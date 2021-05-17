تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / نوريس غير قلق من سلسلة إخفاقاته في تسجيل أفضل أزمنة التصفيات في القسم الأخير التالي / براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"
فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى تحليل

تحليل: ما الذي قد يكون عليه ترتيب الفرق في موناكو وفق أدائها في المقطع الثالث في إسبانيا

عادة ما يكون من الصعب توقّع ما سيكون عليه أداء فرق بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن جائزة موناكو الكبرى بالنظر إلى طبيعة مسارها الفريد الضيّق والمتعرّج.

تحليل: ما الذي قد يكون عليه ترتيب الفرق في موناكو وفق أدائها في المقطع الثالث في إسبانيا

تتطلّب الحلبة أقصى مستويات ارتكازيّة وهيكلًا جيّد التحكّم، ومستويات تماسك مثاليّة فضلًا عن مكابح قويّة.

وفي حين أنّ الكفاءة الانسيابيّة يُمكن أن تغيّر قواعد اللعبة على حلبات أخرى، وذلك في ظلّ خفض الفرق لمستويات الارتكازيّة قليلًا، فإنّ ذلك لا يُهمّ في موناكو. إذ أنّ الطاقة ليست العامل الأساسيّ.

نتيجة لكلّ هذه العوامل فإنّ ترتيب المنافسة يُمكن أن يختلف بالكامل في موناكو عن بقيّة الحلبات الأخرى، وهو ما يزيد مستوى إثارة إضافي بالتوجّه إلى هذا الحدث.

لكنّنا نحصل في المقابل كلّ عامٍ على إشارة واحدة لما قد يكون عليه الأداء في موناكو.

وتتمثّل تلك الإشارة في نتائج المقطع الثالث على حلبة برشلونة الإسبانيّة، وذلك بالنظر إلى طبيعته المنخفضة السرعة ومنعطفه المزدوج الضيّق الذي يُحاكي شوارع موناكو.

لو كنت سريعًا في المقطع الثالث في برشلونة، فإنّ تلك تُعدّ علامة جيّدة عادة.

لذا كيف كان أداء الفرق هناك ضمن جائزة إسبانيا الكبرى الأخيرة؟ إليكم أسرع أزمنة كلّ فريق في المقطع الثالث في التصفيات:

 

تبدو التوقّعات مشرقة بالنسبة لريد بُل بعد خسارتها أمام مرسيدس في سباقَين على التوالي بالتوجّه إلى موناكو بعد أن كانت الأسرع في المقطع الثالث.

وبالفعل بدا سيرجيو بيريز متفائلًا للغاية حيال أوراق سيارته "آر.بي16بي" حول شوارع موناكو.

وقال المكسيكي: "أتطلّع قدمًا لسباق موناكو، خاصة مع هذه السيارة. أعتقد بأنّ لدينا فرصة لتحقيق الفوز هناك".

كما تعتقد مرسيدس بأنّ حلبة مونتي كارلو تُرجّح كفّة ريد بُل، خاصة أنّه يبدو أنّ الحظيرة النمساويّة تتمتّع بأفضليّة على صعيد الارتكازيّة.

إذ قال أندرو شوفلين المسؤول عن الهندسة على المسار في فريق مرسيدس: "سأقول بأنّ هذه الحلبة ستتناسب مع ريد بُل أكثر منّا على الورق".

وأضاف: "استخدمنا أقصى مستوى ارتكازيّة على الجناح وشاهدنا جناحهم كذلك على سيارتهم يوم الجمعة، لكنّهم لم يتسابقوا به هناك، لذا بوسعهم زيادة الارتكازيّة أكثر على سيارتهم. لذا سأقول بأنّ هذا السباق من نصيبهم على الورق".

أمّا المعركة خلف فريقَي الصدارة فهي تبدو أكثر إثارة، حيث لا تبدو مكلارين "أفضل البقيّة" في بداية الموسم مرتاحة للغاية في المقاطع البطيئة مثل فيراري وألبين.

يعتقد كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري أنّ الفريق حصل على دفعة معنويّة جيّدة من خلال أدائه القويّ في المقطع الثالث.

وقال الإسباني: "من الواضح أنّ التمتّع بارتكازيّة جيّدة في المقطع الأخير يمنحك شعورًا جيّدًا ويضعك ذلك في وضعيّة ذهنيّة جيّدة بالتوجّه إلى موناكو، كونك بالتأكيد تُحبّذ أن تكون سريعًا في المقطع الثالث في برشلونة".

وأضاف: "لكن لحلبة موناكو الكثير من الخصائص الفريدة على صعيد الإعدادات وتحضير الإطارات للتصفيات. كما أنّا السيارات مختلفة جدًا في موناكو لدرجة أنّ المشهد قد يتغيّر".

وتعتقد مكلارين بالتأكيد أنّ الصورة ضبابيّة، وترى أنّ هناك مجالًا لتغيّر المشهد التنافسيّ حال زيادة الارتكازيّة إلى أقصى مستوياتها نهاية الأسبوع الجاري.

إذ قال لاندو نوريس سائق الفريق: "الفارق الكبير بين موناكو والمقطع الثالث في إسبانيا هو أنّنا نستخدم إعدادات مختلفة للغاية في إسبانيا".

وأضاف: "تتركّز تلك الإعدادات على المقطعين الأوّل والثاني المتضمّنين للكثير من المنعطفات السريعة. لكنّ الأمر معاكسٌ تمامًا في موناكو حيث لديك الكثير من المنعطفات البطيئة. كما أنّ نظام التعليق يكون ليّنًا أكثر بسبب المطبّات وكلّ تلك الأشياء".

وأردف: "أعتقد بأنّ خصائص السيارة بأكملها ستتغيّر كثيرًا. الأمر أشبه بأرضٍ جديدة بالكامل بالنسبة لهذه السيارة".

لكن إضافة إلى كلّ ما سبق ذكره فإنّ تفادي الأخطاء، وعدم مواجهة الزحام في التصفيات ومحالفة الحظّ لك على صعيد توقيت دخول سيارة الأمان عوامل بذات الأهميّة للمنافسة على الفوز.

فمثلما قال شوفلين: "حتّى لو توجّهت إلى هناك بأسرع سيارة ولديك حزمة رائعة، فلا يزال الفوز بالسباق صعبًا للغاية".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
نوريس غير قلق من سلسلة إخفاقاته في تسجيل أفضل أزمنة التصفيات في القسم الأخير

المقال السابق

نوريس غير قلق من سلسلة إخفاقاته في تسجيل أفضل أزمنة التصفيات في القسم الأخير

المقال التالي

براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"

براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة موناكو الكبرى تذاكر

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"

59دقيقة
2
فورمولا 1

شوماخر: الوصول إلى القسم الثاني للتصفيات "هدف منطقي تماماً" في 2021

3
موتو جي بي

ماركيز "غاضبٌ" إزاء حادثه "غير الضروري" ضمن جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي

18س
4
فورمولا 1

وولف: معركة اللقب في الفورمولا واحد بمثابة "صراع عمالقة" بين مرسيدس وريد بُل

5
فورمولا 1

نوريس غير قلق من سلسلة إخفاقاته في تسجيل أفضل أزمنة التصفيات في القسم الأخير

أحدث الأخبار
براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"
فورمولا 1

براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"

59د
تحليل: ما الذي قد يكون عليه ترتيب الفرق في موناكو وفق أدائها في المقطع الثالث في إسبانيا
فورمولا 1

تحليل: ما الذي قد يكون عليه ترتيب الفرق في موناكو وفق أدائها في المقطع الثالث في إسبانيا

نوريس غير قلق من سلسلة إخفاقاته في تسجيل أفضل أزمنة التصفيات في القسم الأخير
فورمولا 1

نوريس غير قلق من سلسلة إخفاقاته في تسجيل أفضل أزمنة التصفيات في القسم الأخير

شوماخر: الوصول إلى القسم الثاني للتصفيات "هدف منطقي تماماً" في 2021
فورمولا 1

شوماخر: الوصول إلى القسم الثاني للتصفيات "هدف منطقي تماماً" في 2021

ريكاردو: الانتصارات التي قاتل هاميلتون بضراوة لتحقيقها تُسكت المُشككين
فورمولا 1

ريكاردو: الانتصارات التي قاتل هاميلتون بضراوة لتحقيقها تُسكت المُشككين

أحدث ملفات الفيديو
معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1
08-05-2021

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد 00:38
فورمولا 1
08-05-2021

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد

أبيتبول يحصل على منصب جديد  00:27
فورمولا 1
06-05-2021

أبيتبول يحصل على منصب جديد 

الأكثر شعبية اليوم

براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"
فورمولا 1 فورمولا 1

براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"

موتو جي بي: ميلر يخرج منتصرًا من سباق لومان الجنوني
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يخرج منتصرًا من سباق لومان الجنوني

نوريس غير قلق من سلسلة إخفاقاته في تسجيل أفضل أزمنة التصفيات في القسم الأخير
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس غير قلق من سلسلة إخفاقاته في تسجيل أفضل أزمنة التصفيات في القسم الأخير

ويليامز: راسل قريبٌ جدًا من مستوى بداية مسيرة هاميلتون في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز: راسل قريبٌ جدًا من مستوى بداية مسيرة هاميلتون في الفورمولا واحد

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟

فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق مكلارين يعتمد ألوانًا جديدة على سيارته في جائزة موناكو الكبرى

ريكاردو: الانتصارات التي قاتل هاميلتون بضراوة لتحقيقها تُسكت المُشككين
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو: الانتصارات التي قاتل هاميلتون بضراوة لتحقيقها تُسكت المُشككين

تحليل: ما الذي قد يكون عليه ترتيب الفرق في موناكو وفق أدائها في المقطع الثالث في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما الذي قد يكون عليه ترتيب الفرق في موناكو وفق أدائها في المقطع الثالث في إسبانيا

أحدث الأخبار

براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"
فورمولا 1 فورمولا 1

براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"

تحليل: ما الذي قد يكون عليه ترتيب الفرق في موناكو وفق أدائها في المقطع الثالث في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما الذي قد يكون عليه ترتيب الفرق في موناكو وفق أدائها في المقطع الثالث في إسبانيا

نوريس غير قلق من سلسلة إخفاقاته في تسجيل أفضل أزمنة التصفيات في القسم الأخير
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس غير قلق من سلسلة إخفاقاته في تسجيل أفضل أزمنة التصفيات في القسم الأخير

شوماخر: الوصول إلى القسم الثاني للتصفيات "هدف منطقي تماماً" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

شوماخر: الوصول إلى القسم الثاني للتصفيات "هدف منطقي تماماً" في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.