تحليل: ما هو السبب المحتمل وراء مشاكل ريد بُل في التعامل مع الحفف الجانبية؟

اعترف ماكس فيرستابن يوم السبت بعدم قدرة السيارة على التعامل مع الحفف الجانبية بنفس الطريقة التي يقوم بها المنافسون، بالإضافة إلى الفشل في التعامل مع مسار موناكو المليء بالمطبات.

وبالتالي فإن نقاط الضعف الأساسية التي تم اكتشافها الآن تعني أن الفريق لم يعد يتمتع بفارق أداء مريح في المقدمة.

ولم تكن هناك إجابة فورية لما تسبب في مشاكل ريد بُل، وكان الفريق أكثر ارتباكاً بسبب حقيقة أن السيارة كلما كانت أكثر ليونة في موناكو، كلما زادت الأمور سوءاً.

ومع ذلك، كان من المثير سماع تصريح مدير فريق ريد بُل، كريستيان هورنر، بعد السباق بأن تعديلات نظام التعليق لهذا الموسم قد تكون السبب.

ومع ذلك، وفي حين أن يوكي تسونودا ودانيال ريكاردو (سائقا آربي - الفريق الشقيق) خاضا جولة أفضل نسبياً في موناكو، اعترف هورنر أيضاً بأن المشكلة لم تظهر فجأة هذا الموسم.

حيث قال: "لقد رأيناها في سنغافورة العام الماضي أيضاً. لذا، لدينا مثال آخر على ذلك. نعلم أنها ناحية في السيارة نحتاج إلى العمل عليها".

ما الذي قد يسبب هذه المشاكل؟

تحسين التصميم

استخدمت ريد بُل تصميماً مختلفاً في القسم الأمامي والخلفي للسيارة منذ تغير اللوائح عام 2022، ضمن السعي لمواصلة تحسين السيارة.

ولكن قد يكون في هذه التحسينات الجواب على ما حدث. ورغم أن التحسينات محدودة من حيث تعزيز الأداء الحركي لنظام التعليق، لكن كانت هناك فرص لتحسين هذه المنطقة من السيارة بهدف الحصول على فوائد انسيابية.

كما أن السعي لتحقيق مكاسب على صعيد الانسيابية قد تسبب في تأثيرات سلبية على جوانب التعامل وقيادة السيارة.

في النهاية، يتعلق الأمر بموازنة الخسائر في منطقة ما (التعامل مع السيارة وقيادتها) مقابل المكاسب في منطقة أخرى (الانسيابية).

علاوة على ذلك، إذا كان هذا التنازل الميكانيكي يبدو واضحاً فقط في أحد الجوانب مثل الحفف الجانبي ةأو المطبات، فقد تكون مقايضة مستحقة مقابل المكاسب التي تحققها السيارة على صعيد الانسيابية.

وهذا الجانب السلبي المحتمل كان عادة أقل إشكالية حين امتلكت ريد بُل فارقاً كبيراً في الأمام، لكن الوضع تغير بعد أن تقدموا بشكل واضح.

ما الذي غيرته ريد بُل؟

Red Bull Racing RB20 chassis section comparison Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing wheelbase comparison (Anti-dive, inset) Photo by: Giorgio Piola

فيما يتعلق بتطويرات ريد بُل، أجرى الفريق تغييرات في ناحية جهاز التعليق الأمامي لتحسين الأداء.

وبقي ترتيب المكونات إلى حد كبير كما هو طوال الوقت، مع تغييرات على قاعدة العجلات من أجل الوصول إلى توازن ميكانيكي وانسيابي أفضل من الأمام إلى الخلف.

ويبدو أن المشاكل التي واجهتها ريد بُل تبدو مركزة ضمن ناحية الجمع ما بين حزمة انسيابية عالية الأداء مع السرعات المنخفضة في حلبات الشوارع.

وهذه الخصائص، إلى جانب ضرورة تعزيز ليونة جهاز التعليق والاضطرار المحتمل إلى رفع ارتفاع السيارة لمواجهة مطبات الحلبة وتسهيل الصعود على الحفف الجانبية، عوامل تساهم بعدم استجابة السيارة بشكل جيد للسائق مع صعوبة في التعامل معها أثناء الخروج من المنعطفات.

مقارنة الجناح الخلفي لسيارة ريد بُل

ولكن في حين بدت موناكو غير مناسبة لسيارة ريد بُل، لكن الفريق يدرك بأن تلك التأدية ليست دليلاً على كيفية الأداء المتوقع لبقية الموسم.

وقد تكون السباق المقبل في كندا مثيراً للاهتمام بشكل خاص لأنها حلبة قد تحمل فيها الحفف الجانبية بعض الأهمية، لكن أعمال إعادة تعبيد المسار قد تُزيل المطبات السابقة.