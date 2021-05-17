تحليل: ما الذي قد يكون عليه ترتيب الفرق في موناكو وفق أدائها في المقطع الثالث في إسبانيا

تتطلّب الحلبة أقصى مستويات ارتكازيّة وهيكلًا جيّد التحكّم، ومستويات تماسك مثاليّة فضلًا عن مكابح قويّة.

وفي حين أنّ الكفاءة الانسيابيّة يُمكن أن تغيّر قواعد اللعبة على حلبات أخرى، وذلك في ظلّ خفض الفرق لمستويات الارتكازيّة قليلًا، فإنّ ذلك لا يُهمّ في موناكو. إذ أنّ الطاقة ليست العامل الأساسيّ.

نتيجة لكلّ هذه العوامل فإنّ ترتيب المنافسة يُمكن أن يختلف بالكامل في موناكو عن بقيّة الحلبات الأخرى، وهو ما يزيد مستوى إثارة إضافي بالتوجّه إلى هذا الحدث.

لكنّنا نحصل في المقابل كلّ عامٍ على إشارة واحدة لما قد يكون عليه الأداء في موناكو.

وتتمثّل تلك الإشارة في نتائج المقطع الثالث على حلبة برشلونة الإسبانيّة، وذلك بالنظر إلى طبيعته المنخفضة السرعة ومنعطفه المزدوج الضيّق الذي يُحاكي شوارع موناكو.

لو كنت سريعًا في المقطع الثالث في برشلونة، فإنّ تلك تُعدّ علامة جيّدة عادة.

لذا كيف كان أداء الفرق هناك ضمن جائزة إسبانيا الكبرى الأخيرة؟ إليكم أسرع أزمنة كلّ فريق في المقطع الثالث في التصفيات:

تبدو التوقّعات مشرقة بالنسبة لريد بُل بعد خسارتها أمام مرسيدس في سباقَين على التوالي بالتوجّه إلى موناكو بعد أن كانت الأسرع في المقطع الثالث.

وبالفعل بدا سيرجيو بيريز متفائلًا للغاية حيال أوراق سيارته "آر.بي16بي" حول شوارع موناكو.

وقال المكسيكي: "أتطلّع قدمًا لسباق موناكو، خاصة مع هذه السيارة. أعتقد بأنّ لدينا فرصة لتحقيق الفوز هناك".

كما تعتقد مرسيدس بأنّ حلبة مونتي كارلو تُرجّح كفّة ريد بُل، خاصة أنّه يبدو أنّ الحظيرة النمساويّة تتمتّع بأفضليّة على صعيد الارتكازيّة.

إذ قال أندرو شوفلين المسؤول عن الهندسة على المسار في فريق مرسيدس: "سأقول بأنّ هذه الحلبة ستتناسب مع ريد بُل أكثر منّا على الورق".

وأضاف: "استخدمنا أقصى مستوى ارتكازيّة على الجناح وشاهدنا جناحهم كذلك على سيارتهم يوم الجمعة، لكنّهم لم يتسابقوا به هناك، لذا بوسعهم زيادة الارتكازيّة أكثر على سيارتهم. لذا سأقول بأنّ هذا السباق من نصيبهم على الورق".

أمّا المعركة خلف فريقَي الصدارة فهي تبدو أكثر إثارة، حيث لا تبدو مكلارين "أفضل البقيّة" في بداية الموسم مرتاحة للغاية في المقاطع البطيئة مثل فيراري وألبين.

يعتقد كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري أنّ الفريق حصل على دفعة معنويّة جيّدة من خلال أدائه القويّ في المقطع الثالث.

وقال الإسباني: "من الواضح أنّ التمتّع بارتكازيّة جيّدة في المقطع الأخير يمنحك شعورًا جيّدًا ويضعك ذلك في وضعيّة ذهنيّة جيّدة بالتوجّه إلى موناكو، كونك بالتأكيد تُحبّذ أن تكون سريعًا في المقطع الثالث في برشلونة".

وأضاف: "لكن لحلبة موناكو الكثير من الخصائص الفريدة على صعيد الإعدادات وتحضير الإطارات للتصفيات. كما أنّا السيارات مختلفة جدًا في موناكو لدرجة أنّ المشهد قد يتغيّر".

وتعتقد مكلارين بالتأكيد أنّ الصورة ضبابيّة، وترى أنّ هناك مجالًا لتغيّر المشهد التنافسيّ حال زيادة الارتكازيّة إلى أقصى مستوياتها نهاية الأسبوع الجاري.

إذ قال لاندو نوريس سائق الفريق: "الفارق الكبير بين موناكو والمقطع الثالث في إسبانيا هو أنّنا نستخدم إعدادات مختلفة للغاية في إسبانيا".

وأضاف: "تتركّز تلك الإعدادات على المقطعين الأوّل والثاني المتضمّنين للكثير من المنعطفات السريعة. لكنّ الأمر معاكسٌ تمامًا في موناكو حيث لديك الكثير من المنعطفات البطيئة. كما أنّ نظام التعليق يكون ليّنًا أكثر بسبب المطبّات وكلّ تلك الأشياء".

وأردف: "أعتقد بأنّ خصائص السيارة بأكملها ستتغيّر كثيرًا. الأمر أشبه بأرضٍ جديدة بالكامل بالنسبة لهذه السيارة".

لكن إضافة إلى كلّ ما سبق ذكره فإنّ تفادي الأخطاء، وعدم مواجهة الزحام في التصفيات ومحالفة الحظّ لك على صعيد توقيت دخول سيارة الأمان عوامل بذات الأهميّة للمنافسة على الفوز.

فمثلما قال شوفلين: "حتّى لو توجّهت إلى هناك بأسرع سيارة ولديك حزمة رائعة، فلا يزال الفوز بالسباق صعبًا للغاية".