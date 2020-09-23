تحليل: لماذا ليس على الفرق التخوّف من عودة مدير سابق لفيراري على رأس الفورمولا واحد

ضمن سعيها لتعويض تشايس كاري، الذي عبّر مرارًا عن عدم سعيه وراء مسيرة طويلة الأمد على رأس عالم الجائزة الكبرى، فقد كان دومينيكالي من بين أبرز المرشّحين المؤهّلين.

يوفي الإيطالي بجميع الشروط على صعيد فهم الرياضة، وذلك من خلال دوره السابق كرئيس للجنة سيارات المقعد الأحادي صُلب "فيا"، فضلًا عن 20 عامًا في صفوف فيراري، ستّة منها كمديرٍ للفريق، قبل أن يستقيل في 2014.

ومن خلال خبرته الأحدث كمدير تنفيذي للامبورغيني منذ 2016، فقد تعلّم الكثير على صعيد عالم الأعمال، وحاجيات مصنّعي السيارات وتغيّر توجّهات المستهلكين الحديثين.

سيكون ذكاؤه، وطبيعته الهادئة وقدرته على إنجاز الأعمال من بين المكتسبات التي ستصبّ في حال الفورمولا واحد بتوجهّها إلى حقبة جديدة عبر قوانينها الجديدة لموسم 2022.

لكن مثلما هو الحال مع أيّة خيارات في هذه الأيّام، فإنّ هناك بعض محبّي نظريات المؤامرة الذين أشاروا إلى ماضي دومينيكالي في صفوف قلعة مارانيللو وأنّه يصل إلى الفورمولا واحد مع بعض التحيّز.

وتشتعل تلك النظريّة أكثر من خلال حقيقة وجود روس برون المدير التقنيّ السابق لفيراري في إدارة الفورمولا واحد الآن، إلى جانب إدارة جان تود للاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" الذي كان خلف دومينيكالي على رأس الفريق.

بالطبع لم تمرّ صورة عقليّة مناصرةٍ لفيراري على رأس "فيا" والفورمولا واحد بسهولة بالنسبة لمدراء الرياضة، حيث أشارت مصادر إلى أنّ عقد دومينيكالي لن يتمّ توقيعه بشكلٍ رسميّ إلّا إن كان هناك ضمانٌ بعدم تغيير تود لقوانين الهيئة الحاكمة للبقاء لفترة رئاسيّة جديدة ما بعد 2021.

جميع المؤشّرات التي قدّمها تود حتّى الآن تفيد بأنّه بالرغم من أزمة كورونا، فإنّه لا ينوي المواصلة بعد انتهاء فترته الرئاسيّة الحاليّة نهاية العام المقبل.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا العام إن كان قد يُفكّر في البقاء، قال توست: "أعشق ما أقوم به بكلّ صدق. أنا سعيدٌ بمواصلة التمتّع بالشغف والطاقة. لكنّنا غيّرنا القوانين من أجل الحدّ من عدد الفترات الرئاسيّة".

وأضاف: "لن أغيّر ذلك، حتّى لو كانت هناك عدّة مطالب بالمواصلة، لكنّني لن أغيّر القوانين من أجل البقاء لأكثر من الثلاث دورات رئاسيّة التي آمل أن أكون قادرًا على إتمامها".

لكن بالرغم من ارتباط ماضي دومينيكالي الوثيق بفيراري، إلّا أنّه سيكون من الخطأ الإشارة إلى أنّه سينضمّ إلى البطولة بأجندة تتجاوز فكرة تحسين الفورمولا واحد برمّتها.

تُظهر طبيعة مغادرته لفيراري، عندما استقال بسبب عدم رغبته في طرد أكباش فداء من الفريق بسبب ضعف أداء المحرّك ذلك العام، أنّه شخصٌ يتمتّع بمبادئ شخصيّة.

مضى الكثير من الوقت منذ ذلك الحين، ولن يكون من المنطقيّ مطلقًا أن يعود شخصٌ مكتملٌ مثل دومينيكالي أن ينضمّ إلى البطولة برغبة مساعدة فريقه السابق.

بالفعل أمضى الإيطالي الأعوام الماضية في صفوف لامبورغيني في بناء علامة سيارات رياضيّة، واستهدف جزءًا من السوق العالميّة فيه منافسة مباشرة مع فيراري. وقام بالفعل بعملٍ جيّدٍ جدًا.

وضمن المحادثات بين الفرق، و"فيا" والفورمولا واحد لإتمام اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة، فقد كان هناك جدلٌ محتدمٌ حول هويّة الشخص الأجدر لإدارة الفورمولا واحد في المستقبل، وذلك بعد ارتباط أسماء مثل توتو وولف وكريستيان هورنر بذلك الدور، إلى جانب دومينيكالي في مراحل مختلفة من المواسم الماضية.

لكن ضمن محاولة لضمان عدم وجود أيّ خطر انتصار المصالح الفرديّة لفريق معيّن، فقد تمّ الاتّفاق على عدم تعيين الفورمولا واحد أيّ شخصٍ عمل مع فريق فورمولا واحد في العامين الماضيين.

أغلق ذلك الباب مباشرة أمام وولف وهورنر، بل وصف البعض ذلك بشكلٍ ساخرٍ بـ "بند توتو وولف" كونه حرمه من مغادرة سريعة لمرسيدس والحصول على دورٍ جديد على رأس البطولة. إن كانت الفرق سعيدة بشخصٍ يكون بعيدًا لعامين، فإنّ أعوام دومينيكالي الستّة لا يُمكنها أن تتسبّب بأيّ غضبٍ أو معارضة.

بل يجب التركيز الآن على ما يُمكن لدومينيكالي جلبه لمستقبل الفورمولا واحد، عوضًا عن التركيز عن ماضيه.

يملك الإيطاليّ الكثير من الشغف، والعبقريّة، والرغبة في التعديل والتأقلم من أجل مساعدة الفورمولا واحد على التوجّه إلى أسواق جديدة وجذب قاعدة جماهيريّة أوسع.

كانت زيارته لحدث نهائيات غران توريزمو بلايستايشن في العام الماضي بالرغم من جدول أعماله المزدحم من أجل المساعدة على إطلاق تصميم سيارة لامبورغيني الافتراضيّ في اللعبة تكس الكثير.

كانت تلك علامة مثاليّة لشخصٍ يدرك طبيعة القاعدة الجماهيريّة الشابهة هذه الأيّام والتي ستكون مستهلكة ومُشترية الغد، وتلك أنباء جيّدة لمستقبل الفورمولا واحد.