تحليل: ماذا وراء مشاكل فيرشتابن المتكرّرة مع نظام "دي آر اس"

مع بدء سائق ريد بُل تعافيه من خطأ خروجه عن المسار نحو المنطقة الحصويّة مبكّرًا في السباق، جاءت محاولاته لتجاوز جورج راسل سائق مرسيدس لتتعثّر بسبب عدم عمل نظام "دي آر اس" على سيارته بشكلٍ مستقر.

إذ أنّ تلك المشاكل مثّلت استمرارًا لما حدث خلال التصفيات وما أدّى إلى حرمانه من منافسة شارل لوكلير على قطب الانطلاق الأوّل خلال لفّته الأخيرة.

دفع ذلك الفريق لإجراء العديد من التغييرات في ظروف خطّ الحظائر المغلق قبل السباق لمحاولة حلّ المشكلة.

ووفقًا لتقرير المندوب التقنيّ لـ "فيا" قبل السباق، والذي يُحدّد المكوّنات التي تمّ تغييرها بنظيراتها ومن دون عقوبة، فقد اختارت ريد بُل تعويض مشغّل نظام "دي آر اس" وأسنان محور الرفرفة على سيارة فيرشتابن.

ومن الواضح أنّ ذلك لم يكن كافيًا لحلّ المشكلة بالكامل، ويُشير إلى أنّها تتجاوز مجرّد عطلٍ في مكوّنٍ واحد.

سيارة ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: جورجيو بيولا

وبالفعل ومثلما نلاحظ في هذه الصورة أعلاه، فإنّ المشكلة لا يبدو أنّها تتمحور حول نظام مشغّل "دي آر اس" فقط.

إذ مثلما تُظهر هذه الصورة الحصريّة، يبدو أنّ الفريق كان قلقًا من الشقوق والكسور الناتجة عن الإجهاد والتي قد يكون قد اكتشفها خلال فحوصاته بعد التصفيات.

نتيجة لذلك فقد كان هناك قسمٌ كبيرٌ من الرفرفة العلويّة عرضة للتصليح، حيث تمّ وضع ملصقات الراعي مجدّدًا قبل توجّه السيارة إلى شبكة الانطلاق.

وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام، ففي حين لم يُواجه بيريز أيّة مشاكل في التصفيات ولم يتمّ تغيير مكوّناته قبل السباق، فإنّ الفريق أجرى ذات التصليحات على الرفرفة العلويّة لجناحه الخلفي.

وتتشابه هذه المشكلة مع المشاكل التي واجهها الفريق قرب نهاية الموسم المنقضي.

لكن ما لا يزال غير واضح هو إن كان النظام هو الذي يتسبّب في عطلٍ ناتجٍ عن إجهاد الرفرفة، أو العكس.

وبحديثه بعد سباق إسبانيا، أشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أنّ المشكلة تمحورت حول سعي الفريق لخفض وزن ذلك القسم من السيارة، وهو ما جعل الجناح الأكثر مرونة عرضة للضرر.

وقال في هذا الصدد: "نحن نلاحق كلّ جزء أداء والوزن عاملٌ في ذلك أيضاً. ربّما كنّا متفائلين بشكلٍ مفرط".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّنا نحتاج لفهم المشكلة بالضبط لأنّنا اعتقدنا بأنّنا حللناها. لكن تبيّن أنّ ذلك لم يحدث في السباق".

وكانت أولى علامات مشاكل نظام "دي آر اس" قد ظهرت خلال جائزة هولندا الكبرى العام الماضي عندما لم يكن فيرشتابن قادرًا على فتح جناحه بالتوجّه إلى خطّ النهاية في التصفيات.

ولم تحدث أيّة مشاكل إضافيّة في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع تلك، لكنّ إجراء تصليحات بين التصفيات والسباق أصبح أمرًا متواترًا في الجولات الأخيرة من موسم 2021.

كما أُشير إلى أنّ تلك المشاكل رافقها تموّجٌ للرفرفة عند تفعيل نظام "دي آر اس"، وهو ما شوهد كذلك في التجارب الحرّة في إسبانيا.