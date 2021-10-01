تحليل: لماذا واجه بوتاس مهمّة مستحيلة للتقدّم في الترتيب في سوتشي

حصل بوتاس على وحدة طاقة جديدة ليوم الأحد ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الـ 16 على شبكة الانطلاق أمام السائقين الآخرين الذين تلقوا عقوبات كذلك بمن فيهم ماكس فيرشتابن في المركز الـ 20.

وفي حين أنّ تغيير وحدة الطاقة كانت ضروريًا بعد معاناة الفنلندي من مشكلة في أحدث وحدات طاقته يوم الجمعة، فإنّ ذلك فتح ذلك الباب أمام فرصة تكتيكيّة لتغطيته لتقدّم فيرشتابن المتوقّع.

لكنّ فيرشتابن تجاوز بوتاس بعد ستّ لفّات. وفي حين أنّ الهولندي واصل كسب المراكز، فإنّ بوتاس وجد نفسه عالقًا وغير قادرٍ على تكرار تقدّمه نحو المركز الثالث مثلما فعل في مونزا.

وكان فيرشتابن في المركز السابع قبل وصول الأمطار في اللفّات الأخيرة، في حين كان بوتاس عالقًا في المركز الـ 14. لكنّ تغييرًا مبكّرًا إلى إطارات "انترميديت" ساعده على عبور خطّ النهاية خامسًا.

وقال الفنلندي: "كانت مهمّة أصعب بكثير ممّا اعتقدت. اعتقدت بأنّها ستكون مثل مونزا، لكنّها كانت أصعب بكثير في الحقيقة".

وأضاف: "على سبيل المثال كان ماكس قادرًا على التقدّم بشكلٍ أفضل منّي بكثير. لا أعلم. ما عانيت منه بالأساس هو ضعف الاستجابة للانعطاف، وكان ذلك كلّما اقتربت من أيّ سيارة ولم يكن بوسعي الوصول إلى مسافة التجاوز".

وعندما سُئل إن كان بوسعه فعل المزيد لإعاقة فيرشتابن والإبقاء عليه خلفه، قال حيال ذلك: "كان قادرًا على التقدّم في الترتيب ببساطة".

وأضاف: "أحتاج لإلقاء نظرة إن كان بوسعي فعل المزيد لكنّني أعتقد بأنّه تجاوزني بسهولة. أعتقد بأنّه تجاوز السيارات التي أمامي إثر ذلك ولم تكن لديّ فرصة".

من جانبه قال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في مرسيدس أنّ ضعف الاستجابة للانعطاف تفاقم بسبب درجات الحرارة المتدنية في يوم السباق، وأنّ ذلك أضرّ بفرص بوتاس للبقاء على مقربة من غرمائه.

وقال في هذا الصدد: "واجهت الإطارات الأماميّة الكثير من الصعوبات في الأجواء الباردة بالأساس. كان هناك ضعفٌ حادٌ في الاستجابة للانعطاف. في المقابل كانت الإطارات الخلفيّة تعاني كثيرًا يوم الجمعة، وانتقل ذلك إلى الإطارات الأماميّة يوم السباق".

وأضاف: "عندما لا يُمكنك التواجد خلف السيارات الأخرى بشكلٍ قريب في المنعطفات الأربعة الأخيرة فلا يُمكنك الاقتراب بما فيه الكفاية للتجاوز على الخطّ المستقيم، لكنّ ذلك يعود إلى توازن السيارة. أعتقد بأنّ الأجواء الباردة زادت الوضع سوءًا".

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد سُمع وهو يطلب من بوتاس الإسراع عبر اللاسلكي، حيث اعترف لاحقًا بأنّه كان على الفريق القيام بعملٍ أفضل.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّنا نحتاج لمنح فالتيري سيارة ووحدة طاقة يُمكنانه من التجاوز. شاهدتم أنّه لم يكن يفتقر لتلك القدرات لأنّه كان مدهشًا في مونزا".

وأضاف: "لسببٍ ما هنا، وقد شاهدتم كذلك مع لويس في البداية أنّ سيارتنا تُعاني من ضعف استجابة للانعطاف، فإنّك إن عانيت من ضعف الاستجابة للانعطاف، فإنّك لا تقترب بما فيه الكفاية".

وأكمل: "لم يكن بوسع لويس تجاوز الشباب أمامه والأمر ذاته حدث مع فالتيري. لذا أعتقد بأنّنا نحتاج لمعرفة سبب افتقار سيارتنا للأداء في الزحام، بينما كانت جيّدة في الهواء النقيّ".