تحليل: لماذا يمتلك أوكون سمعة عدم التحلي بروح الفريق؟ وكيف بوسعه تحسين ذلك؟ 

ترجمة وإعداد: خلدون يونس

حاول أوكون تجاوز غاسلي، ما أدى إلى قفز سيارته في الهواء قبل ارتطامها بأرض المسار ليتسبب ذلك بأضرار لا يمكن إصلاحها خلال فترة العلم الأحمر.

وكان من الممكن أن يُخرج غاسلي من السباق أيضاً، حيث تعرّض لانثقاب وأضرار في جهاز التعليق؛ لكن لحسن حظ السائق السابق لفريق ألفا تاوري، تم إصلاح ذلك خلال التوقف أثناء العلم الأحمر.

وحذر فامين من "عواقب" قد تُطبّق في حقّ أوكون، قائلاً في تصريح لقناة "كانال +" أن "حركة إستيبان تلك كانت في غير محلها، وذلك كان بالضبط ما لا نريد رؤيته". وبالنسبة لفريق يعاني مع تسجيل النقاط هذا الموسم، كانت تلك الحركة لتكلّف مكاناً قيماً في المركز العاشر.

وتقيّم ألبين الآن خياراتها لضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات بين سائقيها. قد يتراوح ذلك من اتفاق بينهما إلى إيقاف أوكون على الأقل لسباق واحد كعقوبة شديدة له.

ويشير استعداد ألبين وفامين للنظر في "إجراءات جذرية" إلى مدى سوء العلاقة بين السائقين. رغم أن التوقعات كانت دائماً أن شراكة أوكون وغاسلي - اللذين تجمعهما علاقة طويلة ومتوترة - ستؤدي في النهاية إلى تصادمات.

وعلاقة أوكون مع زملائه تعد جانباً يجب النظر إليه، لكنها أيضاً تعزز الانتقادات الموجهة للفرنسي بأنه لا يتحلى ببساطة بروح الفريق.

بيير غاسلي، إستيبان أوكون الصورة من قبل: ألبين

إذ وبعد ظهوره المثير للإعجاب مع مانور في 2016، انتقل إلى فريق فورس إنديا في 2017 ليصبح زميل سيرجيو بيريز. وعلى الرغم من أن شراكتهما بدت متناغمة في البداية، لكن الوضع تحول بعد جائزة كندا الكبرى في ذلك الموسم.

شعر أوكون أن بيريز كان يجب أن يتركه يمر كي ينافس دانيال ريكاردو، في حين أكد بيريز أنه كان يحاول الضغط على الأسترالي لارتكاب خطأ. بعد أسبوعين، اصطدم أوكون بزميله المكسيكي في جائزة أذربيجان الكبرى، مما أدى إلى انسحابه. تكرر التصادم بينهما لاحقاً في المجر ومرتين في جائزة بلجيكا الكبرى.

وبعد أسبوعين، دفع أوكون بيريز نحو الحائط في جولة أذربيجان ليخرجه من المنافسات، حيث ألمح بيريز لاحقاً وبالنظر للطريقة التي سار بها السباق، فإن ذلك كلّف فورس إنديا تحقيق أول انتصار لها كفريق على الإطلاق.

لاحقاً، حصل احتكاك مجدداً بينهما في المجر، ومن ثم مرتين في بلجيكا: وتقبّل بيريز اللوم الكامل في أول احتكاك بينهما لكنه أشار إلى أن أوكون "كان على الحدود القصوى" في حادثتهما خلال اللفة 28. قبل أن تمنع فورس إنديا أيّ تنافس بينهما لبقية الموسم.

إستيبان أوكون، ريسينغ بوينت فورس إنديا، سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت فورس إنديا ورومان جروجان، هاس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وتم تأكيد تلك الأوامر مجدداً بعد حادثتهما في سنغافورة 2018، حين حاول أوكون تجاوز بيريز من الجهة الخارجية ومجدداً ارتطمت إطاراتهما. وتأثر أوكون بشكل أكبر من تلك الحادثة. ولاحقاً، اعترف بيريز بأن زمالته مع أوكون لم تكن تسير بشكل جيد.

بالمقابل، لم يحصل أوكون على فرصة حقيقية للتصادم مع دانيال ريكاردو على المسار خلال العام الذي جمعهما في رينو كزميلين، يعود ذلك لأن الأسترالي كان يتقدم أغلب الأحيان على الفرنسي، لكن لمحات من المشاكل والتوتر ظهرت حين أصبح أوكون زميلاً لـ فرناندو ألونسو في 2021.

وأظهر ألونسو في البداية رغبته بالعمل مع أوكون خلال موسمهما الأول تحت لواء ألبين. حتى أن الإسباني دافع بشكل مذهل في مواجهة لويس هاميلتون لمساعدة أوكون على تحقيق أول فوز له في الفورمولا واحد في المجر، لكن الأدوار لم تنعكس في الموسم التالي: فقد قام زميله بحجزه في بداية نسخة 2022 من سباق المجر.

ولم يكن بطل العالم مرتين مسروراً من سعي أوكون لدفعه تقريباً نحو الحائط في جدة، وحين خاض الزميلان معركة في سباق البرازيل القصير، أخرج أوكون زميله عن المسار، لينزلق على الحفف الجانبية. وردّ ألونسو بمحاولة تجاوز على خط البداية النهاية، لكنه كان متأخراً وبجانح أمامي متضرر.

ورغم أن ألونسو تحمّل المسؤولية، لكنه انزعج من طريقة دفاعات أوكون العنيفة طوال الموسم. وحين سُئِل إن قاما بتصفية الأجواء فيما بينهما بعد سباق البرازيل، ردّ ألونسو: "كلا، كلا في الحقيقة. لا أحتاج إلى ذلك. سباق واحد إضافي وستنتهي المسألة".

إستيبان أوكون، ألبين وأوتمار زافناور، مدير فريق ألبين وفرناندو ألونسو، ألبين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

الآن، يبدو أن أوكون دخل ضمن معركة جديدة مع زميله غاسلي، وتلك صفة تكررت كثيراً في مسيرته حتى الآن. وبالتالي فإن الكرة في ملعب فامين لتقرير كيفية التعامل مع هذه المشكلة وما سيفرضه على سائقيه من الآن فصاعداً.

وفي حال تم وضع أوكون جانباً، فلن يكون ذلك ضربة قاتلة لمسيرته مع ألبين، بل ربما سيعيقه من احتمال الانضمام لفرق أخرى مثل ساوبر أو هاس، والتي ستنفر بالتأكيد من فكرة سائق لا يتحلى بروح الفريق.

ولطالما تكلم أوكون عن رغبته بالبقاء ضمن سوق السائقين لموسم 2025، وعدم تكرار سيناريو 2019. لكن الطريقة المثالية لتحقيق ذلك تتمحور حول إثبات قدرته على العمل مع غاسلي فيما تبقى من الموسم. وبالتأكيد ليس عليه التصادم مع زميله بل لا بد من التحلي بالتروّي والحكمة.

إصلاح العلاقة مع غاسلي ستكون بداية جيدة، وفي حال نجح بإثبات قدرته على التحلي بروح الفريق والعمل مع زميله بشكل متناغم، وإلا فقد لا يتواجد أوكون في موسم 2025 المقبل!

إستيبان أوكون، ألبين الصورة من قبل: إريك جونيوس