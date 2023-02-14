تحليل: لماذا يُمكن لفيراري استخدام تصميم الجناح الأمامي الذي حُظر لدى مرسيدس

تزوّدت سيارة "اس.اف-23" الجديدة بسلسلة شفرات موجّهة إلى الخارج على جناحها الأمامي بشكلٍ مطابقٍ لتلك الشفرات التي أُجبرت مرسيدس على نزعها من سيارة العام الماضي عندما كانت هناك شكوكٌ حول قانونيّتها.

إذ وصلت مرسيدس إلى جائزة الولايات المتّحدة الكبرى بحزمة تحديثات جديدة شملت جناحًا أماميًا مُعدّلًا.

لكنّ تلك النسخة الأصليّة أطلقت الكثير من الأحاديث بشأن قانونيّتها، حيث شعر منافسو الصانع الألماني بأنّها تُمثّل خرقًا للمادة 3.9.8 من القوانين التقنيّة للفورمولا واحد التي تحدّ من مجال توفير هكذا مكوّنات لدفعة على صعيد الانسيابيّة.

وتنصّ القوانين على أنّه في حين يُسمح باستخدام فواصل هكذا، فإنّه لا يجب أن تُوفّر أيّ تأثير انسيابيّ مباشر.

وأشارت القوانين إلى أنّ هكذا أشرطة يجب أن تُستخدم "لأسباب ميكانيكيّة بالأساس، أو أسباب هيكليّة".

مقارنة الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو13 تصوير: جورجيو بيولا

وشعرت مرسيدس حينها أنّ تصميمها يمتثل للقوانين، كون التأثير الانسيابيّة لتلك المكوّنات "نتيجة ثانويّة".

لكنّ الفرق المنافسة تذمّرت حيال المسألة، ونظرت "فيا" في التصميم بالرغم من مصادقتها على الفكرة الأصليّة، وقرّرت مرسيدس في النهاية نزع الأشرطة بحلول الظهور التالي للتصميم في المكسيك.

وقال مايك إليوت المدير التقني لمرسيدس قبل نزع الأشرطة من قبل الفريق: "أعتقد بأنّ هناك ضجّة حول ذلك، بسبب القوانين والحديث عن الهدف الأساسي. ومن الواضح أنّ هناك مكسبًا ثانويًا على الصعيد الانسيابيّ".

وتسبّب ذلك في اهتمامٍ إضافي بخطط فيراري، إذ يبدو أنّ شفراتها مُصمّمة بشكلٍ يُساعد على صعيد تدفّق الهواء.

لكنّ الانغماس في القوانين يشرح بسبب دفع فيراري لهذا التصميم.

إذ كجزء من القوانين التقنيّة المعدّلة لموسم 2023 التي تمّ نشرها في ديسمبر الماضي، قامت "فيا" بنزع جملة أساسيّة كانت تُحدّد ضرورة اعتماد هكذا أشرطة لأغراض ميكانيكيّة، أو هيكليّة "بالأساس".

ذلك يعني أنّه طالما أنّما تلك الشفرات تُمثّل رابطًا "هيكليًا" بين مختلف رفرفات الجناح الأمامي، وتمتثل للمتطلّبات القياسيّة الصارمة، فإنّها تُعتبر قانونيّة بشكلٍ كامل، مهما كانت المكاسب الانسيابيّة التي تُوفّرها.

وسيكون من المثير للاهتمام رؤية إن كانت مرسيدس ستعود إلى تلك الفكرة عند إطلاق سيارتها الجديدة "دبليو14" غدًا الأربعاء في سيلفرستون.