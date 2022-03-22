تحليل: لماذا يُقلّل جناح مرسيدس عالي الجرّ من تشكيكات وحدة طاقة مرسيدس

عانى الصانع الألماني من بداية صعبة للموسم الجديد في جائزة البحرين الكبرى، حيث لم تكن سيارته "دبليو13" ندًا لفيراري وريد بُل على حلبة الصخير.

لكن إلى جانب معاناة الفريق لمجاراة غريميه في المنعطفات السريعة، فإنّ سرعته القصوى كانت منخفضة كذلك.

وفي ظلّ تواجد الفرق الزبونة لمرسيدس في آخر الترتيب في السباق، فقد دفع ذلك البعض للاشتباه في أنّ فيراري وهوندا تقدّمتا على مرسيدس على صعيد الأحصنة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن موقع محرّك مرسيدس بالمقارنة مع المحرّكات الأخرى، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه يشعر بأنّ الوقت لا يزال مبكّرًا لتقديم تقييم كامل بالنظر إلى تصميم الجناح الذي استخدمه.

وقال النمساوي: "لا أعتقد بأنّ هناك فوارق كبيرة بين وحدات الطاقة، لكن من الواضح أنّ فيراري حقّقت خطوة كبيرة إلى الأمام".

وأضاف: "لم تكن تنافسيّة بالكامل العام الماضي، ولو نظرتم مجدّدًا إلى حدث البحرين لوحده، فسيبدو أنّهم توفّقوا على الجميع".

وأوضحت مرسيدس أنّ الجناح الخلفي الذي استخدمته في البحرين سيتمّ تغييره لجائزة المملكة العربيّة السعوديّة نهاية هذا الأسبوع بالنظر إلى أنّ حلبة شوارع جدّة عالية السرعة.

ومن المنتظر أن يُؤدي استخدامها لتوليفة مماثلة لفيراري وريد بُل على صعيد الجرّ مقارنة أفضل بكثير لوحدات الطاقة.

وبحديثه عن حلّ الارتكازيّة العالية الذي استخدمه الفريق في الصخير، قال وولف أنّ مرسيدس ستصل إلى جدّة بحلٍ مختلف.

وقال: "من الأسهل خفض الجرّ على السيارة لأنّه بوسعك ببساطة أخذ منشار وقطع الجناح الخلفي لأجزاء. ذلك ما سنفعله لسباق جدّة".

حلول مرسيدس التقنيّة في البحرين

عند النظر إلى مسألة الجرّ فقد يبدو من السهل الإشارة إلى تصميم جانب سيارة "دبليو13"، خاصة عند مقارنته بتصميمَي فيراري وريد بُل.

ويبدو أنّ غريمتيها تدفعان الاضطرابات الصادرة عن الإطارَين الأماميين خارجًا على نحوٍ مختلفٍ عنها، كما أنّ وجود الهيكل الخارجيّ لجانب السيارة في القسم الأوسط من السيارة سيكون له تأثيرٌ على التيارات الهوائيّة التي يتلقاها الإطاران الخلفيان.

لكنّ فريق ويليامز قدّم سرعات قصوى جيّدة بالمقارنة مع مرسيدس بالرغم من تشابه تصميميهما بشكلٍ عام، لذا لا يبدو أنّ الخلل يكمن في الجانب.

سيارة ويليامز اف.دبليو44 تصوير: جورجيو بيولا

وبوضع تصميم الجانب جانبًا، فإنّ مرسيدس واصلت تركيزها على الأرضيّة في البحرين ومحاولة حلّ مشاكل الارتدادات، حيث تمّ قطع جزء من أشرطة النفق الداخليّة في البحرين، بشكلٍ مماثلٍ لما فعل الفريق في اليوم الأخير من التجارب.

كما واصل الفريق اختبار عدّة خصائص أرضيّات، حيث جلب واحدة جديدة على سيارة هاميلتون تمّ اختبارها في التجارب الحرّة يوم الجمعة.

لكنّ الفريق تخلّى عنها في ظلّ تركيزه على إعداد السيارة حول الخيارات التي يملك فهمًا أفضل لها.

أرضية سيارة مرسيدس دبليو13 تصوير: جورجيو بيولا