تحليل: ما هي الحلول المتاحة أمام ريد بُل بعد خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد؟

لن تضع هذه الخطوة المفاجئة بطولةَ الفورمولا واحد أمام واقعِ وجود ثلاثة مزوّدين للمحركات وحسب - وهو أمرٌ لم يحصل من قبل طوال حقبة المحركات الهجينة الحالية التي بدأت منذ 2014 - بل ستترك ريد بُل أمام أسئلة مصيرية جدية للغاية حيال مستقبلها في الفئة الملكة.

وكانت هوندا قد أعلمت ريد بُل مسبقاً شهر أغسطس/آب الماضي، بنيّتها الخروج من البطولة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى نهاية سبتمبر/أيلول، ما يعني فترة زمنية قصيرة جداً قبل إعلان خروج العلامة اليابانية الرسميّ يوم الجمعة.

وبات فريق ريد بُل وألفا تاوري الفريق الرديف، بحاجة إلى مزوّد حركات قبل نهاية الموسم المقبل، وسط خيارات محدودة جداً نظراً لوجود ثلاثة مصنعين فقط.

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ومع عدم إعلان أيّ مصنّعٍ لوحدات الطاقة دخولَه معترك البطولة، فإن ريد بُل ستخسر موقعها كفريق مصنعيّ لهوندا (كون فريقَي العلامة النمساوية هما الوحيدان اللذان يتزودان بالمحركات اليابانية). وشهدت هذه العلاقة نجاحاً واسعاً منذ أن بدأت في 2018 بدايةً مع تورو روسو، قبل أن يستعين فريق ريد بُل الأساسيّ بمحركات هوندا كذلك بعد عام. وشعرت ريد بُل بأنها لم تكن تحظى بالدعم المناسب من قبل رينو التي كانت تزوّدها بالمحركات سابقاً، بينما كانت علاقة هوندا ومكلارين التي امتدت على مدار ثلاثة مواسم، كارثية بكل ما للكلمة من معنى.

الظروف التي جمعتهما أدت إلى أداء مثير للإعجاب على الحلبة. إذ أحرز ماكس فيرشتابن ثلاثة انتصارات في 2019 وكان السائق الوحيد القادر على الاقتراب ومجاراة سائقي مرسيدس في 2020، ليخطف فوزاً غالياً في جائزة الذكرى السبعين للبطولة. وما عدا بعض المشاكل، فإن أداء وحدات طاقة هوندا سمح لريد بُل بتسجيل النقاط وبشكل دوريّ كما كان الحال عندما كانت تتزود بمحركات رينو.

كما أن الدعم الممتاز الذي قدمته هوندا إلى ريد بُل كان يعني أن الفريق النمساوي بات قادراً على وضعٍ هدفٍ منطقي بالمنافسة على لقب بطولة العالم.

وقد أثبتت ريد بُل بالفعل قدرتها على الفوز مع عدة مصنّعين، إذ أنها الفريق الوحيد الذي أحرز الانتصارات خلال العقد الأخير مع أكثر من مزوّد محركات، ولا بد أنها تستعد لجميع الاحتمالات مع خروج هوندا.

لكن الآن، عادت ريد بُل إلى نقطة الصفر على المدى القريب. شددت هوندا في إعلانها الأخير على أن قرارها ليس مبنياً على أدائها في الفورمولا واحد، بل نتيجة انتقال تركيزها صوب المحركات صديقة البيئة. لكنها ستواصل تقديم وحدات طاقة جديدة لموسم 2021، مؤكدة مواصلة التزامها مع ريد بُل وألفا توري حتى نهاية عقدها المبرم معهما.

وبعد ذلك، فإن الصورة ليست واضحة على الإطلاق أمام ريد بُل. لن تمتلك مجدداً الأفضلية المصنعية التي تتمتع بها حالياً، والتي كانت عامل قوة لها في سعيها لمنافسة مرسيدس وفيراري. بل ستعود إلى صفة الفريق "العميل" أو "الشريك"، وكانت الصعوبة في ذلك واضحة حقاً خلال الفترة التي جمعتها مع رينو.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

عندما وقّعت ريد بُل اتفاقية كونكورد الجديدة منتصف شهر أغسطس، كانت تعلم وبالتأكيد نية هوندا. حيث قال كريستيان هورنر مدير الفريق على ضوء الإعلان، أن ريد بُل "ما زالت ملتزمة بالبقاء في الرياضة على المدى الطويل، ونحن نتطلع قدماً لخوض حقبة جديدة من الإبداع، التطوير والنجاح".

وأضاف: "كمجموعة، سنأخذ الوقت المتاح لنا حالياً من أجل مواصلة تقييم وإيجاد أفضل وحدة طاقة تنافسية تناسبنا لموسم 2022 وما بعده".

لكنّ كل ذلك ما يزال غير واضح بعد. مرسيدس تزوّد ثلاثة فرق إضافة إلى فريقها المصنعي في 2021، بينما فيراري تعزّز علاقاتها مع ألفا روميو وهاس. وللمفارقة، فإن المصنّع الوحيد الذي ليست لديه أية التزامات للموسم المقبل هو رينو.

إذ لن تزوّد رينو إلا فريقها المصنعي بالمحركات لموسم 2021 والذي ستغير اسمها فيه إلى آلبين، لكنها صرحت مؤخراً أنها منفتحة على العمل مع "شركاء" وليس مجرد "عملاء" أو "زبائن". بالرغم من ذلك، صرّح سيريل أبيتبول مدير فريق رينو للفورمولا واحد أنّ العلامة الفرنسية تحتاج لشراكة توفر لها قيمة حقيقية على أرض الواقع.

فقال على هامش إعلان تغيير الاسم إلى آلبين في مونزا: "يجب أن يكون أكثر من مجرد فريق زبون. فرق العملاء لا تجلب أية قيمة. بينما يمكن لفريق ’شريك’ أن يجلب بعض القيمة، قيمةٌ بوسعها مساعدتنا في تحقيق أهدافنا التنافسية والعملية".

وتابع: "نعلم أن مثل هذه الشراكة تخضع لقوانين. لذا، نحن نتطلع إلى مثل هذه الفرصة في المجالين التقنيّ والرياضي".

وحين سُئِل مباشرة عن إمكانية إعادة إحياء الشراكة مع ريد بُل، أجاب الفرنسي ملمحاً إلى أن مقاربة ريد بُل "ناقصة" فيما يتعلق باحتياجها إلى مزوّد للمحركات، لكنه نفى وبسرعة مثل ذلك الاحتمال.

فقال: "لا أودّ منكم - الإعلاميون - أن تعتقدوا أننا نخوض مفاوضات مع ريد بُل مجدداً".

وأكمل: "ريد بُل فريق مصنعي لدى هوندا. أعتقد أن أول ما على هوندا تقريره هو مدى التزامها، ومدى رغبتها بتنفيذ استراتيجيتها في البطولة".

وتابع: "لقد تحالفنا مع ريد بُل، لكنها لم تكن علاقة مثمرة. أعتقد أنني سُئِلت من قبل عن سبب تعرض ريد بُل للمشاكل التي تواجهها حالياً، وأحد الأسباب التي رفضوها من قبل، يتمحور حول إمكانية المزيد من الاندماج. وهذا ما لدينا بين ’فيري’ و’إنستون’".

واسترسل: "لو كانت هناك فرصة لشراكة قوية، سنستغلها. لكن الشكوك تخامرني حيال علاقة مماثلة مع ريد بُل".

لكن طبيعة القوانين الرياضية تعني أنه وفي حالات خاصة، فإن رينو قد لا يكون لها رأي حقاً في هذه المسألة.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وإستيبان أوكون، رينو ودانيال ريكاردو، رينو تصوير: صور موتورسبورت

إذ بعد الشراكة المتعثرة بين ريد بُل ورينو في 2016 ومعاناة الفريق في إيجاد مزوّد للمحركات، تمّ تعديل القوانين بحيث تضمن عدم بقاء أي فريق من دون مزوّد محركات.

حيث تنصّ اللوائح الرياضية أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يمتلك القدرة على إرغام مصنعٍ تقديم وحدات طاقة بعد الطلب منه ذلك.

حيث جاء في الفقرة الإضافية 9 من اللوائح الرياضية التي تغطي مسألة التزود بوحدات الطاقة بين موسمي 2021 و2025: "ستحدد ’فيا’ في البداية حصص وحدات الطاقة من بين المزوّدين الذين يقدمون العدد الأقل من الفرق، كي يزودوا الفريق الذي ليس لديه من يزوده، بحيث يتم تزويده من قبل المصنّع الذي يقدم المحركات لأقل عدد من الفرق".

ويتوجب على ريد بُل تقديم طلب إلى "فيا" من أجل الحصول على وحدة طاقة، وذلك قبل الأول من شهر أغسطس 2021. وبناءً على اتفاقية المحركات الحالية، فإن رينو مُلزمة على تلبية ذلك.

إن تفعيل مثل هذا الخيار هو آخر منفذٍ ممكن لريد بُل في حال وصلت إلى طريق مسدود. ويبدو الفريق متحفزاً لاستكشاف كامل الخيارات المتاحة أمامه، من بينها مفاوضات مع فيراري ومرسيدس كذلك، قبل تقرير أي شيء.

وهناك بالمقابل، سؤال أكبر يلوح في الأفق يتعلق بمستقبل فيرشتابن على المدى البعيد، موهبة ريد بُل التي لا تتكرر إلا مرة كل جيل، الموهبة القادرة على إهداء لقب عالم للعلامة النمساوية.

فيرشتابن بات بعمر 23 عاماً ويبدو أنه لن ينجح في سعيه الحالي هذا الموسم، نظراً لمحدودية قدرات سيارته ريد بُل 2020 وليس بسبب نقصٍ في مواهبه التي أجمع على وجودها جميع المراقبين. لكن ريد بُل بحاجة إلى عمل شاق وطويل لتأمين مستقبلها في البطولة لما بعد 2021 من أجل أن تضمن بقاء الهولندي وتحويله إلى بطل عالم.

ستكون هناك حسابات متواصلة للمقاربة التي ستعتمدها ريد بُل خاصة مع تطبيق قانون سقف الميزانيات بدءاً من الموسم المقبل ومن ثم حزمة القوانين المختلفة جذرياً بدءاً من موسم 2022، والتي قد تمثل فرصة العلامة النمساوية للتغلب على مرسيدس. ووجود معضلة البحث عن مزوّد محركات ليس إلا عائقاً إضافياً في وجه ريد بُل.

وبغض النظر عن خطوتها المقبلة، فإن إعلان هوندا بالانسحاب يمثل ضربة موجعة حقاً لريد بُل. إذ كانت تبدو العلاقة مع هوندا مثالية، لكنّ ثمارها جاءت متأخرة ولم تفلح في زعزعة سيطرة مرسيدس المطلقة على مقاليد البطولة.