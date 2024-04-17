تحليل: ما الذي يجري مع خطط أنظمة الانسيابيّة النشطة لموسم 2026؟

تسبّب تقييم بعض أفكار الانسيابيّة لموسم 2026 في مواجهة سائقي المحاكاة لبعض الظواهر الغريبة، بما فيها مصاعب على صعيد الانزلاقات المفاجئة على الخطوط المستقيمة أثناء التسارع بالوضع منخفض الارتكازيّة، أو عدم القدرة على الضغط بأقصى قوّة ضمن ما يُفترض أن تكون منعطفات عالية السرعة.

وألمح الوضع إلى تأخّرٍ محتملٍ لصانعي القوانين في الفورمولا واحد على صعيد التحضير لحقبة القوانين الجديدة، التي ستعرف فيها البطولة على الأرجح أكبر تغييرات في تاريخها عبر اعتماد محرّكٍ وهيكلٍ جديدين بالكامل.

لكن مع تواصل الجهود لإتمام الصيغة الجديدة، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" المزيد حول حقيقة تلك القصص، وكيف كي أنّ الدراما المحيطة بذلك كانت جزءًا من الخطّة لإثبات أنّ بعض المفاهيم التصميميّة لن تعمل مطلقًا على أرض الواقع.

وبالفعل، عوضًا عن تشارك الفورمولا واحد و"فيا" لذات ناقوس الخطر مثل ما اكتشفت الفرق من أنظمة المحاكاة، فإنّ الدروس المستخلصة زادت من وضوح الوجهة التي يجب اتّباعها على صعيد القوانين التي يجب إتمامها في يونيو المقبل.

اكتشاف ما لا يعمل

كجزء من علاقة عملٍ أفضل بكثير بين "فيا" والفرق، يعمل الطرفان معًا على تشكيل الكثير من الأفكار المستقبليّة للقوانين، مثلما حدث مرارًا على صعيد قواعد 2022.

إذ أنّ الفرق هي التي تفهم أكثر من أيّ طرفٍ آخر المتطلّبات التنافسيّة وخصائص الأداء على السيارات، وهي تملك في جعبتها أحدث أجهزة المحاكاة وأكثرها تطوّرًا.

فرناندو ألونسو مع جهاز محاكاة فريق أستون مارتن لسيارة "آي.ام.آر24" الصورة من قبل: أستون مارتن

وعملت "فيا" مع الفرق على ما بات يُعرف بنموذج "فانجيو"، وهو قاعدة قوانين الهيكل والانسيابيّة الجديدة.

لكن كانت هناك نقطتا استفهام رئيسيّتين بعد أعمال المحاكاة الأخيرة. الأولى هي محاولة إدراك مستوى الارتكازيّة الأدنى لسيارة الفورمولا واحد من دون مواجهة أيّة مشاكل عند تشغيلها في الوضع المنخفض لأنظمة الانسيابيّة النشطة.

والثاني كان إجابة على سؤال طرحه فريقٌ لم يتمّ الكشف عنه. واعتقد ذلك الفريق بأنّ أنظمة الانسيابيّة النشطة قد تنجح مع الاقتصار على تحريك الجناح الخلفي فقط، وهو أمرٌ لم تكن الفورمولا واحد و"فيا" مقتنعتين به مطلقًا.

لذا أُجريت تلك المحاكاة بمشاركة ثلاثة فرق للحصول على الأجوبة. شمل ذلك ما مجموعه 1000 طلعة محاكاة بين ثلاثتها في الأسابيع الأخيرة.

جورج راسل، مرسيدس وإستيبان أوكون، ألبين وفالتيري بوتاس، كيك ساوبر الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وبالنسبة للإجابة على السؤال الأوّل، فإنّ الكثير من التقدّم قد تمّ تحقيقه على صعيد الخريطة الانسيابيّة والتطوير لمنح "فيا" الوجهة التي تحتاجها لإتمام تفاصيل أنظمة الانسيابيّة النشطة.

أمّا بالنسبة للسؤال الثاني، والذي تضمّن عدم اعتماد جناحٍ أمامي متحرّك، فإنّ طلعات المحاكاة – التي عرفت تلك الانزلاقات المخيفة – قدّمت إجابات حاسمة: ليس من الممكن الاقتصار على الجناح الخلفي المتحرّك فقط.

وقال مصدرٌ مطّلعٌ على تطوير القوانين الجديدة: "أكّد ذلك بشكلٍ قاطعٍ ما فكّرنا فيه منذ البداية. كلّ الفرق قالت: أجل، يجب تعديل الجناح الأمامي في حال تعديل الجناح الخلفي. لم يكن ذلك مفاجئًا بالنسبة إلينا".

وأكّدت طلعات المحاكاة بأنّ قوانين الانسيابيّة لموسم 2026 يجب أن تتضمّن جناحين أمامي وخلفي متحرّكين من أجل الموازنة بينهما.

كيف ستعمل أنظمة الانسيابيّة النشطة – وماذا عن نظام "دي آر اس"؟

في حين لا تزال بعض التفاصيل التقنيّة والمفردات القانونيّة بحاجة للمزيد من العمل، فإنّه يُتفهّم بأنّ هناك صيغة أولى متّفقٌ عليها الآن.

وفي حين أنّه كان هناك مجالٌ في البداية لاعتماد أربع حالات مختلفة للجناح، والتي من شأنها توفير الارتكازيّة الإضافيّة للسيارات التي في الخلف في المنعطفات، وحالة طبيعيّة، وحالة منخفضة الجرّ، ومن ثمّ خيار "دي آر اس"، فإنّه يبدو أنّه قد تمّ الاتّفاق على حلٍ أبسط بكثيرٍ الآن.

فالتيري بوتاس، كيك ساوبر الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ويُتفهّم بأنّ وضعَي مكوّن الارتكازيّة الإضافيّة و"دي آر اس" قد تمّ التخلي عنهما. عوضًا عن ذلك، فإنّ الأنظمة النشطة ستعرف اعتماد وضعين فقط: الإعدادات الطبيعيّة، ومن ثمّ وضعٌ منخفض الجرّ تكون فيه زاوية الأجنحة منخفضة.

ومن المرجّح أن يتمّ تفعيل الوضع الثاني بشكلٍ أوتوماتيكي في مناطق معيّنة لتعزيز السرعة القصوى، بالرغم من أنّ كيفيّة عمل ذلك سيتمّ تضمينها لاحقًا في القوانين الرياضيّة كونها ليست مسألة تقنيّة بحتة.

وباعتماد وضعين نشطين، فإنّ أداء السيارة يُمكن أن يتمّ تعديله وتحسينه بما يتناسب مع كلّ حلبة على حدة، مثلما يتمّ الآن مع مناطق "دي آر اس"، من أجل ضمان توفير السيارات لأعلى مستويات أداء وعروضٍ ممكنة.

وفي حين سيتمّ التخلي عن نظام "دي آر اس"، فإنّ ذلك لن يعني انتهاء فرص التجاوز على الخطوط المستقيمة.

عوضًا عن ذلك فقد طفت على السطح فكرة "اضغط للتجاوز" عبر توفير دفعة في الطاقة ضمن القوانين التقنيّة وفق ما حمل اسم "وضع التجاوز"، والذي سيسمح بتوفير طاقة إضافية تصل بالسرعة إلى 355 كلم/س من أجل التجاوز.

على الطريق لإتمام القوانين في يونيو

استمرّت المحادثات بشأن قوانين هيكل 2026 ضمن اجتماع اللجنة الاستشاريّة التقنيّة الأسبوع الماضي، وأشارت مصادر إلى أنّ "فيا" والفورمولا واحد تسيران نحو الإيفاء بموعد يونيو النهائيّ لتقديم صيغة قوانين الهيكل.

ويتمّ تكريس بعض العمل كذلك لفهم إن كانت هناك وسيلة لجعل الجناح الأمامي يتحرّك بين أكثر من وضعين على المدى الطويل، كي يتناسب ذلك مع متطلّبات كلّ حلبة بشكلٍ أفضل.

ومن شأن ذلك منع الفرق من الحاجة لعمليّات تطوير مكلفة على صعيد المرونة الانسيابيّة مثلما هو معتمدٌ الآن للمساعدة على ميلان الأجنحة على الخطوط المستقيمة لتقليل الجرّ.