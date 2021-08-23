تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

توفّر العطلة الصيفية فرصة جيّدة لجمع البيانات وتحليلها وإجراء مقارنة بين وضع الفرق الحالي وما كان عليه بعد 11 سباقًا كذلك في 2020.

ويعني ذلك النظر إلى الترتيب بعد جائزة إيفل الكبرى العام الماضي، والتي أقيمت في 11 أكتوبر/تشرين الأول ضمن روزنامة مختلفة للغاية عن نظيرتها هذا العام.

وبالطبّع يمثّل الترتيب الحالي للبطولة مجرّد منظور وقتي، والذي يأتي بعد جولتين سيئتين للغاية بالنسبة لريد بُل شوّشا على الصورة الكلية، كما أنّ جائزة المجر الكبرى منحت ألبين تحديدًا دفعة كبيرة للغاية.

مع ذلك، وبالتوجّه إلى القسم الثاني من الموسم - والذي تواجه جولاته بعض الغموض الذي يجعلنا لا نعرف تحديدًا عدد السباقات التي ستُقام بالفعل في ظل استمرار جائحة كورونا - فإنّ الترتيب الحالي للبطولة يمنحنا فكرة جيّدة عن هوية من حصد المكاسب ومن تكبّد الخسائر.

مرسيدس

2020: المركز الأول، 391 نقطة - 9 انتصارات

2021: المركز الأول، 303 نقطة (-88) - أربعة انتصارات

بعد 11 سباقًا تتواجد مرسيدس في صدارة بطولتي السائقين والصانعين، تمامًا مثلما فعلت في 2020، لكنّ الصورة المفصّلة للوضع مختلفة للغاية. حيث أنّ الفريق فاز بأربعة سباقات فقط هذا العام، بالمقارنة مع 9 انتصارات العام الماضي. كما سجّل نقاطًا أقل بـ 88، بنسبة تراجع 22.5 بالمئة.

كما أن أفضليته الحالية أمام ريد بُل تبلغ 12 نقطة فقط، عوضًا عن فارق الـ 180 نقطة الضخم الذي تمتعت به السهام الفضية في 2020. وذلك بعد أن استفاد لويس هاميلتون ومرسيدس من سباقين كارثيين لريد بُل في بريطانيا والمجر حصد فيهما فريق عملاق مشروبات الطاقة ما مجموعه 5 نقاط فقط.

بلغت حصيلة نقاط هاميلتون 230 نقطة بعد 11 سباقًا العام الماضي، فيما كان ماكس فيرشتابن ثالثًا في الترتيب برصيد 147 نقطة، في حين يملك البريطاني هذا العام 195 نقطة، مقابل 187 للهولندي ضمن معركة محتدمة للغاية على اللقب.

في المقابل، سجّل سائق مرسيدس الآخر فالتيري بوتاس 108 نقطة فقط بالمقارنة مع 161 العام الماضي، حيث تراجع بمقدار 53 نقطة.

ومن هنا يُمكن القول بأنّ مرسيدس كفريق تراجعت في متوسط تسجيل النقاط في كل سباق من 33.7 نقطة على مدار كامل موسم 2020 إلى 27.5 نقطة حتى الآن في 2021.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

ريد بُل

2020: المركز الثاني، 211 نقطة - انتصار وحيد

2021: المركز الثاني، 291 نقطة (+80) - 6 انتصارات

سجّلت ريد بُل حصيلة أكبر بـ 80 نقطة من ذات المراحلة من العام الماضي، على الرُغم من الجولتين الكارثيتين الأخيرتين في سيلفرستون والمجر.

ومن المثير للإعجاب أنّ أقل معدّل تسجيل نقاط للفريق خلال السباقات التسعة الأولى كان 25 نقطة والتي حققها الفريق من خلال فوزين في إيمولا وباكو، كما أنّه وبعد الجولة التاسعة في النمسا، كانت ريد بُل تتقدم أمام مرسيدس في الترتيب برصيد 285 نقطة في مقابل 242 نقطة، والذي يمثّل انعكاسًا حقيقيًا للأداء الفعلي أكثر من الوضع الحالي.

وبالرُغم من التراجع الأخير، فإنّ متوسط النقاط لريد بُل في كل سباق قد ارتفع من 18.7 نقطة على مدار كامل موسم 2020 إلى 26.4 نقطة حتى الآن في هذا الموسم.

إذ أنّ علامة التقدّم الحقيقية تتجلّى بفوز ريد بُل بسباق وحيد خلال الجولات الـ 11 الأولى من موسم 2020، بالمقارنة مع 6 انتصارات في 2021.

كما أنّه وعلى الرُغم من الحظ العاثر الذي طال سيرجيو بيريز في بعض الأحيان، إلّا أنّ معدّل تسجيله للنقاط كان أكبر من أليكس ألبون، حيث أضاف 104 نقطة لرصيد الفريق الإجمالي من النقاط، أكثير بـ 40 نقطة مما حققه التايلندي العام الماضي بحلول ذات المرحلة.

فيراري

2020: المركز السادس، 80 نقطة - أفضل نتيجة، المركز الثاني

2021: المركز الثالث، 163 نقطة (+83) - أفضل نتيجة، المركز الثاني

من الواضح بأنّ فيراري حققت خطوات كبيرة إلى الأمام هذا الموسم، حيث تقدمت من المركز السادس في الترتيب في 2020 ضمن ذات المرحلة إلى المركز الثالث هذا العام، وذلك عبر أكثر من مضاعفة رصيد نقاطها من 80 إلى 163 نقطة - إذ أنّ معدّل الزيادة البالغ 83 نقطة هو الأعلى من بين جميع الفرق، بما فيها ريد بُل.

كما أنّ متوسط النقاط المسجّلة من فيراري في كل سباق يبلغ 14.8 نقطة، بالمقارنة مع 7.7 نقطة على مدار كامل موسم 2020.

وأحد العوامل الأساسية في ذلك التقدم الكبير يتمثّل في قدرة كلا سائقيها على تسجيل مجموع جيد من النقاط، إذ حصد كارلوس ساينز 83 نقطة في مقابل 80 من نصيب شارل لوكلير - الذي كان الأسرع بين الثنائي لكنّ حظوظه كانت أقل.

وضمن ذات المرحلة من العام الماضي كان المونغاسكي يملك في جعبته 63 نقطة، في حين أنّ زميله حينها سيباستيان فيتيل لم يتمكن سوى من تسجيل 17 نقطة فقط.

مع ذلك، فإن ذلك التقدم الذي حققه الفريق لا يعود فقط لتسجيل النقاط بشكل ثابت، إذ أنّ وتيرة فيراري تحسّنت بشكل كبير، وقد تجلّى ذلك من خلال قطب الانطلاق الأول الذي حققه لوكلير في موناكو وباكو، وحقيقة أنّه تمكن من الحفاظ على صدارة سباق سيلفرستون لفترة طويلة.

مكلارين

2020: المركز الرابع، 116 نقطة - أفضل نتيجة، المركز الثاني

2021: المركز الرابع، 163 نقطة (+47) - أفضل نتيجة، المركز الثالث

حققت مكلارين هذا العام حصيلة أكبر بـ 47 نقطة هذا العام أو أكثر من 40 بالمئة بالمقارنة ذات الفترة من العام الماضي، كما تتساوى حاليًا في النقاط مع فيراري.

مع ذلك، فإنّ الفريق المتمركز في ووكينغ يتأخّر في عدم قدرته على بلوغ مركز الوصافة، ما يتركه في المركز الرابع.

وتواجد الفريق في ذات المركز من نفس الفترة خلال العام الماضي، حيث كان متأخّرًا بفارق أربع نقاط خلف ريسينغ بوينت (أستون مارتن حاليًا)، لكنّها وعلى مدار بقية الموسم تمكنت اقتناص المركز الثالث.

لكن وعلى نحوٍ مثير للاهتمام، فإنّ معدّل التقدم في رصيد النقاط في 2021 يعود بشكل كامل إلى لاندو نوريس، الذي حلّ ثالثًا في ثلاثة سباقات ورفع رصيد نقاطه الكلي من 65 إلى 113 نقطة.

في حين ساهم زميله دانيال ريكاردو بـ 50 نقطة فقط، بنقطة وحيدة فقط أقل مما تمكن كارلوس ساينز من تسجيله بعد 11 سباقًا العام الماضي.

وقد أظهر نوريس في بعض الأحيان أن وتيرة سيارته هي الأسرع من بين الجميع بخلاف مرسيدس وريد بُل، بل أنّه نافس بقوة في بعض المناسبات فريقَي الصدارة.

ولكن المجر كانت أول جولة يخرج فيها الفريق خالي الوفاض في موسم 2021، ليتراجع متوسط نقاطه لكل سباق إلى 14.8 نقطة، لكنّه ما يزال أكبر من الـ 11.8 نقطة التي وصل إليها على مدار كامل موسم 2020.

ألبين

2020: المركز الخامس، 114 نقطة - أفضل نتيجة، المركز الثالث

2021: المركز الخامس، 77 نقطة (-37) - أفضل نتيجة، المركز الأول

قد يتفاجأ البعض من قدر التراجع الذي شهده فريق رينو السابق بالمقارنة مع العام الماضي. إذ وبالرُغم من جولة المجر التي أضافت 37 نقطة إلى الرصيد الكلي لألبين، لكنّ الفريق يتراجع كذلك بذات القدر عن رصيد النقاط الذي كان بحوزته بعد 11 سباقًا في العام الماضي، وذلك كون الفريق لم يتواجد بانتظام ضمن العشرة الأوائل هذا العام مثلما فعل في 2020.

وبالفعل كان في رصيد دانيال ريكاردو 78 نقطة شخصية خلال ذات المرحلة من العام الماضي، أكثر مما سجّل فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون فيما بينهما حتى الآن في 2021.

هذا وما يزال الفريق في المركز الخامس، لكنّه يتقدم بتسع نقاط فقط أمام ألفا تاوري، في حين كانت أفضليته 34 نقطة أمام فيراري العام الماضي.

وقد تراجع متوسط نقاط ألبين في كل سباق من 10.6 نقطة على مدار كامل موسم 2020 إلى 7.0 نقطة حتى الآن في 2021.

فرناندو ألونسو، ألبين وجورج راسل، ويليامز تصوير: صور موتورسبورت

ألفا تاوري

2020: المركز السابع، 67 نقطة - أفضل نتيجة، المركز الأول

2021: المركز السادس، 68 نقطة (+1) - أفضل نتيجة، المركز الثالث

على صعيد النقاط الكلية، تتمتع ألفا تاوري بثبات مثير للإعجاب، حيث سجّل الفريق 67 نقطة ضمن ذات المرحلة من العام الماضي و68 هذا العام.

وفي ذات السياق، فإنّ متوسط نقاط الفريق في كل سباق يبلغ هذا العام 6.1 نقطة بالمقارنة مع 6.2 نقطة على مدار كامل موسم 2020.

مع ذلك، فقد تقدّم الفريق مركزًا من السابع إلى السادس في الترتيب، إذ يتقدّم حاليًا أمام أستون مارتن بفارق مريح يبلغ 20 نقطة.

وقد حصل الفريق على دفعة نقاط من خلال فوز بيير غاسلي بسباق مونزا، لكنّ رصيد النقاط الإجمالي الحالي يعكس أكثر الثبات الكبير الذي يتمتع به الفريق في تسجيل النقاط على مدار الموسم، في الوقت الذي ينطلق فيه الفرنسي بانتظام من المراكز الستة الأولى في السباقات، ما يُظهر الوتيرة المتحسنة بشكل كبير على السيارة على مدار اللفة الواحدة.

وبفضل النقاط الـ 25 التي سجّلها في مونزا العام الماضي، فما يزال معدّل تسجيله للنقاط كما هو تقريبًا هذا العام عند 50 نقطة بالمقارنة مع 53 نقطة العام الماضي، إذ قد يتفاجأ البعض عند معرفة أن زميله يوكي تسونودا قد سجّل نقاطًا أكثر من دانييل كفيات، مع 18 نقطة للياباني في مقابل 14 للروسي.

إستيبان أوكون، ألبين وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن وأنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت

أستون مارتن

2020: المركز الثالث، 120 نقطة - أفضل نتيجة، المركز الثالث

2021: المركز السابع، 48 نقطة (-72) - أفضل نتيجة، المركز الثاني

يُمكن القول بأن فريق ريسينغ بوينت السابق هو صاحب الخطوة الأكبر إلى الوراء بين فرق البطولة في 2021، حيث تراجع رصيد نقاطه بنسبة 60 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي، كما تراجع مركزه من الثالث إلى السابع.

بالطبّع كانت النقاط الـ 18 التي خسرها فيتيل بشطب نتيجته في المجر لتصنع فارقًا كبيرًا، وكانت لتضع الفريق في المركز السادس أمام ألفا تاوري، لكن علينا ألا ننسى بأنّ الفريق خسر 15 نقطة إثر عقوبة نسخ تصميم مرسيدس العام الماضي، لذا فإن الرصيد الفعلي للفريق كان 135 نقطة، وعليه فإن التراجع الكلي سيكون دراميًا أكثر على الأرجح.

وكان بيريز مثيرًا للإعجاب العام الماضي بثبات تسجيله للنقاط العام الماضي، حيث كان قد سجّل 68 نقطة بحلول ذات المرحلة، فيما دعمه لانس سترول بتسجيل 57 نقطة.

بينما سجّل فيتيل هذا العام 30 نقطة في مقابل 18 نقطة فقط لصالح سترول، كما تراجع متوسط نقاط الفريق لكل سباق من 11.8 نقطة إلى 4.3 نقطة فقط.

ويليامز

2020: المركز العاشر، 0 نقاط - أفضل نتيجة، المركز الـ 11

2021: المركز الثامن، 10 نقاط (+10) - أفضل نتيجة، المركز السابع

من 0 إلى 10 نقاط هي خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لويليامز بالمقارنة مع العام الماضي، كما أنّ القفز بمركزين من المركز العاشر إلى الثامن يعكس تحسّن الوتيرة المستمر للفريق المتمركز في غروف.

وكان جورج راسل هو نجم تلك الرحلة بكل تأكيد، حيث تأهّل بانتظام داخل العشرة الأوائل وأظهر الوتيرة المتحسنة للسيارة على مدار اللفة الواحدة، بالرُغم من اعترافه بالصعوبة الكبيرة للحفاظ على ذلك الأداء خلال السباقات.

وقد سجّلت ويليامز نقاطها العشر جميعها في المجر حيث أحسن نيكولاس لاتيفي وراسل استغلال فرصة الفوضى التي شهدتها بداية السباق ليسجّلا النقاط للفريق.

ألفا روميو

2020: المركز الثامن، 5 نقاط - أفضل نتيجة، المركز التاسع

2021: المركز التاسع، 3 نقاط (-2) - أفضل نتيجة، المركز العاشر

سجّل فريق ألفا روميو نقاطًا أقل وخسر مركزًا لصالح ويليامز بالمقارنة مع موسم 2020، لكنه في المقابل يملك القدرة على التواجد في الأمام، إذ أن ما أخفق فيه الفريق كان إضاعة الفرص التي أتيحت له في فوضى سباقي باكو والمجر، حيث حصد المركز العاشر فقط في كليهما.

كما أن الإنهاء في المركز الـ 11 في أربع مناسبات يعدّ مؤشرًا على أنّ الرصيد الإجمالي للنقاط كان ليكون لائقًا أكثر، ولا سيّما في ظل إظهار السيارة لسرعة متحسنة بالمقارنة مع العام الماضي.

هاس

2020: المركز التاسع، 3 نقاط - أفضل نتيجة، المركز التاسع

2021: المركز العاشر، 0 نقاط - أفضل نتيجة، المركز الـ 12

علمت هاس منذ البداية أنّها ستفرّط في موسم 2021 عبر ضم سائقَين ناشئين وتركيز مواردها نحو سيارة العام المُقبل، وقد انعكس ذلك في الأداء على الحلبة، حيث تواجد ميك شوماخر وزميله نيكيتا مازيبين بانتظام في مؤخرة الترتيب في التصفيات والسباق.

مع ذلك، من السهل أن ننسى بأن المخضرمين رومان غروجان وكيفن ماغنوسن لم يسجّلا سوى 3 نقاط بينهما العام الماضي.

الختام

لذا، ما هو الفريق الذي حقق التقدّم الأكبر في 2021؟ من الواضح بأنّ ريد بُل قد أحرزت خطوة إلى الأمام من مطاردة مرسيدس بشكل عام إلى التواجد في الأمام بشكل منتظم، مع سيارة واحدة على الأقل، كما أنّ الانتصارات الستة تمثّل حصيلة كبيرة، على الرُغم من الإحباط الذي طال الفريق في بريطانيا والمجر.

مع ذلك، فإنّ تصويتنا يجب أن يذهب إلى فيراري. الفريق الذي أحرز أكبر مكسب إجمالي على صعيد النقاط، حيث سجّل أكثر من ضعف رصيده من العام الماضي، كما تقدم إلى 3 مراكز في الترتيب - وهي خطوة ضخمة لأي فريق في عام واحد. كما سجّلت القلعة الحمراء قطب الانطلاق الأول في مناسبتين، بالرُغم من معاناته من أجل العبور إلى القسم الثالث من التصفيات في 2020.

لويس هاميلتون، مرسيدس وكارلوس ساينز الإبن، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

المركز الفريق فارق النقاط بعد 11 سباقًا بين موسمي 2020 و2021 1 فيراري +83 2 ريد بُل +80 3 مكلارين +47 4 ويليامز +10 5 ألفا تاوري +1 6 ألفا روميو -2 7 هاس -3 8 رينو/ألبين -37 9 ريسينغ بوينت/أستون مارتن -72 10 مرسيدس -88

المركز الفريق نسبة فارق النقاط بعد 11 سباقًا بين موسمي 2020 و2021 1 فيراري +103.75% 2 مكلارين +40.51% 3 ريد بُل +37.91% 4 ألفا تاوري +1.49% 5 مرسيدس -22.5% 6 رينو/ألبين -32.4% 7 ألفا روميو -40.00% 8 ريسينغ بوينت/أستون مارتن -60.00% 9 ويليامز 10 هاس

المركز الفريق فارق مركز الترتيب في البطولة بعد 11 سباقًا بين موسمي 2020 و2021 1 فيراري +3 من السادس إلى الثالث 2 ويليامز +2 من العاشر إلى الثامن 3 ألفا تاوري +1 من السابع إلى السادس 4 مرسيدس 0 من الأول إلى الأول 5 ريد بُل 0 من الثاني إلى الثاني 6 مكلارين 0 من الرابع إلى الرابع 7 رينو/ألبين 0 من الخامس إلى الخامس 8 ألفا روميو -1 من الثامن إلى التاسع 9 هاس -1 من التاسع إلى العاشر 10 ريسينغ بوينت/أستون مارتن -4 من الثالث إلى السابع

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت