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موتورسبورت.كوم "برايم"

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فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ما تأثير خطوة انتقال ساينز إلى فيراري على ناشئيها؟

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تحليل: ما تأثير خطوة انتقال ساينز إلى فيراري على ناشئيها؟
14-07-2020

بالرغم من مخاوف تأثير تأجيل إطلاق موسم 2020 للفورمولا واحد على سوق السائقين، إلا أنّ الانتقالات الأخيرة دحضت هذه الفكرة تماماً.

رحيل سيباستيان فيتيل المفاجئ عن صفوف فريقه فيراري، واستبداله بالإسباني كارلوس ساينز الابن، مع انتقال دانيال ريكاردو من رينو إلى مكلارين، كل تلك التغييرات ستترك أثرها الواضح منذ بداية الموسم المقبل.

وبالرغم من أن ذاك التأثير يحتاج بعض الوقت كي يبدأ بالظهور، لكنّ معالمه بدت ملحوظة على عددٍ من السائقين الآخرين.

لكن وبالمقابل، فإن آمال السائقين الناشئين الذين يحلمون بالترقي للوصول إلى الفورمولا واحد في المستقبل القريب باتت تواجه احتمالات متفاوتة.

والأمر ذاته ينطبق على سائقي أكاديمية فيراري. خمسة من أعضائها يتوجهون لخوض منافسات الفورمولا 2 هذا الموسم، وجميعهم يأملون السير على خُطا من سبقوهم أمثال جول بيانكي، شارل لوكلير وأنطونيو جيوفينازي.

وسينضم ميك شوماخر، جيليانو أليزي وكالوم إيلوت إلى روبرت شفارتزمان وماكوس آرمسترونغ، اللذين ترقيا من الفورمولا 3 العام الماضي.

وتسير العلاقة بين فيراري وألفا روميو بشكل جيد للغاية، بحيث تؤمن الأخيرة طريقاً جيدة لناشئي الحصان الجامح كي يصلوا إلى الفورمولا واحد، وذلك ما كان ينقصها في علاقتها السابقة مع ساوبر عام 2018. وقد منحت هذه الطريقة لوكلير فرصة خوض أولى مشاركاته ضمن الفئة الملكة، وكذلك جيوفينازي الذي شارك لموسم كامل تزامناً مع انتقال أصيل موناكو في فيراري الموسم الماضي.

منذ عامين، بدا أن هدف أكاديمية فيراري إيجاد بديل طويل الأمد عن كيمي رايكونن. وهذا ما حصل بضمّ لوكلير، لكن ذلك كان يعني بدوره تحويل التركيز إلى فيتيل. إذ أن توجه الفريق الأحمر للبحث عن نجمه اليافع التالي يعني أن أيام بطل العالم أربع مرات باتت معدودة مع العلامة الإيطالية.

وحتى لو وقع فيتيل عقداً جديداً مع فيراري لعامين مثلاً، فإنه كان ليمنحها الفترة المثالية لتحضير من يخلفه بشكل جيد للغاية. كان جيوفينازي ليحظى بالوقت الكافي كي يثبت نفسه في ألفا روميو. ولو فشل، فإن الفرصة كانت لتفتح بدورها أمام أحد ناشئي الأكاديمية لتسلّق سلم الفورمولا واحد.

لكن رحيل الألماني عقّد من مشهد ناشئي فيراري. إذ سرعان ما تضاءلت وبشكل كبير، الرغبة بضمّ سائق يافعٍ ليجاور لوكلير في المستقبل مع تعيين ساينز، الذي يبدو مناسباً تماماً على جميع الأصعدة. في الحقيقة، إنه أصغر من جيوفينازي بعامٍ واحد كذلك.

وفي حال تأقلم ساينز بشكل جيد مع مناخ فريق فيراري واستحق تمديداً لعقده، فإن فرص سائقي أكاديمية فيراري تبدو ضئيلة جداً.

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري

تصوير: فيا

ولم يكن أمام فيراري خيار إلا النظر خارج معسكرها للبحث عن بديل فيتيل. السائق الوحيد الذي يمتلك خبرة على المسار كان جيوفينازي، والذي اعترف بأن ترقية كهذه ستكون مبكرة للغاية بعد موسم متوسط لدى ألفا روميو. كما أن افتقار فيراري لمواهب بمستوى لوكلير ضمن أكاديميتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، دفعها للتركيز على فئات الناشئين، ما أدى إلى توافر مجموعة كبيرة من تلك المواهب حالياً في الفورمولا 2.

موسم الفورمولا 2 الحالي سيكون بمثابة عملية تصفية حقيقية بين سائقي أكاديمية فيراري. وأيّ فائز باللقب سيضع ضغطاً حقيقياً على موقع جيوفينازي مع ألفا روميو، بل حتى أنه قد يثير اهتمام فريق هاس كذلك الذي تربطه علاقة جيدة مع الحصان الجامح.

الضغط الأكبر في الحقيقة آتٍ من شوماخر. اسمه ومسيرته يمنحانه جاذبية خاصة للوصول إلى الفورمولا واحد، وأولى خطوات ذلك حصلت بالفعل خلال تجارب لكل من فيراري وألفا روميو في البحرين.

إلا أن موسمه الأول في الفورمولا 2 كان متواضعاً. وقد تلعب الخبرة ضده، لكن أفضل نتائج ميك شوماخر كان المركز الثامن، ليتغلب عليه ثلاثة ناشئين آخرين: غوانو زو، أنطوان هوبير (الراحل) وزميله في الأكاديمية كالوم إيلوت.

ومثل شوماخر، فإن إيلوت وأليزي يطمحان لاستعمال خبرتهما لصدّ آمال ناشئي فيراري.

الضغط الإضافي سيكون على كاهل شوماخر بشكل خاص بتواجد شفارتزمان إلى جانبه ضمن فريق بريما ريسينغ هذا الموسم. وكانا زميلين سابقين في الفورمولا 3 الأوروبية كذلك، حيث أنهى شفارتزمان بالمركز الثالث بينما أحرز شوماخر اللقب. بقي شفارتزمان في الفورمولا 3 التي خلفت "جي بي 3"، ليهيمن على اللقب.

وفي الحقيقة، إن كان هناك سائق يبدو أنه يسير على خطا لوكلير حالياً، فهو شفارتزمان. وخوض الموسم جنباً إلى جنب مع شوماخر ضمن الفريق نفسه، سيمثل الطريقة المثالية لفيراري كيف تقيّم أداءهما وتختار السائق الذي سيترقى في المستقبل القريب.

ميك شوماخر، بريما

ميك شوماخر، بريما

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أنهى ماركوس آرمسترونغ العام الماضي بمركز الوصافة مع فريقه بريما ضمن ترتيب بطولة الفورمولا 3. ونال مقعداً مع فريق "آرت غراند بري"، الذي أحرز اللقب مع سائقه نيك دي فريز موسم 2019، مع توقعات بمنافسة قوية على اللقب هذا الموسم أيضاً بالرغم من التشكيلة اليافعة.

لكن، في حال نال أي منهما اللقب، فهل سيكون ذلك كافياً لتأمين مقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021؟

سيعتمد الكثير في ذلك على موسم جيوفينازي مع ألفا روميو، إذ قدم السائق الشاب أداءً تصاعدياً طوال الموسم بالرغم من معاناة الفريق، ليقترب في النهاية من زميله كيمي رايكونن، لكنه بحاجة للحفاظ على ذلك الزخم في الموسم الجاري.

وفي حال قدم جيوفينازي ما يكفي لضمان بقائه، فإن موقف فيراري سيصبح غامضاً حيال سائقيها اليافعين. وفي حال أحرز أحدهم لقب الفورمولا 2، فلا مكان واضح للترقية. إذ بات الفريق الأحمر يمتلك الكثير من المواهب من دون أي مكان واضح لها.

الراحل جول بيانكي كان آخر تلك المواهب اليافعة قبل لوكلير. حيث شارك في منافسات "جي بي 2" وفورمولا رينو 3.5، وكذلك في الفورمولا واحد، ما سمح بالانتقال إلى ماروسيا لموسم 2013. لكن الوضع الآن بات أكثر صعوبة مع سوق السائقين الحالي ووضع البطولة ككل.

ترقية أحد أولئك اليافعين من الأكاديمية ليجاور لوكلير، تبدو الآن احتمالية مستبعدة. لكن فيراري ترى في الأمر استثماراً على المدى الطويل، سواء كمقعد تنافسي أو دعم لتشكيلة ألفا روميو، كما هو الحال مع جيوفينازي حالياً. ولم تعد هناك حاجة مستعجلة لإيجاد بديلٍ كما كان الحال قبل عامين.

ضمّ ساينز كبديل عن فيتيل شكل بالتأكيد ضربة موجعة لآمال سائقي أكاديمية فيراري، لكن الوقت ما زال في صالحهم. والتحدي الأكبر أمامهم يتمحور حول التألق في الوقت المناسب، تماماً كما فعل ساينز ونال وظيفة أحلامه مع قلعة مارانيللو.

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو

تصوير: صور موتورسبورت

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