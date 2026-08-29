إعداد وترجمة/ أحمد مجدي

من المؤكد أن العقد الجديد يأتي براتب يتناسب مع مكانة بطل العالم، إذ ربط نوريس مستقبله بفريق ووكينغ حتى عام 2030، مع وجود خيارات لتمديد إضافي لعدة سنوات، ما قد يبقيه مع الفريق حتى دخول عقده الرابع من العمر.

لطالما بدا تخيل نوريس بقميص تسابق بلون مختلف أمرًا صعبًا، والآن أدى عقده الضخم مع مكلارين إلى إخراج أحد أبرز نجوم الفورمولا 1 من سوق السائقين لسنوات قادمة، وتحويل نوريس بشكل واضح إلى السائق الأبرز والمرتبط بهوية الفريق.

وبدأ نوريس مسيرته مع مكلارين قبل نحو عقد من الزمن، بعدما ضمه زاك براون ودعمه خلال مراحل فئات المقعد الأحادي مع فريق كارلين، قبل أن يحل محل ستوفيل فاندورن كسائق للفريق في سباقات الجائزة الكبرى عام 2019، ضمن موجة جديدة من المواهب البريطانية التي شملت جورج راسل وأليكس ألبون.

وتحول نوريس من موهبة سريعة لكنها كانت تفتقر إلى النضج والثقة إلى نجم متوج ببطولة العالم، وكان الموسم الماضي بمثابة عام النضج الحقيقي له، بعدما تغلب على صعوبات أسلوب القيادة، والأعطال الميكانيكية، وزميله القوي أوسكار بياستري، ليحصد لقبه العالمي الأول.

ويبدو أن ذلك الانتصار غيّر شيئًا داخل نوريس. فبعد أن كان يأمل في تحقيق أحلامه يومًا ما، اكتسب أخيرًا الثقة التي جعلته يؤمن بقدرته على تحقيقها.

وهو ما دفع أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إلى القول بعد فوز نوريس في زاندفورت: "لاندو يقود ويعمل بالمستوى الذي يليق ببطل العالم. أكثر ما يعجبني في رحلته في الفورمولا 1 هو أنه يواصل التحسن. وأعتقد أنه بعد بداية موسم 2025 تحديدًا، حدث شيء ما، ولم يكن مجرد تغيير واحد، بل أصبح أسلوبًا للعمل مع لاندو، وهو الأسلوب الذي بدأنا نعتمده الآن أيضًا مع أوسكار بشكل خاص. وأعتقد أن هذا النهج قاد لاندو إلى تحقيق تحسينات مستمرة".

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: إريك لي غاليوت

البحث عن الاستقرار يحدد ملامح سوق انتقالات هادئة لموسم 2027

إن هذا النوع من الاستقرار هو بالضبط ما كان فريق مكلارين حريصًا على ضمان استمراره، ولذلك كان مستعدًا لدفع مبلغ غير معلن، لكنه بالتأكيد كبير، من أجل الاحتفاظ بخدمات نوريس.

وفي سن 26 عامًا، بدأ نوريس للتو مرحلة ذروة مسيرته، وبالتالي فإن ضمان بقاء أنجح سائق مع مكلارين منذ لويس هاميلتون يمنح الفريق مزيدًا من الاستقرار، بينما يسعى للتغلب على بدايته المتعثرة نسبيًا في موسم 2026. ويشير فوزا نوريس على جانبي العطلة الصيفية إلى أن الفريق بدأ بالفعل في الاقتراب من المستوى المطلوب.

ويعزز النظر إلى سوق انتقالات هادئة بشكل لافت فكرة أن الاستقرار أصبح عنصرًا ثمينًا في الوقت الحالي. فقد وصلت الفرق إلى حدود قدراتها بسبب تعقيد لوائح وحدات الطاقة لعام 2026، ولذلك تحرص على إزالة أكبر قدر ممكن من علامات الاستفهام في الجوانب الأخرى، طالما أن سائقيها يقدمون الأداء المطلوب.

ومع قرار ماكس فيرستابن، كعادته، باعتباره القطعة الأبرز في سوق الانتقالات، بالبقاء مع ريد بُل، كان من الطبيعي أن تبدو تشكيلة موسم 2027 مشابهة إلى حد كبير لتشكيلة هذا العام. وإلى جانب استمرار فيرستابن لعقد كامل مع فريق ميلتون كينز، عزز شارل لوكلير أيضًا التزامه بفيراري، ومن المؤكد أن مرسيدس ستسعى إلى تحقيق الاستمرارية نفسها مع سائقيها، وخاصة كيمي أنتونيللي.

ومن جهته أوضح فريد فاسور مدير فريق فيراري لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قيمة العلاقة طويلة الأمد مع لوكلير قائلًا: "وجود هذا النوع من الاستمرارية أمر إيجابي دائمًا. بالنسبة لي، من الأسهل أيضًا العمل مع سائقين أعرفهم منذ سنوات طويلة. أحيانًا لا تحتاج إلى مناقشة شيء عندما تكون قد عرفت شخصًا لمدة 10 أو 15 أو 20 عامًا، عندما يكون الانطباع الأول جيدًا، وتعرف ما الذي يفكر فيه".

ومن الواضح أن الثقة والتفاهم المتبادلين موجودان أيضًا بين نوريس ومكلارين، وهو ما يصب في مصلحة الطرفين.

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: صور غيتي

وماذا عن أوسكار بياستري؟

سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف سينظر بياستري وفريق إدارته إلى هذا العقد البارز الذي حصل عليه زميله. وكان السائق الأسترالي قد مدد عقده مع مكلارين حتى عام 2028 في بداية موسم 2025، في صفقة بدا حينها أن مصيرها بين يديه، قبل أن يؤدي تراجع الأداء، وأخطاء السائق، وأخطاء الفريق، وسوء الحظ إلى إنهائه الموسم خلف نوريس وفيرستابن.

وكان ذلك بمثابة ضربة قوية لبياستري، كما أن القلق بشأن أوامر الفريق وقواعد التعامل بين السائقين خلال بعض مراحل موسم 2025، مثل تبادل المراكز المثير للجدل في جائزة إيطاليا الكبرى، أو الاحتكاكات بين زميلي الفريق في سنغافورة وأوستن، قد يعود إلى ذهنه أو ذهن فريق إدارته عند تقييم تداعيات عقد نوريس طويل الأمد والمربح. وبالتأكيد، فإن أولئك الذين يرون أن مكلارين كان وسيظل فريق نوريس لن ينظروا إلى تمديد عقده باعتباره سوى تأكيد لهذه الفكرة.

Watch: مراجعة سباق هولندا | إف1 في أسبوع: أوامر فريق مرسيدس صحيحة أم خاطئة؟ تلكؤ فيراري، عودة نوريس وغيرها

لكن بياستري لديه حاليًا مخاوف أكثر إلحاحًا. فمقارنة بالنصف الأول القوي للغاية من موسم 2025، يعاني السائق البالغ من العمر 25 عامًا من تراجع ممتد في الأداء مع سيارات جيل 2026، ويبدو أنه يواجه مجددًا بعض صعوبات أسلوب القيادة التي عانى منها العام الماضي على الحلبات منخفضة التماسك مثل أوستن والمكسيك.

وقال ستيلا إن مشاكل بياستري "تقنية بحتة" وليست ذهنية، سواء كانت مرتبطة بالطريقة التي انتهى بها موسم 2025 أو بالطريقة التي بدأ بها موسم 2026، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه من إكمال عام كامل دون تحقيق أي انتصار في سباق جائزة كبرى.

ولا يختلف حل مكلارين لمشكلة بياستري كثيرًا عن الطريقة التي ساعد بها نوريس على تجاوز مشكلاته العام الماضي، إذ يعمل الفريق معه خلف الكواليس لإجراء تعديلات تتعلق بالسيارة وبأسلوب القيادة على حد سواء. وإذا نجح ذلك، فسيستعيد مكلارين سائقيه الأقوى استعدادًا لنصف ثانٍ متقارب المنافسة من موسم 2026، وربما لخوض معركة على اللقب في العام المقبل.

ولا يزال الهدف النهائي لمكلارين هو أن يتنافس السائقان ضد بعضهما البعض على الانتصارات والألقاب، وهو ما قد يعني أن يسير بياستري في مسار مشابه نحو تمديد عقده على المدى الطويل. ويبقى القرار لفريق السائق الأسترالي لتحديد ما إذا كان ذلك يصب في مصلحته، أو ما إذا كان الوقت قد حان لاستكشاف آفاق جديدة. وفي جميع الأحوال، فإن عقد بياستري الحالي الممتد حتى نهاية 2028 يعني أن الوقت لا يزال في صالحه، وينطبق الأمر نفسه على مكلارين.

وفي غضون ذلك، ضمنت مكلارين بقاء بطل العالم الحالي ضمن صفوفها طوال فترة القوانين الحالية. إنها قطعة واحدة أقل من الأحجية التي يتعين على فريق ووكينغ حلها، بينما يسعى إلى الحفاظ على تشكيلته المتوجة بالألقاب وتعزيزها أكثر.