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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة أخبار

تحليل: ما هي احتمالات حسم فيرشتابن للقب 2021 في المملكة العربية السعودية؟

من قبل:
, محرر

تشتعلُ منافسة محتدمة على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد لم نشهد لها مثيلاً منذ وقت بعيد بين نجمَين شرسَين للغاية، وتشير جميع الدلائل إلى معركة حتى الثانية الأخيرة في جولة أبوظبي الختامية. لكن ما هي احتمالات حسم ماكس فيرشتابن للقب في المملكة العربية السعودية؟

تحليل: ما هي احتمالات حسم فيرشتابن للقب 2021 في المملكة العربية السعودية؟

شهدت معركة اللقب في 2021 تقلبات متعددة على مدار الجولات الـ 20 الماضية لتبقى جولتان فقط حتى ختام الموسم، قمنا بحساب جميع احتمالات حسم فيرشتابن للقبه الأول في جدة، أمام منافسه لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، مع بقاء 52 نقطة متاحة.

لقد انخفضت أفضلية الهولندي سائق ريد بُل إلى ثماني نقاط فقط، حيث نجح هاميلتون بتحقيق الفوز بجولتين على التوالي في البرازيل وقطر.

لنبدأ بالأساسيات:

  • بالنظر للترتيب الحالي فإن هاميلتون أو فيرشتابن يمتلكان لوحدهما فرصة حسم اللقب.
  • فيرشتابن قادر نظرياً على حسم اللقب في المملكة العربية السعودية، بخلاف هاميلتون الذي سيكون عليه الانتظار حتى جولة أبوظبي الختامية لحسمه.
  • في حال حصل تعادل في النقاط، سيتوج فيرشتابن باللقب.

من وجهة نظر إحصائية فقط، فإن فيرشتابن هو المرشح الأوفر حظاً وذلك بفضل أفضليته الحالية في النقاط، لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار وتيرة مرسيدس القوية التي لم تتمكن ريد بُل من مجاراتها، خلال آخر سباقين.

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بالمقابل، لدينا حلبة جديدة على الجميع في جدة، وما زالت أفضلية الوتيرة بين الفريقين غير واضحة هناك.

وكان الهولندي يمتلك فارقاً وصل إلى 19 نقطة بعد جائزة المكسيك الكبرى، لكنها تضاءلت إلى ثماني نقاط فقط بعد قطر، وهو فارق سيختفي إن نجح هاميلتون بالفوز في السعودية وتسجيل اللفة الأسرع.

وحينها فإن أيّ مركزٍ عدا الثاني لفيرشتابن في السعودية، سيضمن وصول هاميلتون إلى أبوظبي كمتصدر للترتيب العام.

احتمالات حسم فيرشتابن للقب في جدة:

  • في حال أحرز الهولندي الفوز في سباق جدة، وسجل اللفة الأسرع، واكتفى هاميلتون بالمركز السادس أو أقل.
  • في حال حقق فيرشتابن الفوز، واكتفى هاميلتون بالمركز السابع أو أقل.
  • في حال أحرز فيرشتابن المركز الثاني وسجل اللفة الأسرع، واكتفى هاميلتون بالمركز العاشر أو أقل.
  • في حال حقق الهولندي المركز الثاني، ولم يسجل هاميلتون النقاط.
  • أي مركز آخر يسجله سائق ريد بُل، فإن ذلك يعني تواصلَ معركة اللقب حتى الجولة الختامية في أبوظبي.
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: فيا

يشار إلى أن تحقيق فوزٍ ومركزٍ ثانٍ في الجولتين المقبلتين، يضمن اللقب للهولندي من دون القلق حيال اللفة الأسرع. لكن ومرة أخرى لا يجب تجاهل وتيرة هاميلتون القوية جداً مؤخراً والتي تصعّب من مهمة فيرشتابن.

هناك عوامل أخرى قد تلعب دوراً في المعركة المحمومة، مثل مشاكل الموثوقية ووتيرة زميلَي كلّ منهما: فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز، اللذين قد يلعبان دوراً حاسماً فيما يتعلق بالقدرة على منع أو منح نقطة اللفة الأسرع في كل سباق.

بالتالي، فليس أمام هاميلتون إلا السعي نحو تسجيل الحد الأقصى من النقاط في كلا السباقين، أي السعي للفوز مع تسجيل اللفة الأسرع.

مهمةٌ صعبة كذلك أمام بطل العالم سبع مرات، لكن هاميلتون أثبت عدة مراتٍ أنه سائق لا يتوقف حتى اللحظة الأخيرة!

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