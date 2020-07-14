تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟

عوضًا عن الاحتجاج على النسخ العام لسيارة مرسيدس، اختارت رينو التركيز على تفاصيل قناتَي تهوية المكابح الأماميّة.

ومن الواضح أنّ المنافسين فحصوا بشكلٍ دقيق أوجه التشابه بين سيارتَي "آر.بي20" وسيارة مرسيدس "دبليو10" من العام الماضي، حيث تشعر رينو بأنّ هناك نقاط تشابه كبيرة بين التصميمين ليتمّ اعتباره نسخة عن الأصليّ.

وإليكم في ما يلي نظرة على التصميمين:

وبالنسبة للقسم الخلفيّ فإنّ التصميم العام لقناة تهوية المكابح، والفتحة، والجدار العموديّ والجنيّحات المتّصلة شبه مطابق.

أمّا في الأمام فإنّ هناك بعض التغييرات العامة التي أدخلها الفريق على مدار الموسم، وذلك لتعديل قدر الهواء الداخل للتبريد بما يتناسب مع خصائص كلّ حلبة.

ذلك يعني أيضاً أنّ الفرق تضطرّ مرارًا لتغيير تصميم العلبة من أجل الموازنة بين حاجيات التبريد والمتطلّبات الانسيابيّة. وتزوّدت سيارة "دبليو10" بأربعة تصاميم مختلفة على الأقلّ خلال الموسم المنقضي.

وبوسعكم الاطّلاع من خلال مقارنة الصور أعلاه على وجود تصميمٍ واحد على الأقلّ مشابهٍ للغاية، إن لم يكن هو ذاته، المستخدم على سيارة "دبليو10".

لكنّ بعض الاختلافات الهندسيّة الصغيرة بين قناتَي ريسينغ بوينت ومرسيدس في الخارج قد تكون كافية لإقناع الممثّل التقنيّ لـ "فيا".

لكن في حال كان التصميم مطابقًا من الداخل على صعيد القنوات، وهو ما لا يُمكن فعله إلّا من خلال نسخ الفكرة بوجود معارف إضافيّة مطّلعة، فإنّ ذلك سيُعزّز موقف رينو حينها.

إذ يكون للهياكل الداخليّة المتقنة تأثيرٌ انسيابيٌ كبير وكذلك آخر حراري، وهي فجوة لا يسهل ردمها بالنسبة لأيٍ من الفرق الصغرى.

كما سيكون من المثير للاهتمام رؤية إمكانيّة طلب المحقّقين من مرسيدس تزويدهم بنسخة واحدة من تصميم قناة تهوية المكابح، أم أنّهم سيطلبون جميع التصاميم التي تسابق بها الفريق في 2019، كون هناك فوارق واضحة بينها.

المكوّنات المُدرجة

تُعدّ قنوات تهوية المكابح على سيارات الفورمولا واحد من بين المكوّنات الأكثر تعقيدًا، وهي مهمّة للغاية كون قوانين 2020 تُصنّفها ضمن "المكوّنات المُدرجة".

ذلك يعني أنّه على عكس نظام التعليق والمكابح التي يُسمح للفرق بشرائها من فريق آخر، فإنّ تصميم قنوات تهوية المكابح يجب أن يكون ذاتيًا ولا يجب التزوّد به من منافسٍ آخر أو طرفٍ ثالث.

وبناءً على احتجاج رينو، فإنّ "فيا" قامت بمصادرة المكوّنات المعنيّة من سيارتَي ريسينغ بوينت وطلبت من ممثّل للقسم التقنيّ إجراء تحليل مفصّل وتقديم تقريرٍ للمراقبين.

كما يُسمح للممثّل استدعاء دعمٍ تقني خارجي، بما في ذلك ممثّلو ريسينغ بوينت، ورينو ومرسيدس.

كما طلب المراقبون من مرسيدس توفير قناتَي تهوية المكابح الأماميّة والخلفيّة المستخدمتَين على سيارة "دبليو10" في 2019 من أجل إمكانيّة استخدامهما من قبل القسم التقنيّ التابع لـ "فيا" لإجراء التحليلات.