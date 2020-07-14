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فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟

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تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟
14-07-2020

في حين أنّ عددًا من فرق الفورمولا واحد عبّر عن عدم ارتياحه طوال الأشهر الماضية من أوجه التشابه بين سيارة ريسينغ بوينت لهذا العام مع سيارة مرسيدس من الموسم الماضي، فإنّ المسألة أخذت منعرجًا جديدًا الآن على إثر احتجاج رينو.

عوضًا عن الاحتجاج على النسخ العام لسيارة مرسيدس، اختارت رينو التركيز على تفاصيل قناتَي تهوية المكابح الأماميّة.

ومن الواضح أنّ المنافسين فحصوا بشكلٍ دقيق أوجه التشابه بين سيارتَي "آر.بي20" وسيارة مرسيدس "دبليو10" من العام الماضي، حيث تشعر رينو بأنّ هناك نقاط تشابه كبيرة بين التصميمين ليتمّ اعتباره نسخة عن الأصليّ.

وإليكم في ما يلي نظرة على التصميمين:

الفتحة الخلفية لسيارة مرسيدس دبليو10
تفاصيل قناة تهوية المكابح الخلفيّة لسيارة ريسينغ بوينت

وبالنسبة للقسم الخلفيّ فإنّ التصميم العام لقناة تهوية المكابح، والفتحة، والجدار العموديّ والجنيّحات المتّصلة شبه مطابق.

أمّا في الأمام فإنّ هناك بعض التغييرات العامة التي أدخلها الفريق على مدار الموسم، وذلك لتعديل قدر الهواء الداخل للتبريد بما يتناسب مع خصائص كلّ حلبة.

ذلك يعني أيضاً أنّ الفرق تضطرّ مرارًا لتغيير تصميم العلبة من أجل الموازنة بين حاجيات التبريد والمتطلّبات الانسيابيّة. وتزوّدت سيارة "دبليو10" بأربعة تصاميم مختلفة على الأقلّ خلال الموسم المنقضي.

مكابح سيارة مرسيدس دبليو10
تفاصيل المكابح الأمامية لسيارة ريسينغ بوينت آر.بي19

وبوسعكم الاطّلاع من خلال مقارنة الصور أعلاه على وجود تصميمٍ واحد على الأقلّ مشابهٍ للغاية، إن لم يكن هو ذاته، المستخدم على سيارة "دبليو10".

لكنّ بعض الاختلافات الهندسيّة الصغيرة بين قناتَي ريسينغ بوينت ومرسيدس في الخارج قد تكون كافية لإقناع الممثّل التقنيّ لـ "فيا".

لكن في حال كان التصميم مطابقًا من الداخل على صعيد القنوات، وهو ما لا يُمكن فعله إلّا من خلال نسخ الفكرة بوجود معارف إضافيّة مطّلعة، فإنّ ذلك سيُعزّز موقف رينو حينها.

إذ يكون للهياكل الداخليّة المتقنة تأثيرٌ انسيابيٌ كبير وكذلك آخر حراري، وهي فجوة لا يسهل ردمها بالنسبة لأيٍ من الفرق الصغرى.

كما سيكون من المثير للاهتمام رؤية إمكانيّة طلب المحقّقين من مرسيدس تزويدهم بنسخة واحدة من تصميم قناة تهوية المكابح، أم أنّهم سيطلبون جميع التصاميم التي تسابق بها الفريق في 2019، كون هناك فوارق واضحة بينها.

المكوّنات المُدرجة

تُعدّ قنوات تهوية المكابح على سيارات الفورمولا واحد من بين المكوّنات الأكثر تعقيدًا، وهي مهمّة للغاية كون قوانين 2020 تُصنّفها ضمن "المكوّنات المُدرجة".

ذلك يعني أنّه على عكس نظام التعليق والمكابح التي يُسمح للفرق بشرائها من فريق آخر، فإنّ تصميم قنوات تهوية المكابح يجب أن يكون ذاتيًا ولا يجب التزوّد به من منافسٍ آخر أو طرفٍ ثالث.

وبناءً على احتجاج رينو، فإنّ "فيا" قامت بمصادرة المكوّنات المعنيّة من سيارتَي ريسينغ بوينت وطلبت من ممثّل للقسم التقنيّ إجراء تحليل مفصّل وتقديم تقريرٍ للمراقبين.

كما يُسمح للممثّل استدعاء دعمٍ تقني خارجي، بما في ذلك ممثّلو ريسينغ بوينت، ورينو ومرسيدس.

كما طلب المراقبون من مرسيدس توفير قناتَي تهوية المكابح الأماميّة والخلفيّة المستخدمتَين على سيارة "دبليو10" في 2019 من أجل إمكانيّة استخدامهما من قبل القسم التقنيّ التابع لـ "فيا" لإجراء التحليلات.

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مقارنة بين مكابح سيارة مرسيدس دبليو10 ومكابح سيارة ريسينغ بوينت آر.بي20

مقارنة بين مكابح سيارة مرسيدس دبليو10 ومكابح سيارة ريسينغ بوينت آر.بي20
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الصورة من قبل: موتورسبورت .كوم

مكابح سيارة مرسيدس دبليو10

مكابح سيارة مرسيدس دبليو10
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

سيارة مرسيدس دبليو10

سيارة مرسيدس دبليو10
3/10

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو10

نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو10
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

مقدمة سيارة مرسيدس دبليو10

مقدمة سيارة مرسيدس دبليو10
5/10

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو10

نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو10
6/10

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تفاصيل مكابح سيارة مرسيدس دبليو10

تفاصيل مكابح سيارة مرسيدس دبليو10
7/10

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تفاصيل مكابح سيارة مرسيدس دبليو10

تفاصيل مكابح سيارة مرسيدس دبليو10
8/10

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تفاصيل مكابح سيارة مرسيدس دبليو10

تفاصيل مكابح سيارة مرسيدس دبليو10
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو10

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو10
10/10

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

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