادثات مع لورانس سترول حيال صفقة محتملة قبل عودته للفورمولا واحد في 2021 مع ألبين.

قلة قليلة كانت تتوقع مثل هذا الانتقال المفاجئ، حتى فريق ألبين الذي بدا متفاجئاً كذلك.

وخسارة سائق بخبرة ألونسو ومكانته لهي ضربة قاصمة للفريق الفرنسي. بالرغم من أن نظرةً سريعة للأمور توحي بأن الانتقال قد حلّ المشكلة مع أوسكار بياستري.

ألبين كانت واقعة في المشكلة التقليدية "ثلاثة سائقين ومقعدان فقط" وهي المشكلة التي تواجه العديد من الفرق. إذ يربطها عقد طويل الأمد مع إستيبان أوكون، بينما يقدم ألونسو أداءً قوياً، علاوة على وجود بياستري السائق الاحتياطي الذي ينتظر دوره للحصول على المقعد المرغوب من قبل جميع الناشئين.

وصرح لورون روسي المدير التنفيذي لدى ألبين خلال وقت سابق في فرنسا، أنه واثق من تواجد ألونسو وبياستري في السباقات الموسم المقبل، في إشارة إلى أن ألونسو سيبقى وأنه ستتم إعارة بياستري.

وكان من المتوقع أن ويليامز ستكون وجهة الأسترالي اليافع بديلاً عن نيكولاس لاتيفي، لكن الوقت يمضي وظهرت مكلارين كوجهة محتملة وذلك في حال قررت التخلي عن خدمات دانيال ريكاردو بحلول نهاية الموسم.

وبدا واضحاً منذ البداية أن ألبين لا تريد خسارة بياستري. حيث شدد روسي على أن الخيار الوحيد هو إعارته لفريق آخر - وذلك أمر لم يكن ليحصل إلا في حال عدم القدرة على تأمين مقعد له في 2023.

فرناندو ألونسو، ألبين وإستيبان أوكون، ألبين وأوسكار بياستري، سائق التجارب لفريق ألبين ولوران روسي، المدير التنفيذي لفريق ألبين تصوير: ألبين

وبقدر ما كانت ألبين لا تريد خسارة ألونسو، إلا أن تواجد بياستري في جعبتها سيمنحها أفضلية جيدة أيضاً. لأنه وعندما تفلح موارد أستون مارتن الضخمة بجذب ألونسو بعيداً، فإن ألبين لن تدخل مرحلة الذعر لغيابه، فالبديل موجود في بياستري لحل هذه المشكلة.

هذا ما يبدو عليه الأمر. لكن حقيقة أن المفاوضات الطويلة بين بياستري وألبين تضع بعض الشكوك حيال مستقبله بل وربما تفتح الباب أمام فريق آخر لجذبه بعيداً، الوقت عامل حساس وقد نحصل على كامل التفاصيل بحلول العطلة الصيفية.

كان هناك المزيد من التكهنات على هامش جولة المجر مفادها أن مكلارين قد تقتنص السائق اليافع كبديل عن ريكاردو، أو ربما حتى للموسم التالي في 2024.

وفي حال كانت ألبين واثقة من أن ألونسو سيكمل معها - لكنه لم يفعل - فهل سيفلت بياستري من براثنها أيضاً؟

إن كان بياستري سيبقى مع ألبين، فإن من مصلحة الفريق إدخاله على الحلبة بأسرع ما يمكن لبناء علاقة طويلة الأمد معه، وقد تفتقر تشكيلة أوكون/بياستري للخبرة أو الثقل الذي يمنحه تواجد سائق نجم بحجم ألونسو، لكن لا أحد يُنكر أنها قد تكون تشكيلة مثيرة للاهتمام.

كما ستحقق ألبين هدفها أخيراً بوضع أحد سائقيها الناشئين خلف مقود سيارة فورمولا واحد، حتى وإن كان ذلك أبكر من المتوقع.

لكن تحركات سوق السائقين ستترك آثاراً أبعد من مجرد انتقال ألونسو إلى أستون مارتن وتعويضه بـ بياستري.

في الحقيقة، قد تكون ألبين الفريق الوحيد الذي يمتلك فرصة اقتناص سائق ناشئ دعمَهُ، وبالتالي يمكن له تخطيط مستقبل العلاقة بينهما على المدى الطويل.

بالنسبة إلى ويليامز، جلب بياستري على سبيل الإعارة من ألبين قد يكون جيداً على عدة أصعدة، من بينها منح الفرصة للسائق الموهوب. لكن من غير المنطقي مساعدة بياستري ومن ثم تركه يذهب بعد موسم أو موسمين.

في حال أرادت ويليامز النظر للمستقبل على صعيد الاستثمار في موهبة شابة، فإن لوغان سارجانت، الذي يتصدر أكاديمتها للسائقين الناشئين ويحتل المركز الثالث ضمن بطولة الفورمولا 2، يعتبر الخيار الأفضل.

لوغان سارجانت، كارلين تصوير: ويليامز

فوّت سارجانت فرصة الفوز بلقب الفورمولا 3 لصالح بياستري في 2020 بفارق أربع نقاط فقط، كما أن موسمه كناشئ في الفورمولا 2 مثير للإعجاب.

وكان يوست كابيتو مدير فريق ويليامز قد صرّح في فرنسا أن تواجد سارجانت كخيار ضمن الفورمولا واحد للموسم المقبل سيشكل "صداعاً إيجابياً". وبصراحة، فإن الفريق يتطلع لبناء قاعدة مستقبلية، وتواجد سائق يافع أمريكي

سيكون الخطوة الأفضل بالفعل.

المرشح الآخر مع ويليامز قد يكون نيك دي فريز، الذي كان بالفعل أحد المرشحين قبل التوقيع مع أليكسندر ألبون ليقود إلى جانب لاتيفي.

وتلقى دي فريز ثناء كبيراً من كابيتو، لكن بعمر الـ 27 قد تكون حظوظه أقل من سارجانت صاحب الـ 21 عاماً، إضافة إلى غياب الدعم المادي، الأمر الذي يعتبر هاماً للغاية في عالم الفورمولا واحد.

وكما كان الحال العام الماضي بعد انتقال جورج راسل إلى مرسيدس، فإن مقعد ويليامز المفتوح قد يلعب دوراً قوياً في سوق السائقين.

سارجانت ما زال بحاجة للحصول على نقاط رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" - لكنه سيحصل عليها إن بقي منافساً على اللقب - لكنه بديل مناسب للفريق الذي يبحث عن سائق.

وللسبب نفسه، فإن تأكيد ضمن أستون مارتن لخدمات فرناندو ألونسو يعني أن الأمور قد تتغير بعض الشيء بالنسبة إلى ريكاردو، الذي كان واضحاً في التعبير عن التزامه بالبقاء مع مكلارين وإكمال عقده الذي يمتد لثلاث سنوات حتى نهاية الموسم المقبل.

لكن تعليقات زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين حيال وجود "آليات" لفك العقد منذ بداية الموسم المقبل، تشير إلى بياستري ومجموعة سائقي إندي كار الموهوبين الذين تمتلكهم مكلارين.

دانيال ريكاردو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

أفضل خيار أمام ريكاردو بالطبع هو عدم الانتقال. لكن في الأيام المقبلة ستتكشف المزيد من التفاصيل.

لقد شاهدنا خلال الأيام الماضية قرار اعتزال أحد أعظم سائقي الفورمولا واحد بينما قرر سائق رائع آخر مواصلة المنافسات.

وهذان القراران سيلعبان دوراً حاسماً للغاية في انتقالات سوق السائقين!

فرناندو ألونسو، ألبين تصوير: صور موتورسبورت